Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần

Đây là một danh sách các sản phẩm thực phẩm ít axit nhất mà bạn nên đưa vào chế độ ăn uống của mình để đạt được sự cân bằng pH thích hợp. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia dinh dưỡng .

Bông cải xanh nấu chín (6,30 - 6,85) chứa nhiều vitamin C và A, chất xơ, axit folic và dinh dưỡng thực vật. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh mãn tính khác nhau và bắt đầu quá trình giải độc tự nhiên.

Súp lơ nấu chín (6,45-6,80) chứa một loạt các nguyên tố vi lượng và vitamin có lợi cho sức khỏe, có tác dụng chống viêm có thể giúp bạn ngăn ngừa ung thư, các bệnh về tim và não, thậm chí là tăng cân.

Bắp cải xanh (5,50-6,75) rất giàu axit folic, magie, vitamin C và K. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi những tác động tiêu cực của bức xạ , ngăn ngừa ung thư cũng như cải thiện tiêu hóa.

Cà rốt sống (5,88-6,40) chứa các thành phần kiềm tự nhiên có thể giúp bạn trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày.

Củ dền nấu chín (5,23-6,50) chứa đầy đủ các nguyên tố vi lượng như mangan, kali và đồng, có thể làm giảm viêm và thậm chí hỗ trợ giảm cân.

Trái cây

Bơ (6,27-6,58) chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, ngăn ngừa ung thư dạ dày, bảo vệ thị lực và cải thiện tiêu hóa.

Dưa mật (6,00-6,67) rất giàu kali, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Những thành phần này có thể làm cho xương và răng của bạn chắc khỏe hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện thị lực của bạn.

Các loại đậu

Đậu nành (6,00-6,60) chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể giúp bạn giảm mức cholesterol, giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh và giảm nguy cơ ung thư vú.

Đậu lăng nấu chín (6,30-6,83) là một trong những nguồn thực vật tốt nhất cung cấp protein, chất xơ, sắt, folate và kali. Chúng có thể kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu và ngăn ngừa táo bón.

Đậu Hà Lan nấu chín (6,22-6,88) chứa nhiều protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng thực sự hữu ích nếu bạn muốn giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Quả ô liu

Ô liu chín (6,00-7,50) là một nguồn tuyệt vời của vitamin E và các chất chống oxy hóa tự nhiên khác. Chúng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cường chất sắt và giảm viêm.

Rau chân vịt

Rau bina nấu chín (6,60-7,18) chứa nhiều vitamin A, C, K và canxi, vì vậy nó có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, ngăn ngừa ung thư, hạ huyết áp, kiểm soát bệnh hen suyễn và tiểu đường, đồng thời giúp xương chắc khỏe.

Theo Brightside