Loại thực phẩm này được người Việt mê đắm, càng ăn càng bổ, trị đau bụng, giảm nhức đầu mà giá lại "thân thiện" vô cùng

Ca cao là một loại bột được làm từ hạt của nó bằng cách nghiền nát chúng và loại bỏ chất béo. Nó lần đầu tiên được sử dụng bởi người Maya và sau đó được giới thiệu đến châu Âu, nơi nó được sử dụng làm thuốc trong thời gian đó.

Khi nói đến việc giảm đau bụng kinh một cách tự nhiên, ăn một ít sô cô la đen là giải pháp hoàn hảo. Sô cô la đen chứa ca cao làm dịu này, mang một chất dinh dưỡng gọi là magiê. Cơ thể bạn cần magiê để giữ sức khỏe . Nếu bạn đang bị đau ở những vùng như hông, đùi và bụng, magie trong sô cô la sẽ nhanh chóng làm dịu các cơ tử cung của bạn.

2. Nó có thể làm giảm nguy cơ béo phì

Nếu bạn nghĩ rằng ca cao gây tăng cân, thì bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Trừ khi bạn tiêu thụ một lượng lớn sô cô la đen, còn không thì liều lượng lành mạnh thực sự giúp kiểm soát cân nặng của bạn.

Ca cao bao gồm dinh dưỡng thực vật, là chất có nguồn gốc từ thực vật và rất tốt cho sức khỏe. Ca cao cũng ít chất béo và đường, rất tốt cho việc tăng mức năng lượng của bạn và đồng thời khiến bạn cảm thấy no. Vì vậy, nếu bạn muốn có một giải pháp giảm cân lành mạnh mà không cảm thấy đói mọi lúc, bột ca cao là một phương thuốc tự nhiên cho điều đó.

3. Nó có thể giúp ích cho những người mắc bệnh hen suyễn và dị ứng

Bệnh hen suyễn có thể đáng sợ và đe dọa đến tính mạng, nhưng đừng lo lắng, sẽ luôn có điều gì đó bạn có thể làm để tránh những nghi ngờ về bệnh hen suyễn của mình. Ca cao chứa 2 hợp chất đặc biệt gọi là theobromine và theophylline, cả hai đều được coi là thuốc chống hen suyễn.

Loại đầu tiên, theobromine giúp làm dịu đường thở trong phổi của bạn và bảo vệ chống ung thư phổi vì nó làm giảm nguy cơ dị ứng, trong khi theophylline giúp đường hô hấp của bạn thư giãn và có đặc tính chống viêm.

4. Nó có thể cải thiện chức năng miễn dịch

Ca cao rất tốt để làm mới khả năng miễn dịch của bạn vì nó có chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu lượng máu, giúp đường ruột khỏe mạnh hơn và giúp bạn bình tĩnh hơn, kết quả là bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Ngoài ra còn có flavonol trong ca cao, chúng là nguyên nhân chính giúp chức năng miễn dịch tốt hơn. Chúng giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa cục máu đông và giảm viêm.

5. Nó có lợi cho răng và da

Ca cao rất tốt để bảo vệ nướu của bạn khỏi sâu răng. Nó chứa polyphenol giúp chống lại axit xâm nhập vào men răng của bạn (chất màu trắng bao phủ răng).

Ca cao không chỉ giúp răng chắc khỏe mà còn rất tốt cho làn da của bạn. Bạn có thể tin rằng sô cô la gây ra mụn trứng cá, nhưng đó là một huyền thoại đã được chứng minh. Trên thực tế, nó thực sự có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn. Nó được dùng để chống nắng và dưỡng ẩm tổng thể cho làn da của bạn.

Theo Brightside