Đây là các loại thực phẩm được khuyên dùng nhiều nhất có thể giúp chúng ta hướng đến một chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Theo chuyên gia, những loại quả mọng này rất cần thiết để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Chúng không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn hữu ích với chứng viêm vì chúng giúp thu nhỏ vết loét và làm dịu dị ứng.

2. Nước lúa mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy có nhiều lý do để tiêu thụ nhiều lúa mạch và nước lúa mạch hơn. Những nghiên cứu này nói rằng nước lúa mạch rất tốt cho việc giảm cân và cải thiện tiêu hóa cũng như giúp giảm lượng đường và cholesterol trong máu.

3. Carob

Theo nghiên cứu, carob là một nguồn dinh dưỡng và khoáng chất tuyệt vời. Nó cũng rất tốt để giảm cholesterol có hại sau khi ăn trong 6 tuần, đặc biệt đối với những người có mức cholesterol cao vừa phải.

Tin tốt là carob có hàm lượng chất béo thấp và thường được dùng thay thế cho sô cô la.

4. Nghệ và curcumin

Củ nghệ và sản phẩm phụ của nó, chất curcumin, được các chuyên gia dinh dưỡng chấp thuận vì những lợi ích sức khỏe của chúng. Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng nghệ có thể liên quan đến một số đặc tính chữa bệnh, bao gồm giảm các triệu chứng viêm xương khớp và viêm khớp, cũng như loét dạ dày và cholesterol cao.

Nó cũng tốt cho da vì có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, khiến nó trở thành một thành phần mặt nạ phổ biến.

5. Gan bò

Một chuyên gia nói rằng đây có thể là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất hiện có. Chỉ 3,5 ounce (100 g) gan bò chứa 3,460% B12, giúp tạo hồng cầu và giữ cho não của chúng ta khỏe mạnh. Nó cũng rất giàu protein, rất quan trọng đối với mức năng lượng và sửa chữa tế bào.

6. Mật mía đen

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng mật đường này đặc biệt có tác động rất lớn đến cơ thể chúng ta. Nó chứa các khoáng chất quan trọng, chẳng hạn như kẽm, sắt và magiê, cũng như vitamin B.

Nồng độ sắt cao có nghĩa là nó không chỉ giúp điều trị bệnh thiếu máu mà còn là chất tăng cường sức khỏe trong thai kỳ.

7. Sữa chua dừa

Chuyên gia sức khỏe khuyên dùng loại siêu thực phẩm này vì những lợi ích cho đường ruột của nó. Kefir dừa khác với nước cốt dừa và nước vì nó được làm từ các "nền văn hóa" tích cực, nghĩa là bạn sẽ được tăng cường sức khỏe sau mỗi lần uống. Nó chứa nhiều kali, một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ.

Theo Brightside