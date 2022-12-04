Công dụng thần kỳ của thức nước uống tinh hoa mùa đông xứ sở kim chi, từ xương khớp đến trí não đều hưởng lợi

Dinh dưỡng 04/12/2022 01:46

Bạn có nhớ sữa nghệ đã trở thành một nghi lễ như thế nào trong nhà của chúng ta khi bắt đầu mùa đông không? Các bà mẹ thường cho chúng ta uống loại sữa vàng này để đảm bảo rằng khả năng miễn dịch của chúng ta vẫn cao chống lại các mầm bệnh mùa đông có khả năng gây cảm lạnh, cúm và các vấn đề khác.

Trẻ em thường bị ốm trong mùa đông và người lớn cũng vậy.

Sữa nghệ  truyền thống luôn chứng minh tổ tiên của chúng ta đúng về những tuyên bố của họ về lợi ích chữa bệnh của nó.

Công dụng thần kỳ của thức nước uống tinh hoa mùa đông xứ sở kim chi, từ xương khớp đến trí não đều hưởng lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa nghệ là hỗn hợp sữa và bột nghệ. Nó là một pha chế kiểu nóng ấm chủ yếu.

Trong khi thông thường, một nhúm bột nghệ được thêm vào một ly đầy sữa ấm, nhưng mọi người dần dần nghĩ ra một số biến thể cho điều này.

Bạn có thể chuẩn bị sữa nghệ ấm bằng cách thêm nhiều hương vị hơn vào nó. Bạn có thể thêm hạt thảo quả nghiền, bột tiêu đen hoặc một ít đinh hương vào sữa.

Thêm gia vị thơm là một điều tốt cho tất cả những người không thích hương vị của sữa và nghệ cùng nhau.

Lợi ích của sữa nghệ vàng tuoi

Sữa nghệ có tính chất chống viêm và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hợp chất curcumin có trong sữa nghệ rất tốt cho sức khỏe chúng ta.

Hàm lượng nghệ trong sữa nghệ giúp tăng cường khả năng miễn dịch và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các biến chứng khác.

Nó rất tốt cho da và cũng là thức uống tuyệt vời cho xương.

Công dụng thần kỳ của thức nước uống tinh hoa mùa đông xứ sở kim chi, từ xương khớp đến trí não đều hưởng lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó hỗ trợ tiêu hóa. Những người không dung nạp đường sữa nên thử món sữa nghệ tự làm và thưởng thức khi còn ấm. Những người này nên luôn luôn tránh sữa nghệ mua ở cửa hàng.

Sữa nghệ kích thích chức năng não. Một số nghiên cứu đã tìm thấy tác động của chất curcumin đối với các hợp chất trong não. Curcumin được liên kết chặt chẽ với yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF) khi nó làm tăng mức độ của nó. BDNF giúp não hình thành các kết nối mới và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào não.

Hợp chất curcumin trong nghệ cũng là một chất tăng cường tâm trạng. Trong một số nghiên cứu, chất curcumin đã được tìm thấy có tác động tương tự như thuốc chống trầm cảm.

Khi nào bạn nên dùng sữa nghệ?

Công dụng thần kỳ của thức nước uống tinh hoa mùa đông xứ sở kim chi, từ xương khớp đến trí não đều hưởng lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa nghệ được khuyến cáo nên uống khi còn ấm, ngay trước khi đi ngủ. Người ta tin rằng sữa nghệ gây ngủ và một người ngủ thiếp đi như một đứa trẻ.

Trong trường hợp bạn không dung nạp đường sữa hoặc không thích uống sữa, bạn cũng có thể dùng nó với bơ sữa.

Theo Times of India

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