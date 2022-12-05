Loại hạt béo bùi thơm ngon này được người Việt mê hết nấc, ăn mỗi ngày lợi hơn thuốc bổ, điều hòa cholesterol và đường huyết cực tốt

Dinh dưỡng 05/12/2022 06:53

Kiểm soát cân nặng, cải thiện cholesterol và sức khỏe đường ruột, mang lại lợi ích cho chức năng nhận thức của bạn và hơn thế nữa cho sức khỏe của chúng ta, những loại hạt nhỏ bé này ẩn chứa một số tiềm năng to lớn bên trong chúng. Hạt dẻ cười không chỉ ngon mà còn chứa rất nhiều thành phần hữu ích mà cơ thể chúng ta phấn đấu.

Cho dù được thêm vào món ăn của bạn hay chỉ ăn như một món ăn nhẹ, chúng xứng đáng được đưa vào kế hoạch bữa ăn của mọi người.

Chúng ta thường rất yêu thích thực phẩm lành mạnh và không ngừng tìm kiếm một số lựa chọn mới có hương vị thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Vì vậy, hãy cùng đưa hạt dẻ cười vào "tầm ngắm" nhé!

1. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng

Loại hạt béo bùi thơm ngon này được người Việt mê hết nấc, ăn mỗi ngày lợi hơn thuốc bổ, điều hòa cholesterol và đường huyết cực tốt - Ảnh 1

Những loại hạt này chứa các yếu tố lành mạnh như chất xơ, protein, carbs, chất béo lành mạnh, kali, phốt pho, vitamin A, vitamin B6, đồng và mangan. Chúng có lượng calo thấp hơn so với nhiều loại hạt khác nhưng lại là món ăn nhẹ hoàn hảo hàng ngày. Nên ăn một khẩu phần (một nắm) hạt dẻ cười mỗi ngày. Và hãy nhớ rằng, sẽ tốt hơn nếu chúng không có muối.

2. Mức cholesterol của bạn có thể giảm xuống

 

Hạt dẻ cười cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do (các nguyên tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào, gây bệnh và lão hóa). Nhờ các chất chống oxy hóa này, loại hạt này rất tốt cho những người có cholesterol cao muốn giảm nó.

Loại hạt béo bùi thơm ngon này được người Việt mê hết nấc, ăn mỗi ngày lợi hơn thuốc bổ, điều hòa cholesterol và đường huyết cực tốt - Ảnh 2

Một nghiên cứu nhỏ đã được tiến hành, trong đó những người tham gia ăn 1-2 khẩu phần nhỏ hạt dẻ cười trong 4 tuần, và cuối cùng, họ có mức cholesterol “xấu” thấp hơn.

3. Sức khỏe của mắt bạn được cải thiện

Loại hạt béo bùi thơm ngon này được người Việt mê hết nấc, ăn mỗi ngày lợi hơn thuốc bổ, điều hòa cholesterol và đường huyết cực tốt - Ảnh 3

 

Các yếu tố hữu ích khác ẩn chứa trong hạt dẻ cười là lutein và zeaxanthin, cả hai đều là chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe của mắt. Chúng có thể làm giảm cơ hội phát triển các vấn đề liên quan đến thị lực, cũng như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

4. Bạn có thể quên đi các vấn đề về đường tiêu hóa

Loại hạt béo bùi thơm ngon này được người Việt mê hết nấc, ăn mỗi ngày lợi hơn thuốc bổ, điều hòa cholesterol và đường huyết cực tốt - Ảnh 4

 

Vì hạt dẻ cười rất giàu chất xơ nên chúng cũng tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Chất xơ cần thiết cho các tế bào ruột kết khỏe mạnh, giữ cho đường tiêu hóa lưu thông và ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa như táo bón. Một nghiên cứu nhỏ đã được thực hiện và kết quả cho thấy rằng tiêu thụ hạt dẻ cười có thể cải thiện thành phần hệ vi sinh đường ruột.

 

5. Bạn sẽ có thể duy trì cân nặng khỏe mạnh

Loại hạt béo bùi thơm ngon này được người Việt mê hết nấc, ăn mỗi ngày lợi hơn thuốc bổ, điều hòa cholesterol và đường huyết cực tốt - Ảnh 5

Các loại hạt là sản phẩm tuyệt vời để giảm cân nói chung. Nếu bạn ăn chúng thường xuyên, bạn sẽ kiểm soát được nhiều hơn và chúng giúp ngăn bạn tăng cân. Một nghiên cứu khác đã được thực hiện và kết quả cho thấy những người tham gia ăn quả hồ trăn làm đồ ăn nhẹ có chỉ số khối cơ thể giảm so với những người ăn bánh quy. Vì vậy, đừng quên đưa chúng vào thực đơn ăn dặm hàng ngày của bạn nhé!

 

Theo Brightside

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