3 công thức sinh tố hảo hạng cho bữa sáng tràn đầy năng lượng, chỉ 1 ly đủ khỏe cả ngày

Dinh dưỡng 23/11/2022 08:18

Có rất nhiều công thức sinh tố trên internet và chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn cho một chế độ ăn kiêng cụ thể, như một thức uống trước khi tập luyện hoặc đơn giản là để giải nhiệt trong cái nóng mùa hè. Những công thức này rất đơn giản để thực hiện và có thể tìm thấy ở cửa hàng địa phương, và sinh tố có thể cung cấp rất nhiều dinh dưỡng. Sinh tố cũng có thể được tùy chỉnh theo ý thích của bạn.

1. Sinh tố yến mạch dâu tây

Sinh tố bột yến mạch dâu tây là một loại sinh tố có thể uống bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng tốt nhất nên dùng vào bữa sáng hoặc buổi sáng.

Đồ uống này có nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa. Nó cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch vì nó chứa vitamin C và omega-3 lành mạnh. Công thức này không thêm đường do vị ngọt tự nhiên của dâu tây tươi. Công thức này cũng không chứa sữa, không chứa gluten và thuần chay.

Chuẩn bị lớp phủ đặc biệt của bạn và đo lường tất cả các phép đo thích hợp cho mỗi khẩu phần. Món sinh tố này rất dễ làm, tốt cho sức khỏe và ngon miệng.

3 công thức sinh tố hảo hạng cho bữa sáng tràn đầy năng lượng, chỉ 1 ly đủ khỏe cả ngày - Ảnh 1

Tổng thời gian: 5 phút

Khẩu phần: 1

Độ khó: Dễ

Thành phần

  • 1 chén dâu tây tươi
  • 1 cốc sữa hạnh nhân
  • 1 chén yến mạch
  • 1 muỗng cà phê vani
  • 1 muỗng canh bột maca
  • 1 muỗng cà phê đến 1 muỗng canh bơ hạnh nhân
  • Đường (tùy chọn)

Hướng dẫn

  • Nhẹ nhàng rửa dâu tây dưới vòi nước chảy.
  • Trước tiên, cho tất cả các nguyên liệu ướt vào máy xay sinh tố và vặn ở tốc độ cao cho đến khi bạn có được một hỗn hợp nhuyễn mịn.
  • Điều này sẽ biến nó thành một chất lỏng đặc, bạn có thể thêm nhiều sữa hơn nếu thích hỗn hợp lỏng.
  • Bạn nên nếm thử, nếu nhạt quá thì cho thêm đường. Nhưng điều này không được khuyến khích vì chúng ta cần có hương vị tự nhiên từ nguyên liệu.
  • Bạn có thể làm lạnh nó trong tủ đá và thưởng thức, hoặc bạn có thể uống nó sau khi hoàn thành.

2. Sinh tố xoài

 

Sinh tố xoài chứa nhiều vitamin và khoáng chất, rất lý tưởng cho ngày hè nóng bức. Điều này tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy sự phát triển của tế bào. Nó cũng có thể giúp ích cho sức khỏe của mắt và tim, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và có lượng calo thấp.

Có rất nhiều loại sinh tố xoài với nhiều nguyên liệu khác nhau, tất cả phụ thuộc vào sở thích của bạn. Món này dễ tìm và chế biến, vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon miệng.

Tổng thời gian: 5 phút

Khẩu phần: 1

Độ khó: Dễ

3 công thức sinh tố hảo hạng cho bữa sáng tràn đầy năng lượng, chỉ 1 ly đủ khỏe cả ngày - Ảnh 2

Thành phần

  • 1 quả xoài chín
  • Nửa quả chanh
  • Nửa quả dưa chuột (Tùy chọn)
  • Một nắm bạc hà
  • 1/2 cốc nước hoặc sữa không đường

Hướng dẫn

  • Rửa xoài, dưa chuột và bạc hà dưới vòi nước chảy.
  • Cho xoài đã cắt, nước cốt chanh, dưa chuột và một nửa số bạc hà vào máy xay cùng với nước hoặc sữa không đường. Sau đó trộn với tốc độ cao cho đến khi nó có một hỗn hợp lỏng.
  • Dọn ra ly và phủ xoài thái lát lên trên cùng một chút bạc hà tươi.

3. Sinh tố việt quất

 

Một ly sinh tố việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất so với bất kỳ loại trái cây nào hiện có. Chúng ít calo và chất béo, nhiều chất xơ, giàu vitamin và nhiều anthocyanins giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đây là một món sinh tố tuyệt vời để thưởng thức vào một ngày nắng nóng và có thể uống bất cứ lúc nào vì nó tốt cho sức khỏe. Nên điều độ thưởng thức vì loại này vẫn chứa vị ngọt tự nhiên, có thể gây hại nếu tiêu thụ quá mức.

3 công thức sinh tố hảo hạng cho bữa sáng tràn đầy năng lượng, chỉ 1 ly đủ khỏe cả ngày - Ảnh 3

Tổng thời gian: 5 phút

Khẩu phần: 2

Độ khó: Dễ

Thành phần

  • 1 chén quả việt quất tươi
  • 3/4 cốc sữa chua không béo
  • 3/4 cốc sữa không đường
  • 1 muỗng canh hạt lanh

Hướng dẫn

  • Rửa quả việt quất với nước.
  • Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, nếu hỗn hợp đặc quá bạn có thể cho thêm sữa để có hỗn hợp sánh mịn.
  • Phục vụ ướp lạnh hoặc uống nguyên như vậy, đừng quên lớp trên cùng của quả việt quất.

Theo Brightside

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