Muốn có đầu óc minh mẫn, bổ sung ngay top 3 thực phẩm cực lợi cho não, tăng cường trí nhớ, cứ ăn là khỏe này

Đặc biệt là khi chúng ta già đi, bộ não của chúng ta trải qua những thay đổi nhất định. Một điều xảy ra là chất trắng thay đổi trong não của chúng ta, điều này có thể ảnh hưởng đến cách não của chúng ta truyền đạt thông tin đến phần còn lại của cơ thể. Ngoài ra, có sự suy giảm chất xám trong não, là phần não kiểm soát quá trình xử lý và suy nghĩ.

Các chế độ ăn uống khác nhau đã được đề xuất trong nhiều năm để có sức khỏe não bộ tối ưu và chúng ta có bằng chứng mạnh mẽ cho một số điều đó.

Một số chế độ ăn kiêng có thể giúp ích cho sức khỏe não bộ không?

May mắn thay, nhiều chế độ ăn uống và thực phẩm khác nhau đã được chứng minh là giúp làm chậm quá trình thoái hóa của não và giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer.

Một số chế độ ăn kiêng đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào các loại thực phẩm như rau, ngũ cốc nguyên hạt và dầu ô liu được biết đến là tốt cho tim mạch. Nhưng nó cũng có thể tốt cho não của bạn, bằng cách giảm thiểu những thay đổi về chất trắng và chất xám.

Người ta phát hiện ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải cũng làm giảm sự thay đổi chất trắng. Nó làm tăng độ dày ở các phần màu xám của não, chuyên gia gọi đó là vỏ não nơi diễn ra quá trình tư duy.

Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn kiêng khác thường được khuyến nghị, chế độ ăn uống MIND là sự kết hợp giữa chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải và chế độ ăn kiêng DASH, được phát triển để giảm huyết áp. Chế độ ăn uống MIND tập trung vào các loại thực phẩm tăng cường trí não như cá và quả mọng, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm như thịt đỏ, đồ chiên rán, đồ ngọt và đồ ăn nhanh.

Loại bỏ các loại thực phẩm gây viêm và nhiều đường có thể tăng cường trí não của bạn và cũng có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Tương tự như Chế độ ăn Địa Trung Hải, chế độ ăn MIND có thể làm tăng tổng khối lượng não của bạn.

Nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện một chế độ ăn kiêng hoàn toàn mới, việc kết hợp một số loại thực phẩm nhất định vào bữa ăn của bạn vẫn có thể mang lại rất nhiều lợi ích.

Dưới đây là một số loại thực phẩm sẽ khiến bộ não của bạn "mỉm cười"

1. Cá

Cá không chỉ là một loại thịt thay thế tốt cho sức khỏe nó còn đóng vai trò là nhiên liệu tốt cho não bộ. Cá chứa axit béo omega-3, có lợi cho học tập và trí nhớ.

Có bằng chứng rõ ràng rằng cá có thể giúp giảm thoái hóa não. Nó cũng có thể giúp giảm trí nhớ ở người già.

Khi bạn già đi, chất xám của não giúp xử lý trí nhớ giảm đi một cách tự nhiên. Axit béo omega-3 trong cá thực sự có thể giúp tăng khối lượng chất xám trong não của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số ví dụ về các sản phẩm cá và hải sản để thêm vào chế độ ăn uống của bạn bao gồm:

cá hồi

cá ngừ

cá trích

cá mòi

2. Quả mọng

Hãy thêm màu sắc vào đĩa thức ăn của bạn. Đảm bảo bữa ăn của bạn có sự kết hợp của nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau là cách tốt để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể và não bộ. Các loại quả mọng nằm trong danh sách các loại trái cây được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn theo chế độ ăn kiêng MIND do nguồn vitamin, khoáng chất và chất xơ của chúng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại trái cây mọng nước có thể có tác động tích cực đối với các bệnh thoái hóa thần kinh do lão hóa. Trong khi vẫn cần phải nghiên cứu thêm, một nghiên cứu năm 2014 cho thấy ăn quả mọng có thể cải thiện trí nhớ. Một bát dâu tây chưa bao giờ ngọt ngào hơn thế!

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại quả mọng ngon để thêm vào chế độ ăn uống của bạn bao gồm:

quả việt quất

dâu tây

dâu đen

3. Các loại ngũ cốc

Một cách hoán đổi thực phẩm khác có thể có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ là chuyển đổi carbohydrate tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt. Cùng với các lợi ích sức khỏe khác, ngũ cốc nguyên hạt có thể có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ do cách chúng được xử lý trong cơ thể bạn.

Không giống như carbs tinh chế trong bánh mì trắng, ngũ cốc nguyên hạt là carbohydrate phức tạp phân hủy chậm hơn trong cơ thể bạn và đường của chúng được giải phóng dần dần, đây là một điều tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi bạn ăn bánh mì trắng, nó sẽ nhanh chóng phân hủy thành đường.“Bánh mì nguyên hạt thì không. Cố gắng tránh những thực phẩm giải phóng đường rất nhanh vào cơ thể bạn. Carbohydrate phức tạp như ngũ cốc nguyên hạt được phân hủy chậm hơn, do đó đường được giải phóng dần dần, cho phép cơ thể bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Lượng đường hấp thụ cao cũng có liên quan đến sự suy giảm chức năng não nhanh chóng. Ngay cả thứ gì đó nghe có vẻ tốt cho sức khỏe như bột yến mạch ăn liền đóng gói sẵn cũng không có lợi cho sức khỏe của bạn.

Hãy thử hoán đổi lượng carbs đơn giản của bạn với các chất thay thế ngũ cốc nguyên hạt như:

gạo lứt

diêm mạch

bột yến mạch

dánh mì ngũ cốc nguyên hạt

mì ống nguyên chất

kiều mạch

Nhìn chung, lưu tâm đến những gì bạn ăn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho toàn bộ cơ thể của bạn bao gồm cả bộ não và trí nhớ của bạn. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Khám phá chế độ ăn kiêng mới hoặc loại bỏ một số loại thực phẩm nhất định trong bữa ăn hàng ngày của bạn để mang lại một số lợi ích tăng cường trí não.

Theo Cleverland Clinic