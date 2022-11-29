Chống mất nước, tăng cường năng lượng nhanh chóng với bí quyết pha chế hương vị tại nhà tuyệt vời này

Bạn cần chọn những loại nước dưỡng ẩm không chỉ tốt cho sức khỏe và ít calo mà còn có nhiều hương vị khiến bạn phải tìm đến chúng suốt cả ngày. Dưới đây là danh sách những lọa nước kỳ diệu cho sức khỏe ấy.

Bạn có nghĩ rằng tám ly nước của bạn có thể được thay thế bằng cà phê, trà, sữa hoặc đồ uống khác không? Các chuyên gia nói rằng tất cả các loại đồ uống và chất lỏng đều có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể chúng ta ở một mức độ nào đó, nhưng có một số loại có thể hoạt động khác do các thành phần của chúng.

Nước tinh khiết là một trong những nguyên liệu tốt nhất. Nhưng vì nó không có vị nên việc thêm hương vị có thể buộc bạn phải để ý đến với nó thường xuyên.

Nước có hương vị

Điều này rất tốt để bổ sung nước cho cơ thể bị mất nước trong những tháng hè nóng bức. Nước có hương vị giúp bạn sảng khoái và hồi sinh nhờ các loại thảo mộc và trái cây tươi được ngâm trong nước.

Trà đá

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Bạn có thể thử nhâm nhi trà đá thảo dược được pha bằng nước có hương vị trước. Các loại thảo mộc và hương vị như bạc hà, hoa cúc, bạch đậu khấu, hoa nhài, cỏ roi ngựa, v.v., có thể tạo thêm hương thơm dễ chịu và làm cho thức uống trở nên sảng khoái.

Nước trái cây tươi

Nước ép trái cây và rau quả tươi có rất nhiều lợi ích dinh dưỡng nhưng chúng cũng chứa lượng calo không mong muốn và nồng độ đường cao. Vì vậy, nếu bạn muốn tránh calo, hãy chọn nước trái cây có giá trị năng lượng tối thiểu.

Đồ uống có caffein

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Nếu bạn uống cà phê, trà và đồ uống có caffeine thường xuyên trong ngày, nó sẽ làm tăng hàm lượng độc tố trong cơ thể bạn. Vì vậy, bạn phải có nhiều nước cùng với những đồ uống này để loại bỏ các chất độc thông qua tiểu tiện và mồ hôi.

Các loại thảo mộc, hương vị trái cây và nước trái cây ngâm là một trong những cách tốt nhất để làm dịu cơn khát của bạn

Tự làm nước bổ sung

Bạn sẽ cần nước lọc tinh khiết. Các loại thảo mộc bổ sung cho các loại trái cây bạn chọn.

Để có hương vị và độ ngọt tối đa, hãy chọn những loại trái cây chín, chất lượng tốt nhất. Bạn sẽ cần bình hoặc ly lớn để ngâm trái cây. Thìa gỗ để nghiền và trộn trái cây cũng như thảo mộc trong bình. Cho các nguyên liệu đã chọn vào bình và nghiền thật nhẹ bằng thìa gỗ. Rưới nước lên trên và để yên trong vài giờ trước khi dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng chanh thái lát, lá bạc hà, hai giọt nước gừng và nước cốt chanh.

Dâu tây thái lát, lá bạc hà và vài giọt nước cốt chanh.

Dưa chuột thái lát, chanh, nước cốt chanh và một chút bột quế.

Theo Femina