Chế độ ăn dựa trên thực vật hoặc chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải với nhiều rau lá xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, hạt và các loại đậu hỗ trợ sức khỏe phổi do hàm lượng chất chống oxy hóa cao bao gồm vitamin E, vitamin C và các chất hóa học thực vật khác. Những thực phẩm này có đặc tính chống viêm, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những gì bạn ăn và uống có thể đóng một vai trò trong chức năng tổng thể của phổi, ngay cả khi bạn hút thuốc.

Như với hầu hết các tình trạng sức khỏe, cả những gì bạn bổ sung và những gì bạn hạn chế đều có thể đóng một vai trò trong việc phòng ngừa và quản lý. Tình trạng viêm nhiễm gây ra nhiều tình trạng về phổi, vì vậy khi nói đến chế độ ăn kiêng, nên tập trung vào các loại thực phẩm giúp thúc đẩy quá trình lành bệnh, đồng thời giảm các loại thực phẩm có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Điều đó có nghĩa là ăn nhiều loại thực phẩm thực vật, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn. Thực phẩm làm giảm viêm và làm giãn mạch máu của chúng ta (giữ cho chúng mở rộng) có thể có lợi cho sức khỏe của phổi.

Mặc dù chế độ ăn uống tổng thể của bạn quan trọng nhất, nhưng có một số loại thực phẩm có thể đặc biệt hữu ích trong việc bảo vệ phổi của bạn hoặc làm giảm sự tiến triển của một số bệnh phổi. Dưới đây là những thực phẩm tốt nhất nên thêm vào thực đơn.

1. Quả óc chó

Kiah Connolly, bác sĩ cấp cứu có trụ sở tại California và giám đốc y tế tại Trifecta Nutrition cho biết: "Quả óc chó là nguồn cung cấp magiê tuyệt vời, một chất điện giải quan trọng giúp hỗ trợ các cơ trong phổi của bạn."

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, các axit béo omega-3 trong quả óc chó có tác dụng như một chất chống viêm, có khả năng làm giảm viêm phổi và cải thiện khả năng thở của bạn. (Các hợp chất có nguồn gốc từ axit béo omega-3 cũng có thể là chìa khóa giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng phổi, các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa và Nha khoa thuộc Đại học Rochester cho biết.)

2. Củ cải

Ảnh minh họa: Internet

Cả củ cải đường và lá củ cải đường đều chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe phổi. Củ cải đường cũng rất giàu nitrat trong chế độ ăn uống, đã được chứng minh là cải thiện khả năng chịu đựng khi tập thể dục ở những người mắc bệnh COPD .

Người ta cũng cho rằng nitrat trong chế độ ăn uống từ củ cải đường và nước ép củ cải đường có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là ở những người bị tăng huyết áp phổi. Tiêu thụ củ cải đường cũng có thể làm giảm mức huyết áp, điều này có thể có lợi cho những người khó thở.

3. Quả việt quất

Có một lý do khiến quả việt quất thường được quảng cáo là "siêu thực phẩm". Chúng thực sự mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe bao gồm cả việc hỗ trợ sức khỏe của phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Những quả màu xanh đẹp mắt này là nguồn cung cấp flavonoid anthocyanin, một chất chống oxy hóa được tìm thấy để bảo vệ phổi khi chúng ta già đi. Một nghiên cứu năm 2018 được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ ở San Diego cho thấy có bằng chứng về flavonoid trong mô phổi vài giờ sau khi tiêu thụ. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng các nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng các chất chống oxy hóa có trong quả việt quất cũng có thể đóng một vai trò trong việc làm giảm sự tiến triển hoặc các triệu chứng của COPD.

4. Táo

Táo rất giàu chất dinh dưỡng thực vật gọi là quercetin đã được chứng minh lâm sàng là có lợi cho phổi. Nó giúp giảm nguy cơ hen suyễn và các biến chứng của COPD, đồng thời hoạt động như một chất chống viêm giúp giảm tác động tiêu cực của COPD và stress oxy hóa từ môi trường.

Quercetin cũng có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn ở những người hút thuốc và mắc bệnh khí thũng, đồng thời có thể làm giảm tác động tổng thể của khói thuốc lá. Tiêu thụ táo thường xuyên cũng có liên quan đến việc tăng điểm số trên hai phép đo về dung tích phổi, thể tích thở ra bắt buộc và dung tích sống bắt buộc. Tất cả các loại táo đều mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, vì vậy hãy chọn loại táo yêu thích của bạn và thưởng thức nó như một món ăn nhẹ, nướng cùng bột yến mạch hoặc thêm vào món salad để có vị ngọt giòn.

5. Cà chua

Cà chua là một nguồn tuyệt vời của một loại caroten gọi là lycopene đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm đường hô hấp. Một nghiên cứu năm 2017 tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho thấy những người trưởng thành ăn hai quả cà chua mỗi ngày có thể ít bị suy giảm phổi hơn so với những người ăn ít hơn một quả cà chua mỗi ngày. Cà chua cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, được chứng minh là có tác dụng giảm viêm trong các bệnh tự miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cà chua ở bất kỳ dạng nào đều tốt cho sức khỏe của phổi, nhưng người ta đã chứng minh rằng cơ thể chúng ta có thể hấp thụ lycopene từ cà chua tốt hơn khi chúng được nấu chín. Vì vậy, hãy cố gắng ăn hỗn hợp cà chua tươi và cà chua nấu chín.

Theo Eating well