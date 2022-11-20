Bổ sung 4 loại thực phẩm lợi khuẩn, giàu probiotic này, khỏe bụng lại tốt cho dạ dày, phục hồi tiêu hóa tối ưu

Quá trình sinh hóa của quá trình lên men trong thực phẩm thúc đẩy sản xuất vi khuẩn lành mạnh giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa rối loạn đường ruột.

Bao gồm 5 loại thực phẩm giàu lợi khuẩn này trong chế độ ăn uống sau lễ tiệc để kiểm soát các vấn đề về bụng là điều bạn rất nên chú ý. Probiotic là vi khuẩn sống trong thực phẩm có lợi cho cơ thể chúng ta. Đường ruột khỏe mạnh là đường tiêu hóa thức ăn và chất dinh dưỡng đúng cách. Dưới đây là một số loại thực phẩm giàu men vi sinh thường được tìm thấy.

Ảnh minh họa: Internet Thật là một niềm vui thuần túy khi tận hưởng tiệc tùng mà không cần quan tâm đến cân nặng hay sức khỏe. Nhưng đã quá muộn khi chúng ta nhận ra rằng các vấn đề về bụng bắt đầu nổi lên. Khó tiêu, táo bón, tiêu chảy và axit là một số vấn đề chúng ta có thể gặp phải sau khi ăn quá nhiều đồ không lành mạnh. Nếu bạn cũng đang bị các triệu chứng như vậy, hãy chuyển sang chế phẩm sinh học để giảm bớt. Probiotic là vi khuẩn sống trong thực phẩm có lợi cho cơ thể chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Đường ruột khỏe mạnh là đường tiêu hóa thức ăn và chất dinh dưỡng đúng cách. Quá trình sinh hóa lên men trong thực phẩm thúc đẩy sản xuất vi khuẩn lành mạnh giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa rối loạn đường ruột.

Sau đây một số loại thực phẩm giàu lợi khuẩn thường thấy mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống sau lễ hội của mình. 1. Sữa đông Ảnh minh họa: Internet Bổ sung sữa đông trong bữa ăn là một cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Chúng ta phải bổ sung nhiều men vi sinh vào chế độ ăn uống để giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. 2. Phô mai lát Quá trình lên men có thể tạo ra men vi sinh trong thực phẩm. Trong khi hầu hết các loại phô mai đều được lên men, thì phô mai nhỏ, lát là một trong số ít loại có chứa men vi sinh. Ăn sống với gia vị hoặc thêm vào món salad và bánh mì của bạn đều rất hấp dẫn. 3. Dưa chua Ảnh minh họa: Internet Tất cả chúng ta đều thích món dưa chua đậm vị, kích thích vị giác phải không? Tất cả các loại dưa chua đều cung cấp một lượng men vi sinh tốt. Chọn thực phẩm lên men thay vì chỉ ngâm chua và sẽ giúp bạn giảm các vấn đề liên quan đến dạ dày. 4. Sữa bơ: Buttermilk Sữa bơ được làm bằng sữa đông giàu men vi sinh cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Thức uống này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn siêu sảng khoái. Theo NDTV

Bảo dưỡng "bộ lọc độc tố" cơ thể với top 5 thực phẩm đại bổ cho phổi, ngăn ngừa ung thư Khi bạn nghĩ về việc chăm sóc lá phổi của mình, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Không hút thuốc đứng đầu danh sách. Nhưng có những yếu tố lối sống khác, bao gồm cả chế độ ăn uống của bạn, có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi và tăng huyết áp phổi.

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