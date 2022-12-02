Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần

Dinh dưỡng 02/12/2022 07:51

Phạm vi bình thường của độ pH trong máu là từ 7,35 đến 7,45, có nghĩa là nó phải hơi bazơ hoặc kiềm. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có xu hướng ăn nhiều thực phẩm có tính axit có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe. Thực phẩm có tính kiềm có thể giúp bạn cân bằng độ pH vì chúng có chứa natri đóng vai trò là chất đệm tự nhiên chống lại tính axit.

Đây là một danh sách các sản phẩm thực phẩm ít axit nhất mà bạn nên đưa vào chế độ ăn uống của mình để đạt được sự cân bằng pH thích hợp. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia dinh dưỡng.

Rau

Bông cải xanh nấu chín (6,30 - 6,85) chứa nhiều vitamin C và A, chất xơ, axit folic và dinh dưỡng thực vật. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh mãn tính khác nhau và bắt đầu quá trình giải độc tự nhiên.

 

Súp lơ nấu chín (6,45-6,80) chứa một loạt các nguyên tố vi lượng và vitamin có lợi cho sức khỏe, có tác dụng chống viêm có thể giúp bạn ngăn ngừa ung thư, các bệnh về tim và não, thậm chí là tăng cân.

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần - Ảnh 1

Bắp cải xanh (5,50-6,75) rất giàu axit folic, magie, vitamin C và K. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi những tác động tiêu cực của bức xạ , ngăn ngừa ung thư cũng như cải thiện tiêu hóa.

Cà rốt sống (5,88-6,40) chứa các thành phần kiềm tự nhiên có thể giúp bạn trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày.

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần - Ảnh 2

Củ dền nấu chín (5,23-6,50) chứa đầy đủ các nguyên tố vi lượng như mangan, kali và đồng, có thể làm giảm viêm và thậm chí hỗ trợ giảm cân.

Trái cây

 

Bơ (6,27-6,58) chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, ngăn ngừa ung thư dạ dày, bảo vệ thị lực và cải thiện tiêu hóa.

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần - Ảnh 3

Dưa mật (6,00-6,67) rất giàu kali, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Những thành phần này có thể làm cho xương và răng của bạn chắc khỏe hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện thị lực của bạn.

 

Các loại đậu

 

Đậu nành (6,00-6,60) chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể giúp bạn giảm mức cholesterol, giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh và giảm nguy cơ ung thư vú.

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần - Ảnh 4

Đậu lăng nấu chín (6,30-6,83) là một trong những nguồn thực vật tốt nhất cung cấp protein, chất xơ, sắt, folate và kali. Chúng có thể kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu và ngăn ngừa táo bón.

Đậu Hà Lan nấu chín (6,22-6,88) chứa nhiều protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng thực sự hữu ích nếu bạn muốn giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Quả ô liu

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần - Ảnh 5

 

Ô liu chín (6,00-7,50) là một nguồn tuyệt vời của vitamin E và các chất chống oxy hóa tự nhiên khác. Chúng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cường chất sắt và giảm viêm.

Rau chân vịt

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần - Ảnh 6

 

Rau bina nấu chín (6,60-7,18) chứa nhiều vitamin A, C, K và canxi, vì vậy nó có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, ngăn ngừa ung thư, hạ huyết áp, kiểm soát bệnh hen suyễn và tiểu đường, đồng thời giúp xương chắc khỏe.

Theo Brightside

Loại quả nhỏ ngon ngọt bổ dưỡng này người Việt rất mê và cũng là "tiên dược" cho sức khỏe, cực lợi cho người cao huyết áp, tim mạch và là "đối thủ nặng ký" của ung thư

Loại quả nhỏ ngon ngọt bổ dưỡng này người Việt rất mê và cũng là "tiên dược" cho sức khỏe, cực lợi cho người cao huyết áp, tim mạch và là "đối thủ nặng ký" của ung thư

Khi bạn nghĩ về vitamin C, bạn có thể nghĩ đến cam như một nguồn tốt của vitamin C. Nhưng bạn có biết rằng nho cũng là một cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C? Với các chất dinh dưỡng khác như chất chống oxy hóa, vitamin K và kali, những quả cầu nhỏ này chứa rất nhiều chất tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tốt cho sức khoẻ thực phẩm lợi khuẩn thực phẩm tốt cho dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất