5 loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, giúp xương chắc khỏe, giá rẻ như cho ở chợ Việt: Tiếc rằng nhiều người chưa biết

Món ngon mỗi ngày 14/11/2022 12:06

Mặc dù tất cả chúng ta đều biết rằng trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng chúng ta thường bỏ qua những lợi ích sức khỏe mạnh mẽ của việc đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Theo nghiên cứu, mỗi khẩu phần trái cây bổ sung mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim xuống 7%. Trên hết, có một số loại trái cây có thể ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng của một số bệnh. Vì vậy, đây là những lợi ích chưa được biết đến của một số loại trái cây yêu thích của chúng tôi.

Đây là danh sách những lợi ích tuyệt vời về thể chất và tinh chất của những loại trái cây phổ biến nhất mà nhiều người không biết.

1. Anh đào có thể ngăn ngừa đau khớp

Chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của xương và khớp. Vì vậy, nếu bạn đang bị đau khớp, một loại trái cây phổ biến mà bạn nên cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn uống của mình là anh đào.

5 loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, giúp xương chắc khỏe, giá rẻ như cho ở chợ Việt: Tiếc rằng nhiều người chưa biết - Ảnh 1

Có các hợp chất trong loại trái cây màu đỏ thơm ngon này được gọi là anthocyanins có tác dụng giảm viêm. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã liên kết nước ép anh đào tươi sẽ giúp ít bùng phát bệnh gút hơn.

2. Dưa hấu có thể làm giảm chứng chuột rút

5 loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, giúp xương chắc khỏe, giá rẻ như cho ở chợ Việt: Tiếc rằng nhiều người chưa biết - Ảnh 2

Dưa hấu là một món ăn nhẹ tuyệt vời, giá cả phải chăng trước khi tập và sau khi tập cho những ngày tập gym. Hàm lượng nước cao, chất chống oxy hóa và axit amin trong dưa hấu có thể giúp bạn tập luyện hiệu quả hơn. Hơn nữa, nó có chứa kali, có thể làm giảm chuột rút trong một buổi tập căng thẳng.

3. Trái bơ có thể bảo vệ da

5 loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, giúp xương chắc khỏe, giá rẻ như cho ở chợ Việt: Tiếc rằng nhiều người chưa biết - Ảnh 3

Nếu bạn là người thích ăn bơ, thì bạn có thể muốn biết rằng chúng có thể trì hoãn quá trình lão hóa. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bơ có chứa các hợp chất có thể giúp bảo vệ làn da của bạn chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, nguyên nhân gây ra nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.

4. Chuối có thể ngăn ngừa sỏi thận

5 loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, giúp xương chắc khỏe, giá rẻ như cho ở chợ Việt: Tiếc rằng nhiều người chưa biết - Ảnh 4

Chuối chứa nhiều kali, có thể đặc biệt tốt để ngăn ngừa sỏi thận. Ngoài ra, chúng rất giàu Vitamin B6, giúp gan và thận của bạn loại bỏ các hóa chất không mong muốn và magiê, ngăn chặn sự phát triển của các tinh thể canxi oxalat.

5. Quả việt quất có thể cải thiện sức khỏe của não

5 loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, giúp xương chắc khỏe, giá rẻ như cho ở chợ Việt: Tiếc rằng nhiều người chưa biết - Ảnh 5

Thường được gọi là siêu thực phẩm, quả việt quất có một số lợi ích sức khỏe bao gồm một số lợi ích đặc biệt cho não. Những món ngọt này là trái cây giàu chất chống oxy hóa, có nghĩa là chúng có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và có thể tăng cường trí nhớ.

Theo Brightside

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