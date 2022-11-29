Chẳng đâu xa lạ, loại trái "nhỏ mà có võ" nhà nào cũng có này là "chiến binh diệt mỡ" thần tốc, ngăn ngừa lão hóa bất ngờ, kẻ thù số 1 của ung thư

Dinh dưỡng 29/11/2022 07:53

Ớt xanh là một thành phần phổ biến của ẩm thực. Nhưng, bạn có biết rằng theo phân loại thực vật, ớt xanh là trái cây và cụ thể hơn là quả mọng không? Sự thật thú vị phải không? Chúng được sử dụng trong hầu hết mọi món ăn làm gia vị cho vị cay nồng, màu sắc và hương vị của chúng.

Chẳng đâu xa lạ, loại trái 'nhỏ mà có võ' nhà nào cũng có này là 'chiến binh diệt mỡ' thần tốc, ngăn ngừa lão hóa bất ngờ, kẻ thù số 1 của ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ớt có chứa các loại vitamin như vitamin A, vitamin B6, vitamin K và các khoáng chất như canxi, magie, folate, kali, thiamine, sắt, đồng… Vì vậy, nên ăn ớt mỗi ngày. Dưới đây là 5 lý do bạn nên biến chúng thành một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình:

Đốt cháy chất béo và ngăn ngừa béo phì

Chẳng đâu xa lạ, loại trái 'nhỏ mà có võ' nhà nào cũng có này là 'chiến binh diệt mỡ' thần tốc, ngăn ngừa lão hóa bất ngờ, kẻ thù số 1 của ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Capsaicin, hợp chất hoạt tính sinh học chính trong ớt chịu trách nhiệm về vị cay nồng và nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Capsaicin, một chất chống oxy hóa mạnh trong thực vật, có tác dụng chống lại mức cholesterol cao và béo phì. Nó đốt cháy chất béo và giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. 

Cho thấy tác dụng chống ung thư

Ớt xanh là một nguồn hợp chất hoạt tính sinh học tốt, chẳng hạn như flavonoid, axit phenolic, carotenoid và axit ascorbic. Các hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm. Có tác dụng ngăn ngừa hóa học của capsaicin, phản ánh hoạt động chống tăng trưởng của nó. 

Chẳng đâu xa lạ, loại trái 'nhỏ mà có võ' nhà nào cũng có này là 'chiến binh diệt mỡ' thần tốc, ngăn ngừa lão hóa bất ngờ, kẻ thù số 1 của ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nó chống lại các tế bào ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy.

Giữ trái tim khỏe mạnh

Capsaicin có nhiều lợi ích dược lý đối với sức khỏe, chẳng hạn như điều trị hội chứng đau mãn tính và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Màu xanh trong ớt là sự kết hợp của chất diệp lục và caroten (tiền vitamin A). Carotenoid có thể bảo vệ các mô cơ thể khỏi ánh sáng và oxy. Ăn ớt cũng liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim. Nó là tuyệt vời để kiểm soát các bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường loại 2.

Ngăn ngừa lão hóa và mang lại làn da sáng mịn

Chẳng đâu xa lạ, loại trái 'nhỏ mà có võ' nhà nào cũng có này là 'chiến binh diệt mỡ' thần tốc, ngăn ngừa lão hóa bất ngờ, kẻ thù số 1 của ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ớt xanh là một trong những nguồn chính của axit ascorbic (vitamin C). Axit ascoricic có đặc tính chống oxy hóa mạnh đối với các gốc tự do nhờ khả năng khử của nó, do đó, giúp mang lại cho bạn làn da sáng từ bên trong. Lượng chất chống oxy hóa cao có thể giúp đảo ngược và ngăn ngừa lão hóa sớm. Tác dụng sinh hóa và dược lý của ớt bao gồm chống viêm, chống dị ứng và chống oxy hóa tế bào da.

Tăng cường miễn dịch

Chẳng đâu xa lạ, loại trái 'nhỏ mà có võ' nhà nào cũng có này là 'chiến binh diệt mỡ' thần tốc, ngăn ngừa lão hóa bất ngờ, kẻ thù số 1 của ung thư - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ớt đóng một vai trò nổi bật như một chất tăng cường miễn dịch và cũng có thể điều trị chứng đau khớp khi tiêu thụ thường xuyên. Chúng cũng là những thành phần quan trọng để xây dựng và duy trì hệ thống miễn dịch của con người. Capsaicin cũng sở hữu các đặc tính kháng khuẩn, điều này cho thấy việc sử dụng nó như một chất ức chế tự nhiên tiềm năng đối với các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm.

Theo Times of India

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