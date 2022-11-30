Những loại thực phẩm tuyệt vời cho người giảm cân, kiềm chế sự thèm ăn nhanh chóng ngay cả khi bạn luôn đói

Ớt có chứa capsaicin , một hợp chất hóa học làm giảm cảm giác thèm ăn và giúp đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ một gram ớt đỏ có thể làm giảm sự thèm ăn và ngăn chặn cảm giác đói, do đó hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, những người thường ăn đồ cay không bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn kiêng này. Có thể là họ đã phát triển một số khả năng chịu đựng loại thực phẩm này. Không nên thêm ớt vào thức ăn hàng ngày, đặc biệt nếu bạn muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong việc đốt cháy chất béo.

2. Rau bina

Rau bina có chứa thylacoids làm tăng mức độ hormone leptin. Loại hormone này điều chỉnh quá trình trao đổi năng lượng và kiểm soát cảm giác đói. Đây là cách thylacoids ngăn chặn sự thèm ăn dẫn đến giảm cân.

3. Trà xanh

Trà xanh có chứa 2 thành phần giúp bạn giảm cân là caffeine và catechin. Loại thứ nhất giúp đốt cháy chất béo và ngăn chặn sự thèm ăn, trong khi loại thứ hai giúp tăng cường trao đổi chất và giúp loại bỏ chất béo.

Sự kết hợp của 2 thành phần này trong chiết xuất trà xanh giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Ví dụ, nghiên cứu này cho thấy rằng tiêu thụ caffein và catechin có thể giúp tăng 4% quá trình đốt cháy calo.

4. Đậu lăng

Đậu lăng rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều axit folic, sắt, kali, thiamine và mangan. Chúng cũng rất giàu protein và chất xơ, giúp chống lại cảm giác đói hiệu quả. Chúng rất no và không chứa nhiều calo.

5. Gừng

Chất gingerol trong củ gừng hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ gingerol hàng ngày có thể giúp bạn giảm thêm vài cân. Nó cũng giúp kiểm soát mức độ leptin, một loại hormone điều chỉnh quá trình trao đổi năng lượng và giúp ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.

6. Bột yến mạch

Bột yến mạch thông thường (không phải loại ăn liền) chứa nhiều chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn bột yến mạch vào bữa sáng cảm thấy ít đói hơn sau đó so với những người ăn bột ngô với sữa.

Theo Brightside