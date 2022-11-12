Cắt giảm muối ăn, giảm tăng huyết áp với những lực chọn thay thế lành mạnh vẫn giữ hương vị hảo hạng này

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ nhiều natri (> 2 gam / ngày, tương đương 5 g muối / ngày) và lượng kali không đủ (dưới 3,5 gam / ngày) góp phần làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh. Như chúng ta đã biết, cơ thể chúng ta lấy natri từ muối mà chúng ta tiêu thụ qua nhiều loại thực phẩm khác nhau, vì vậy, giảm lượng muối ăn vào có thể giúp chúng ta tránh được một số tình trạng sức khỏe trong tương lai.

Quá nhiều natri trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến huyết áp cao đột ngột hoặc bệnh tim và thậm chí là đột quỵ. Nó cũng có thể dẫn đến mất canxi. Lượng natri dư thừa có thể dẫn đến giữ nước vì thận của chúng ta cần duy trì một tỷ lệ natri / nước cụ thể trong cơ thể. Vì vậy, cơ thể giữ thêm nước để bù lại lượng natri đã ăn. Đây là lý do mà chúng ta cảm thấy đầy hơi hoặc chướng bụng sau khi ăn một bữa ăn có hàm lượng natri nhiều hơn bình thường.

Đây là một số đề xuất một số lựa chọn thay thế muối có thể thêm hương vị cho thực phẩm mà không làm tăng nồng độ natri trong cơ thể chúng ta.

"Muối mà chúng ta tiêu thụ nên được bổ sung i-ốt hoặc 'tăng cường' i-ốt, chất cần thiết cho sự phát triển não bộ khỏe mạnh ở thai nhi và trẻ nhỏ và tối ưu hóa chức năng tâm thần của con người nói chung", WHO nói thêm.

Ăn quá nhiều muối không chỉ ảnh hưởng đến vị giác của bạn và có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì muối là thủ phạm số 1 gây đầy hơi và giữ nước bên cạnh đó là nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao.

Nước chanh hoặc vỏ chanh

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Nước chanh hoặc vỏ của nó là một chất thay thế muối tuyệt vời. Là một nguồn axit, nước chanh hoạt động tương tự như muối bằng cách mang lại hương vị cho món ăn. Trên thực tế, vỏ chanh góp phần tạo ra hương vị cam quýt mạnh hơn.

Tỏi

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Hầu hết các đặc tính tốt cho sức khỏe của tỏi là do một hợp chất gọi là allicin, hợp chất này cũng tạo ra mùi khác biệt của nó. Tỏi được biết là giúp làm giảm huyết áp đáng kể ở những người bị tăng huyết áp. Tỏi làm tăng hương vị mà không làm tăng hàm lượng natri.

Hạt tiêu đen xay

Với sức nóng tinh tế và hương vị đậm đà, nó rất linh hoạt và có thể làm tăng hương vị của hầu hết mọi món ăn. Thêm vào đó, hạt tiêu đen có thể làm giảm chứng viêm có liên quan đến các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư .

Thì là

Ảnh minh họa: Internet

Thì là có hương vị chanh ngọt đặc trưng và hơi đắng. Flavonoid, giống như những chất có trong thì là, đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch do đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh của chúng. Thì là có hàm lượng kali cao, giúp kiểm soát huyết áp.

Sau khi ăn một bữa ăn có hàm lượng natri cao, hãy cố gắng ăn ít muối trong bữa ăn tiếp theo hoặc ăn các thực phẩm giàu kali như các loại đậu, hạt, trái cây và rau quả.

Theo India Express