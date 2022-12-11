Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được "tôn sùng" là "thuốc tiên" cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao

Dinh dưỡng 11/12/2022 07:48

Dường như có những lựa chọn đồ uống tốt cho sức khỏe ở mọi nơi bạn nhìn thấy, hãy nghĩ đến sinh tố, kombucha và nước dừa. Nhưng còn một miếng gừng thì sao? Thức uống tốt cho sức khỏe phổ biến này có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Candace O'Neill, Hoa Kỳ cho biết: "Gừng tươi có thể cay khi ăn. Vì vậy, thông thường, các loại đồ uống khác được thêm vào để làm cho nó ngon miệng hơn và ngăn ngừa chứng trào ngược dạ dày."

Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được 'tôn sùng' là 'thuốc tiên' cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nnhiều loại gừng có thể mua ở hầu hết các cửa hàng hoặc trực tuyến, có thể chứa các thành phần khác như nghệ , echinacea và men vi sinh để tăng lượng lợi ích mà bạn có thể nhận được.

O'Neill nói: "Củ nghệ là một loại thực phẩm giàu chất chống viêm khác như gừng. Vì vậy, thêm gừng vào có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe để bạn có thể tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng cùng một lúc."

Gừng là một loại cây có rễ có hoa, và khi bạn uống nước gừng, bạn đang ăn phần rễ, được gọi là thân rễ, đã được ép hoặc lấy nước. Gừng chứa vitamin C, magie và kali. Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời khác của gừng.

Giúp tiêu hóa

Trước đây, bạn có thể đã tìm đến một cốc bia gừng khi bị đau bụng, nhưng gừng tươi sẽ là một lựa chọn tốt hơn để hỗ trợ tiêu hóa của bạn.

Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được 'tôn sùng' là 'thuốc tiên' cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có một số enzym nhất định trong gừng có thể giúp giảm đầy hơi, giúp giảm táo bón và buồn nôn. Nếu bạn đang đối phó với các triệu chứng ợ chua, điều này có thể giúp giảm bớt một số triệu chứng của bạn.

Gừng cũng có thể giúp giảm ốm nghén và thậm chí buồn nôn và nôn do ung thư.

Giảm đau

Nhờ đặc tính chống viêm và kháng sinh của gừng, gừng có thể giúp giảm đau. Và bạn có thể ghi nhận lợi ích này đối với gingerol, một hoạt chất có trong gừng.

Nghiên cứu cho thấy rằng gingerol làm giảm hoạt động và tổng hợp các hợp chất gây viêm có liên quan đến cơn đau. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gừng giúp giảm đau lâu dài hơn là giảm đau tức thì.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn đang dùng gừng, bạn sẽ không nhận thấy cơn đau giảm ngay lập tức như khi bạn dùng ibuprofen hoặc acetaminophen, nhưng đó là thứ có thể giúp giảm đau lâu dài và giảm các dấu hiệu viêm mãn tính.

Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Mặc dù gừng có đặc tính chống viêm và kháng sinh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, nhưng nó cũng chứa các đặc tính kháng vi-rút và kháng khuẩn có thể giúp bạn khỏe mạnh.

Và mặc dù gừng có chứa vitamin C, nhưng nó không phải là một lượng lớn. Vì vậy, đó là lý do tại sao một số loại gừng sẽ bao gồm nước chanh hoặc nước cam để tăng lượng vitamin C của bạn.

Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được 'tôn sùng' là 'thuốc tiên' cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ những chất dinh dưỡng này cùng nhau có thể giúp tăng lượng thức ăn hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn.

Giảm lượng đường trong máu của bạn

Những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 thường không sản xuất đủ insulin. Nhưng gừng có thể đóng một vai trò trong việc điều chỉnh quá trình sản xuất insulin, có thể giúp giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định.

Có một số bằng chứng cho thấy nó có thể cải thiện độ nhạy insulin và nó có thể làm giảm một số enzym trong cơ thể phân hủy carbohydrate và tăng chuyển hóa glucose.

Hỗ trợ giảm cân

Bạn có liên tục ăn kiêng và tập thể dục để giảm vài cân không? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng có thể làm giảm cơn đói của bạn và tăng lượng calo bạn đốt cháy trong quá trình tiêu hóa. Gừng có thể hỗ trợ giảm cân.

Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được 'tôn sùng' là 'thuốc tiên' cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gừng có chứa các hợp chất có thể làm tăng hiệu ứng nhiệt của thực phẩm, làm tăng lượng calo bị đốt cháy để phân hủy thức ăn. Tuy nhiên, nếu chỉ thêm gừng vào chế độ ăn uống của bạn hầu như sẽ không giúp giảm cân đáng kể. Trong các nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng nó chỉ làm tăng lượng calo đốt cháy khoảng 50 calo.

Gừng cũng có thể làm tăng ghrelin, một loại hormone kiểm soát mức độ đói và có thể làm giảm sự thèm ăn và giúp bạn cảm thấy bớt đói hơn.

Giảm cholesterol

Nếu bác sĩ của bạn đã hỏi bạn về lượng cholesterol cao có thể dẫn đến bệnh tim, bạn có thể muốn xem xét gừng và nhiều lợi ích của nó.

Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được 'tôn sùng' là 'thuốc tiên' cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Gừng có thể giúp giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL và chất béo trung tính.

Nhưng chuyên gia O'Neill cũng nói rằng trong khi có nghiên cứu về chủ đề này, thì vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ về tác dụng của gừng đối với cholesterol.

Rủi ro khi dùng gừng

Mặc dù gừng nghe có vẻ là một nguyên liệu tuyệt vời nhưng nó có khả năng gây ợ nóng cho một số người.

Tốt nhất nên pha loãng nước gừng để ngăn ngừa bất kỳ triệu chứng tiêu hóa nào khi tiêu thụ nó. Nếu bạn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hãy bắt đầu với một lượng nhỏ trước khi tăng lượng gừng thêm vào.

Loại củ này bếp nhà ai cũng có, được 'tôn sùng' là 'thuốc tiên' cho sức khỏe: Giải cảm, thải độc, điều hòa đường huyết và đánh tan cholesterol cao - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Gừng ở liều cao cũng có thể làm loãng máu nhẹ.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đưa gừng vào chế độ ăn uống của mình, bạn nên nói chuyện với bác sĩ, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu.

 

Theo Cleverland Clinic

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