Lượng sắt khuyến nghị cho hầu hết người lớn là 7 đến 18 gam (g) mỗi ngày. Nếu bạn theo chế độ ăn uống dựa trên thực vật, có một số tình trạng sức khỏe nhất định hoặc đang mang thai, bạn có thể cần phải điều chỉnh lượng sắt nạp vào.

Chế độ ăn cho người thiếu máu tập trung vào các loại thực phẩm có thể giúp khắc phục và ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt đồng thời tránh những thực phẩm có thể tăng sự hấp thụ sắt.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể khuyến khích bạn thử chế độ ăn kiêng cho bệnh thiếu máu trước các phương pháp điều trị khác, vì nó thường giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt nhẹ và không có tác dụng phụ của việc bổ sung sắt qua đường uống.

Nếu bạn bị thiếu máu do thiếu sắt, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ bắt đầu bằng cách thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống có thể là một cách hiệu quả để kiểm soát bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt (và tránh những thực phẩm ức chế sự hấp thụ sắt) là một điểm khởi đầu tốt ngay cả khi bạn bị thiếu máu do thiếu sắt vì những lý do ngoài thói quen ăn uống của bạn. Nó có thể không phải là yếu tố duy nhất góp phần vào tình trạng thiếu máu của bạn, đó là yếu tố bạn có thể kiểm soát được.

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Có hai loại sắt khác nhau. Nếu bạn đang theo chế độ ăn kiêng thiếu máu, bạn sẽ cần kết hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau để có đủ lượng của cả hai loại. Thịt đỏ là nguồn giàu chất sắt heme, sắt non-heme được tìm thấy trong thực vật. Trong khi bạn cần cả hai, cơ thể bạn có xu hướng hấp thụ sắt heme dễ dàng hơn.

Chế độ ăn thiếu máu tập trung vào các loại thực phẩm giàu chất sắt cũng như những nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng khác, bao gồm vitamin C, vitamin B12 và axit folic, giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt. Nó cũng không khuyến khích tiêu thụ một số thực phẩm và đồ uống cản trở sự hấp thụ sắt.

Mặc dù bạn có thể mua nhiều chất bổ sung không kê đơn hoặc là một phần của chế phẩm vitamin tổng hợp, nhưng hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bắt đầu uống thuốc sắt.

Thiếu máu có thể là một vấn đề ngắn hạn xảy ra nếu cơ thể bạn bị căng thẳng do bệnh tật, chấn thương hoặc phẫu thuật. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể khuyên bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt hơn và/hoặc dùng thực phẩm bổ sung, nhưng không khuyến nghị bất kỳ phương pháp điều trị nào khác.

Khi mức độ của bạn trở lại bình thường, bạn có thể quay lại cách ăn uống bình thường của mình. Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho rằng bạn có nguy cơ bị thiếu máu trở lại, họ có thể yêu cầu bạn tuân thủ các thay đổi về chế độ ăn uống mà bạn đã thực hiện hoặc tiếp tục dùng thực phẩm chức năng ngay cả sau khi mức độ sắt của bạn được cải thiện.

Trái cây và rau

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Các loại rau có lá màu xanh đậm, chẳng hạn như rau bina, củ cải Thụy Sĩ và cải xoăn là nguồn cung cấp sắt non-heme tự nhiên, cũng như đậu Hà Lan, đậu que, mầm Brussels và khoai lang. quả sung, chà là và nho khô là nguồn cung cấp chất sắt tốt, cũng như các loại trái cây sấy khô khác như quả mơ.

Ngoài ra, một số lựa chọn đặc biệt là cam quýt có hàm lượng vitamin C đặc biệt cao, có thể giúp giảm bớt tác động tiêu cực của phytates, hợp chất làm giảm hấp thu sắt.

Ngũ cốc

Bánh mì nguyên hạt, ngũ cốc và mì ống có nhiều phytate. Tuy nhiên, những thực phẩm này (và bột được sử dụng để làm chúng) thường được bổ sung sắt.

Sữa

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Nói chung, các sản phẩm từ sữa không phải là nguồn cung cấp sắt tự nhiên tốt, mặc dù sữa thường được tăng cường chất sắt. Nếu bạn ăn một chế độ ăn nhiều canxi, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt của cơ thể bạn. (Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể uống nhiều sữa bò.)

Tuy nhiên, cơ thể bạn cần một số canxi cho một số chức năng quan trọng, bao gồm cả sức khỏe của xương. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể yêu cầu bạn tránh ăn phô mai hoặc sữa chua, cũng như uống sữa, cùng với chất bổ sung sắt hoặc là một phần của bữa ăn giàu chất sắt.

Protein

Thịt (đặc biệt là thịt bò, thịt bê và gan) có thể cung cấp sắt heme trong chế độ ăn uống của bạn. Nhiều loại hải sản và động vật có vỏ là nguồn cung cấp chất sắt tốt, đặc biệt là hàu, cá ngừ và cá mòi. Nếu bạn không ăn các sản phẩm từ động vật, đậu nành và đậu phụ có thể là nguồn protein giàu chất sắt cho chế độ ăn uống từ thực vật.

Các loại hạt, đậu và các loại đậu

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Chúng có nhiều phytate, nhưng những thực phẩm này cũng là nguồn folate tốt, có thể cải thiện sự hấp thụ sắt. Hạt dẻ cười là một món ăn nhẹ giàu chất sắt, không chứa nhiều calo như các loại hạt khác. Mặc dù trứng là một nguồn protein tốt và có chứa một số chất sắt, nhưng chúng cũng có thể ức chế sự hấp thụ sắt, ​​đặc biệt là khi có cả lòng đỏ.

Món tráng miệng

Xi-rô cây phong, mật ong, xi-rô ngô và mật đường đen là những nguồn cung cấp sắt ngọt có thể dùng để nướng bánh. Thêm sô cô la đen, trái cây sấy khô, nho khô hoặc các loại hạt vào bánh quy hoặc bánh ngọt cũng có thể bổ sung một ít sắt.

Đồ uống

Cà phê, trà và rượu có chứa polyphenol, có thể ức chế sự hấp thụ sắt. Bạn có thể muốn hạn chế hoàn toàn việc uống những đồ uống này, hoặc ít nhất là tránh uống chúng cùng với một bữa ăn giàu chất sắt.

Theo Verywell Health