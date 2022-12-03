Món hạt ngọt bùi là món ăn vặt quốc dân này không ngờ chính là "thuốc tiên" cho trái tim khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn

Một trong những loại hạt có vỏ được yêu thích nhất, quả hồ trăn hay còn gọi là hạt dẻ cười đã là một phần không thể tách rời của ẩm thực, nhưng bạn có biết ăn loại hạt nhỏ này hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch không?

Ảnh minh họa: Internet Loại siêu thực phẩm màu xanh lá cây này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao khi so sánh với các loại hạt khác. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Cornell, những loại hạt giàu chất chống oxy hóa này có thể giúp duy trì sức khỏe tốt, tim khỏe và mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ lối sống năng động và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ cười được nạp tự nhiên với các chất dinh dưỡng như melatonin, chất xơ, vitamin E, khoáng chất như kali và magiê, chất chống oxy hóa bao gồm polyphenol, carotenoids lutein và zeaxanthin, chất phytochemical để giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Thêm hạt dẻ cười vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh, giảm mức cholesterol và các biện pháp chống oxy hóa khác. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), người ta đã quan sát thấy rằng các loại hạt cây, như quả hồ trăn, phải được coi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim. Nhiều nghiên cứu cũng đã xem xét tác động của việc ăn hạt dẻ cười đối với sức khỏe tim mạch. Và làm thế nào một lượng hạt dẻ cười được kiểm soát lượng calo như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim hàng ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách:

Giảm cholesterol toàn phần Ảnh minh họa: Internet Tăng chất chống oxy hóa trong máu và giảm chất oxy hóa-LDL. Ăn hàng ngày các thực phẩm tốt cho tim mạch có thể giúp giảm LDL nhỏ đậm đặc và tăng nồng độ phytosterol trong máu giúp giảm cholesterol trong máu bằng cách giảm sự hấp thụ cholesterol trong ruột trong quá trình tiêu hóa và giảm lượng cholesterol do cơ thể tạo ra Cung cấp các đặc tính kháng viêm có lợi Giảm căng thẳng bằng cách giảm huyết áp, nhịp tim và các phản ứng của mạch máu ngoại biên. Ngoài ra, với thành phần dinh dưỡng thú vị của chúng, các nghiên cứu khác nhau đã công nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ hạt và tỷ lệ mắc bệnh cũng như tỷ lệ tử vong do một số kết quả nhất định. Ảnh minh họa: Internet Theo một nghiên cứu của BMC Medicine, tiêu thụ các loại hạt có tác dụng tốt đối với sức khỏe tim mạch và đối với những người ăn hơn ba khẩu phần hạt, bao gồm cả hạt dẻ cười mỗi tuần có thể giảm 39% nguy cơ tử vong. Thường xuyên ăn quả hồ trăn điều độ phù hợp mỗi ngày, như một phần của chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp cải thiện sức khỏe và phúc lợi. Theo Times of India

Những loại thực phẩm giúp cân bằng độ pH mà cơ thể bạn sẽ rất cần Phạm vi bình thường của độ pH trong máu là từ 7,35 đến 7,45, có nghĩa là nó phải hơi bazơ hoặc kiềm. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có xu hướng ăn nhiều thực phẩm có tính axit có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe. Thực phẩm có tính kiềm có thể giúp bạn cân bằng độ pH vì chúng có chứa natri đóng vai trò là chất đệm tự nhiên chống lại tính axit.

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