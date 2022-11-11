Bạn có thể làm những điều khác nhau khi thấy ruồi đậu vào thức ăn của mình. Ví dụ, bạn có thể vứt ngay bữa trưa ngon lành của mình đi. Nhưng có một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra bởi vì "nó chỉ là một con ruồi." Những con bọ này thực sự có thể gây ra một số vấn đề cho đĩa ăn của bạn, và tốt hơn là bạn nên biết về tác hại của chúng hơn là ngó lơ.
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Để giúp bạn hiểu mọi thứ xảy ra khi loài ruồi này chạm vào thức ăn của bạn, một số thông tin dưới đây sẽ làm bạn bất ngờ.
Người ta biết rằng ruồi làm ô nhiễm thức ăn của bạn ít nhất là vào bữa ăn cuối cùng mà chúng ăn. Nhưng có vẻ như tác động mà những sinh vật nhỏ bé này gây ra lớn hơn rất nhiều so với kích thước của chúng và phức tạp hơn bạn tưởng rất nhiều.
1. Chúng có thể nôn ra thức ăn
Đây là những gì bạn cần biết: ruồi nhà ăn bằng cách hút chất lỏng qua miệng hình ống của chúng. Hình dạng của miệng là lý do tại sao chúng phải biến bất kỳ bữa ăn nào thành chất lỏng. Để làm điều này, chúng sẽ nôn vào thức ăn của bạn bằng chính nước bọt của chúng, có thể chứa bất cứ thứ gì chúng đã ăn trước đây (ví dụ, thịt thối hoặc phân).
2. Chúng có thể đẻ trứng vào bữa ăn
Những thức ăn thừa ngon lành mà bạn đã để dành sau này có thể biến thành ổ trứng hoàn hảo. Và sau một thời gian trôi qua, chúng sẽ phát triển thành những con ruồi nhỏ (giòi hoặc ấu trùng) có thể thực sự đầu độc bạn bằng vi khuẩn. Vì vậy, hãy nhớ đậy thức ăn của bạn nếu bạn định để nó ra ngoài trong một thời gian.
3. Chân và cánh của chúng có thể biến thức ăn của bạn thành ổ vi khuẩn
Chúng ta đã biết rằng những con bọ này chứa đầy vi khuẩn bên trong. Nhưng bạn có biết rằng số lượng vi khuẩn cao nhất có thể được tìm thấy ở bên ngoài cơ thể chúng không? Theo Đại học Công nghệ Nanyang, “mỗi bước đi trong hàng trăm bước mà một con ruồi thực hiện đều để lại dấu vết của một đàn vi sinh vật”. Điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì ruồi chạm vào cũng có thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
4. Chúng có thể mang hơn 60 loại bệnh
Ruồi nhà có thể truyền ít nhất 65 loại bệnh khác nhau cho con người chỉ bằng cách chui qua rác và thức ăn. Điều đó bao gồm bệnh kiết lỵ, tiêu chảy, bệnh tả, và thậm chí cả bệnh phong. Và không chỉ chúng ta bị đau bệnh, ruồi cũng có thể lây nhiễm sang các động vật khác, chẳng hạn như gà hoặc lợn.
Theo Brightside