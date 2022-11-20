Lối sống lành mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Và thực phẩm có một vai trò quan trọng trong việc duy trì lối sống lành mạnh. Loại thực phẩm phù hợp, được tiêu thụ vào đúng giờ trong ngày giúp chúng ta đi được một chặng đường dài hơn trong hnahf trình sức khỏe.

Theo các chuyên gia, thực phẩm lành mạnh được gọi là các thành phần thực phẩm cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng thiết yếu để có lợi cho sức khỏe tổng thể. Do đó, khi chúng ta chuẩn bị một bữa ăn, điều quan trọng cần ghi nhớ là món ăn đó có sự cân bằng giữa protein, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, v.v hay không. Ảnh minh họa: Internet Một chất dinh dưỡng quan trọng khác là polyphenol. Theo Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, nó là một hợp chất lành mạnh dễ dàng tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó giúp tăng cường tiêu hóa, điều chỉnh quá trình trao đổi chất và cũng được biết là duy trì sức khỏe của tim, kiểm soát bệnh tiểu đường, v.v. Tạp chí cho biết: "Tác động sức khỏe của polyphenol phụ thuộc vào lượng tiêu thụ và khả năng sinh học của chúng".

Xem xét lợi ích của hợp chất polyphenol, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Lovneet Batra đã tuyển chọn một danh sách các thành phần thực phẩm có thể giúp bạn nạp chất dinh dưỡng và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Cô ấy đã chia sẻ trên Instagram: "Polyphenol là những hợp chất có lợi (được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm thực vật) có thể được nhóm thành flavonoid, axit phenolic, amit polyphenolic và các polyphenol khác. Chúng có thể cải thiện tiêu hóa, chức năng não và lượng đường trong máu, như cũng như bảo vệ chống lại cục máu đông, bệnh tim và một số bệnh ung thư." Dưới đây là 5 loại thực phẩm cực giàu Polyphenol

1. Táo Ảnh minh họa: Internet Có câu nói rất đúng "Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ". Bên cạnh một số chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, táo cũng cung cấp cho bạn đủ lượng polyphenol để tăng cường sức khỏe tổng thể. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: "Trên thực tế, táo chứa tất cả các loại polyphenol cộng với vitamin C giúp tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ". 2. Hành tây Hành tây chứa nhiều hợp chất polyphenol như quercetin, hợp chất lưu huỳnh, propyl di-sulphide và hợp chất prebiotic, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. 3. Hạnh nhân Ảnh minh họa: Internet Lợi ích sức khỏe của hạnh nhân có lẽ ai cũng sẽ biết. Hạt hạnh nhân là một kho chứa một số chất dinh dưỡng lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, khả năng miễn dịch, sức khỏe của xương, da và tóc, v.v. Hạnh nhân là một nguồn mạnh mẽ của polyphenol cũng có trong hạnh nhân được "tập trung ở vỏ". 4. Bông cải xanh Bông cải xanh có tiềm năng lớn như một loại thực phẩm chức năng vì hàm lượng cao các hợp chất hoạt tính sinh học. Polyphenol đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chống oxy hóa cao của bông cải xanh. 5. Nghệ Củ nghệ đã là một phần của thực hành y học cổ truyền từ rất lâu đời. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm, chống vi khuẩn và các hợp chất khác được biết là loại bỏ độc tố và chống viêm trong cơ thể. Nó cũng được biết là có một hợp chất gọi là curcumin, là một flavonoid polyphenol. Các polyphenol trong củ nghệ có vai trò giúp xương chắc khỏe, tạo máu, co cơ và thư giãn, đồng thời giảm huyết áp. Ảnh minh họa: Internet Bây giờ bạn đã biết về các thành phần thực phẩm giàu polyphenol, bạn nên đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình và tận hưởng đường ruột khỏe mạnh cũng như tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong lối sống của bạn nhé. Theo NDTV

Bảo dưỡng "bộ lọc độc tố" cơ thể với top 5 thực phẩm đại bổ cho phổi, ngăn ngừa ung thư Khi bạn nghĩ về việc chăm sóc lá phổi của mình, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Không hút thuốc đứng đầu danh sách. Nhưng có những yếu tố lối sống khác, bao gồm cả chế độ ăn uống của bạn, có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi và tăng huyết áp phổi.

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