5 loại trà hương vị hảo hạng mà giá cực mềm, nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, đánh tan mệt mỏi

Dinh dưỡng 10/12/2022 05:47

Bạn có phải là một người hay bị căng thẳng? Bạn có thấy mệt mỏi hơn khi mình làm việc ngoài giờ không? Thiếu ngủ có làm bạn uể oải? Một tách trà hoa có thể chính là thứ mà bác sĩ đã chỉ định để giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của bạn.

Trong xã hội phát triển nhanh ngày nay, phụ nữ thường phải làm việc dài ngày. Cho dù đó là công việc của họ, nhu cầu chăm sóc gia đình hay cố gắng bắt kịp các công việc gia đình, họ thường thấy mình bị căng thẳng và phải đi làm muộn.

 

May mắn thay, có một giải pháp nhanh và thơm giúp chống lại các triệu chứng này là trà hoa hồng. Thư giãn với một tách trà hoa hồng không chỉ giúp cải thiện trạng thái tinh thần của bạn mà còn có thể giúp thúc đẩy lưu thông máu, giải độc gan, làm dịu da, làm đẹp da mặt, loại bỏ tàn nhang và cải thiện giấc ngủ. 

5 loại trà hương vị hảo hạng mà giá cực mềm, nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, đánh tan mệt mỏi - Ảnh 1

Y học Trung Quốc phân loại hoa hồng có vị ngọt và hơi đắng. Hoa hồng có thể điều chỉnh khí công, cân bằng lượng hormone, thúc đẩy lưu thông máu và tiêu tan máu ứ. Nó cũng có thể loại bỏ mệt mỏi và tức giận, giảm trầm cảm và cải thiện tình trạng da xấu đi do rối loạn nội tiết như mụn trứng cá, tàn nhang và da thô ráp, ngoài ra còn có tác dụng điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh.

5 loại trà hoa cải thiện sức khỏe

1. Trà dâm bụt

Để pha loại trà hoa thơm ngon này, trước tiên, hãy rửa sạch 4 bông hồng khô và 2 đài hoa dâm bụt khô rồi cho vào ấm trà. Ngâm hoa trong nồi nước sôi trong vài phút, sau đó đậy nắp và đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Nêm thêm đường phèn và thưởng thức.

Khi hoa dâm bụt khô được kết hợp với hoa hồng khô, chúng sẽ tạo nên một loại trà hoa thơm ngon và đẹp mắt.

5 loại trà hương vị hảo hạng mà giá cực mềm, nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, đánh tan mệt mỏi - Ảnh 2

Chức năng: Hoa hồng có thể chống lại các gốc tự do, thúc đẩy quá trình chống lão hóa và loại bỏ sự mệt mỏi. Dâm bụt có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu khát, điều khí, hỗ trợ tiêu hóa, giúp cân bằng lipid máu và huyết áp.

2. Trà hoa hồng kim ngân

Lấy 1 muỗng cà phê kim ngân hoa, 3 bông hoa hồng khô và 3/4 thìa Ophiopogon japonicus (một loại thảo mộc Trung Quốc, thường được gọi là cây mạch môn ở Mỹ). Rửa sạch các thành phần riêng biệt, cho vào tách trà và thêm nước sôi. Ngâm khoảng 5-10 phút rồi lọc lấy nước và thưởng thức.

Chức năng: Hoa hồng đả thông kinh lạc, điều khí, giải uất, làm đẹp da mặt. Kim ngân hoa giải nhiệt mùa hè, giúp cơ thể bài tiết chất độc, làm dịu cơn đau họng, cải thiện tình trạng cáu gắt. Ophiopogon japonicus có tác dụng dưỡng âm bổ phổi, đồng thời tráng dương, bổ khí. Nó có thể chữa ho khan, giảm chứng mất ngủ và cải thiện tình trạng táo bón do khô ruột.

3. Trà chà là đỏ và hoa hồng

Lấy 5 bông hồng khô và 3-5 quả chà là đỏ rồi rửa sạch. Bỏ lõi quả chà là và cho tất cả nguyên liệu vào tách trà. Đun nóng nước đến 176°F (80°C) và rót vào cốc. Để ngấm trong vòng 5-10 phút và thưởng thức.

5 loại trà hương vị hảo hạng mà giá cực mềm, nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, đánh tan mệt mỏi - Ảnh 3

Chức năng: Loại trà này có thể giúp điều chỉnh lượng kinh nguyệt ra ít và giúp giảm đau cho những người bị đau bụng kinh hoặc chuột rút kinh nguyệt. Nó cũng có thể điều hòa khí huyết, giảm trầm cảm, thư giãn cơ thể và tinh thần, nuôi dưỡng gan.

4. Trà chanh hoa hồng

Trà hoa này cần 6 bông hồng khô, 1 túi trà đen và 2 lát chanh tươi. Đầu tiên, cho túi trà đen vào nồi nước sôi và ủ trong khoảng 6 phút. Thêm hoa hồng đã rửa trước và khuấy đều, tiếp tục đun trên lửa nhỏ. Khi mực nước đã giảm xuống một chút, thêm các lát chanh và thưởng thức.

Trà hoa hồng chanh rất giàu vitamin C, có thể làm dịu da, loại bỏ tàn nhang, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cân, loại bỏ cellulite.

5 loại trà hương vị hảo hạng mà giá cực mềm, nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, đánh tan mệt mỏi - Ảnh 4

Công dụng: Loại trà hoa này rất giàu vitamin C. Nó có thể làm dịu da, loại bỏ tàn nhang, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cân, đồng thời loại bỏ cellulite.

5. Trà hoa hồng long nhãn

Đối với loại trà hoa này, hãy kết hợp 2 miếng nhãn khô, quả kỷ tử (còn gọi là quả goji berry) và 2 bông hồng khô. Cho 2 miếng nhãn vào nước và trộn với khoảng 1 muỗng cà phê kỷ tử. Cho nguyên liệu vào nước sôi trong 10 phút, sau đó thêm hoa hồng. 

5 loại trà hương vị hảo hạng mà giá cực mềm, nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, đánh tan mệt mỏi - Ảnh 5

Công dụng: Long nhãn rất bổ, nhưng mỗi lần không được ăn quá nhiều. Loại trà này nuôi dưỡng máu, âm và làn da của bạn. Với việc sử dụng lâu dài, tác dụng của nó là khá rõ rệt.

Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy choáng ngợp, làm việc quá sức hoặc đơn giản là mệt mỏi, hãy tìm một tách trà hoa nhẹ nhàng. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để nuôi dưỡng cả cơ thể và tâm trí của bạn. 

Theo Nspirement

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