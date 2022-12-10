Những thực phẩm là "chiến thần dinh dưỡng", bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu

Dinh dưỡng 10/12/2022 05:48

Khi nồng độ huyết sắc tố giảm, có thể gây mệt mỏi, suy nhược, khó thở, đau đầu, v.v., và nếu nồng độ giảm đáng kể, tình trạng này có thể được chẩn đoán là thiếu máu. Dưới đây là những thực phẩm giúp tăng huyết sắc tố

Các vấn đề về sức khỏe trong cuộc sống hiện đại và nhịp độ nhanh này là điều thường thấy như lối sống căng thẳng và lo lắng bao quanh chúng ta. Một trong những tình trạng phổ biến nhất mà chúng ta có xu hướng mắc phải là thiếu hụt huyết sắc tố.

Những thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hemoglobin là một loại protein giàu chất sắt có trong các tế bào hồng cầu và chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi mức độ huyết sắc tố giảm, nó có thể gây ra mệt mỏi, suy nhược, khó thở, đau đầu, v.v. và nếu mức độ giảm đáng kể, tình trạng này có thể được chẩn đoán là thiếu máu.  

Huyết sắc tố trong cơ thể chúng ta hoạt động như thế nào?

Những thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chức năng chính của các tế bào hồng cầu là vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào của cơ thể. Hồng cầu chứa một loại protein được gọi là huyết sắc tố chịu trách nhiệm vận chuyển oxy để đảm bảo rằng các tế bào sống hoạt động tốt. 97 phần trăm lượng oxy do máu vận chuyển từ phổi được vận chuyển qua huyết sắc tố và ba phần trăm còn lại được hòa tan bởi huyết tương.

Một người trưởng thành cần bao nhiêu Hemoglobin?

Theo Sujetha Shetty, Chuyên gia dinh dưỡng tại Gympik.com, "Lý tưởng nhất là nam giới cần 13,5 đến 17,5 gam trên mỗi decilit và phụ nữ cần 12,0 đến 15,5 gam trên mỗi decilit huyết sắc tố được coi là bình thường." Trong trường hợp trẻ em, phạm vi có thể thay đổi theo độ tuổi và giới tính. 

Để kiểm soát huyết sắc tố của bạn và để đảm bảo các tế bào cơ thể của bạn hoạt động tốt.

Theo Chuyên gia dinh dưỡng Sujetha Shetty, "Tiêu thụ thực phẩm giàu chất sắt, axit folic và vitamin B-12 giúp duy trì mức độ huyết sắc tố. Một số nguồn thực phẩm cần được đưa vào chế độ ăn kiêng là thịt động vật, cá, thịt gia cầm, thịt gà, trứng, đậu, đậu lăng và rau lá xanh. Thực phẩm chứa vitamin-C làm tăng khả năng hấp thụ sắt trong cơ thể và thường được tìm thấy nhiều nhất trong trái cây và rau tươi như ổi, ớt chuông, quả mọng, cam, cà chua và các loại đậu nảy mầm."

1. Nạp nhiều thực phẩm giàu vitamin-C

Những thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sắt không thể được cơ thể hấp thụ hoàn toàn, đó là lý do tại sao nó cần một chất trung gian giúp hấp thụ tốt. Do đó, đây là lúc vitamin-C phát huy tác dụng. Ăn nhiều cam, chanh, ớt chuông, cà chua, bưởi, quả mọng, v.v. vì chúng rất giàu hàm lượng vitamin-C.

2. Thực phẩm giàu chất sắt nên là ưu tiên hàng đầu của bạn

Theo Hội đồng hành động thiếu máu quốc gia, thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mức độ huyết sắc tố thấp. Chế độ ăn uống khuyến nghị (RDA) đối với sắt là:

Đối với nam giới trưởng thành (19 đến 50 tuổi), nó là 8 miligam; trong khi đối với phụ nữ trưởng thành (19 đến 50 tuổi) là 18 miligam.

Do đó, điều quan trọng là phải nạp vào cơ thể những thực phẩm giàu chất sắt như rau lá xanh, gan, đậu phụ, rau bina, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và đậu, thịt, cá, trái cây khô, v.v.

3. Axit Folic là điều bắt buộc

Những thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Axit folic là một loại vitamin B tổng hợp cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu trong cơ thể. Sự thiếu hụt axit folic có thể dẫn đến mức độ huyết sắc tố thấp. Ăn nhiều rau lá xanh, rau mầm, đậu khô, đậu phộng, chuối, bông cải xanh, gan, v.v. thường xuyên hơn.

4. Lựu

Những thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lựu là một nguồn giàu canxi và sắt cùng với protein, carbohydrate và chất xơ. Nó là một trong những thực phẩm tốt nhất để tăng huyết sắc tố nhờ giá trị dinh dưỡng đặc biệt mà nó có. Uống nước ép lựu hàng ngày để đảm bảo mức độ huyết sắc tố của bạn ở mức bình thường.

5. Chà là

Loại trái cây sấy khô có vị ngọt đậm này chứa nhiều năng lượng và siêu bổ dưỡng. Quả chà là cung cấp nguồn chất sắt dồi dào làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ khuyên bệnh nhân tiểu đường nên tránh ăn chà là do hàm lượng đường cao.

 

6. Củ dền

Những thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Củ dền là một trong những cách tốt nhất để tăng nồng độ hemoglobin. Nó không chỉ có hàm lượng sắt cao mà còn có axit folic cùng với kali và chất xơ. Uống nước ép củ cải đường mỗi ngày để đảm bảo lượng máu khỏe mạnh.

Theo NDTV

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