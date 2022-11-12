Cẩn trọng với 5 loại trái cây "két tiếng" gây đầy hơi, khó tiêu, bụng chướng khó chịu

Chọn thực phẩm 12/11/2022 11:45

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ thực phẩm nào có hơn 5 gam polyol mỗi ngày có thể gây ra các triệu chứng cho những người mắc hội chứng ruột kích thích.

 

Cẩn trọng với 5 loại trái cây 'két tiếng' gây đầy hơi, khó tiêu, bụng chướng khó chịu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, vi chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn có biết rằng có một số loại trái cây “khét tiếng” gây đầy hơi và chướng bụng do cơ thể không hấp thụ được đúng cách?  

Táo và dâu đen

Cẩn trọng với 5 loại trái cây 'két tiếng' gây đầy hơi, khó tiêu, bụng chướng khó chịu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây này chứa sorbitol, một loại đường có tự nhiên trong nhiều loại trái cây khác. Tuy nhiên, cơ thể của một số người không thể hấp thụ lượng đường này đúng cách, dẫn đến các vấn đề như đầy hơi và đầy hơi. Những loại trái cây này cũng có thể gây tiêu chảy, đặc biệt là ở trẻ em.

Dưa hấu

Một món ngon mùa hè, dưa hấu chứa nhiều đường fructose. Nhưng cơ thể bạn có thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa nó, vì vậy bạn có thể cảm thấy đầy hơi. Mặc dù hiếm gặp nhưng vấn đề có thể nằm ở gen của bạn, thứ mà các bác sĩ gọi là chứng không dung nạp fructose di truyền.

Thực phẩm có nhiều fructose thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến như nước ngọt, đồ ngọt được làm bằng xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, và các chất tạo ngọt như mật ong và mật hoa cây thùa. Những thực phẩm này cũng bao gồm các loại trái cây tốt cho sức khỏe như táo, lê, xoài , đào, anh đào và dưa hấu, nhưng tất cả chúng đều chứa một lượng đường cao. Những thực phẩm này gây ra các triệu chứng tương tự như chứng không dung nạp lactose, đầy hơi và khó tiêu.

Mơ khô

Mơ cũng có hàm lượng fructose cao. Như vậy, khi ăn quá nhiều, mơ có thể khiến bạn bị đau bụng.

Trái đào

Cẩn trọng với 5 loại trái cây 'két tiếng' gây đầy hơi, khó tiêu, bụng chướng khó chịu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đào có đường tự nhiên được gọi là polyols, có thể không phải lúc nào cũng hòa hợp với vi khuẩn đường ruột. Tốt hơn là nên hầm chúng sau khi hầm trong nước và thêm một chút hạt tiêu, quế, đinh hương và bạch đậu khấu.

Polyols được tìm thấy trong một số loại trái cây, rau quả và chất làm ngọt không đường. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ thực phẩm nào có hơn 5 gam polyol mỗi ngày có thể gây ra các triệu chứng cho những người mắc hội chứng ruột kích thích. Trong số các triệu chứng này là đầy hơi, đau dạ dày và tiêu chảy. Các loại trái cây có chứa nhiều polyol bao gồm táo, anh đào, dâu đen, đào, lê, mơ và mận.

Dưa bở

Loại quả này cũng có thể gây ợ hơi và đầy hơi ở một số người. Để ngăn ngừa chứng ợ hơi và khó tiêu, hãy thêm một số tinh thể đường hoặc hạt tiêu vào khi tiêu thụ.

Cẩn trọng với 5 loại trái cây 'két tiếng' gây đầy hơi, khó tiêu, bụng chướng khó chịu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các thói quen thực phẩm khác cần tránh bao gồm tiêu thụ đồ uống dành cho người ăn kiêng có đường rượu, kẹo cao su và cà phê. Nếu caffeine khiến bạn dễ đầy hơi, chướng bụng, hãy thêm một ít sữa vào đó.

Theo India Express

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