Loại sữa thơm ngon béo bổ này đúng là "siêu phẩm" giúp trắng da dài tóc, giảm cân thần tốc, đặc biệt phụ nữ mãn kinh càng uống càng khỏe đẹp

Sữa đậu nahf mang lại cho cơ thể bạn rất nhiều lợi ích, bao gồm protein và canxi, và nếu bạn không dung nạp đường sữa thì càng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn bị dị ứng hoặc dùng thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống của mình.

Bạn có thể đã nghe nói rằng các sản phẩm từ sữa rất tốt cho việc duy trì mái tóc khỏe mạnh, nhưng nghiên cứu cho thấy điều đó có thể không đúng. Các sản phẩm từ sữa chứa rất nhiều chất béo và chất béo dẫn đến sự gia tăng nồng độ testosterone trong cơ thể bạn. Sau đó, testosterone tạo ra một thứ gọi là DHT, một loại hormone và là nguyên nhân chính gây rụng tóc. Nhưng ngoài việc gây rụng tóc, nó còn thúc đẩy các vấn đề về tóc khác, như gàu và bệnh vẩy nến.

Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên thay sữa bằng sữa đậu nành nếu muốn tóc nhanh dài! Điều này là do sữa đậu nành được làm từ đậu nành nguyên hạt, bao gồm các hợp chất như tinh trùng thậm chí có thể hỗ trợ mọc tóc.

2. Nó có thể làm giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh

Nếu bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh, thì sữa đậu nành có thể là hiệp sĩ của bạn trong bộ áo giáp sáng ngời. Nồng độ estrogen có xu hướng giảm khi trải qua thời kỳ mãn kinh và thông thường, phụ nữ sử dụng liệu pháp thay thế hormone để kiểm soát các triệu chứng. Tuy nhiên, đã có một giả thuyết đang nổi lên về cách thực phẩm đậu nành có thể giúp giảm bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm, chúng bao gồm isoflavone, được coi là phytoestrogen. Những thứ này có thể hoạt động theo cách tương tự như estrogen, chỉ yếu hơn một chút.

Đơn giản chỉ cần thêm một cốc sữa đậu nành vào bữa sáng của bạn hoặc ăn nhẹ đậu nành khô và rang vào buổi chiều có thể giúp giảm bớt các triệu chứng.

3. Nó có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm

Nghiên cứu cho thấy rằng sữa đậu nành thực sự có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vì nó có một chất gọi là tryptophan. Đây là một loại axit amin giúp cơ thể bạn sản xuất melatonin, còn được gọi là “hoóc môn ngủ”.

Nếu bạn là một trong những người không thể ngủ sau khi nằm trên giường hàng giờ, hãy thử uống một ly sữa đậu nành mỗi tối trước khi đi ngủ để có giấc ngủ êm đềm, không bị quấy rầy. Điều đáng nói là trẻ em cũng có thể uống sữa đậu nành vào ban đêm vì nó cũng có thể giúp chúng ngủ ngon hơn.

4. Nó có thể giảm thiểu tác động của quá trình lão hóa da

Đậu nành có khả năng làm sáng da để giảm thiểu hậu quả của quá trình lão hóa da, cho dù bạn uống hay sử dụng nó như một sản phẩm mỹ phẩm. Bản thân đậu nành đã chứa rất nhiều chất béo không bão hòa đa và chúng có nhiều thành phần chống oxy hóa rất tốt để giúp làn da của bạn phát triển.

Nếu bạn dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời và nếu khuôn mặt của bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì uống sữa đậu nành có thể là phương thuốc giúp bạn làm mờ nếp nhăn.

5. Nó có thể ngăn ngừa trầm cảm và cải thiện tâm trạng của bạn

Các sản phẩm từ sữa có chứa một số loại chất gọi là casomorphin và nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến não của bạn nếu bạn tiêu thụ nhiều. Nhưng sữa đậu nành luôn sẵn sàng để cân bằng tâm trạng của bạn.

Hãy cố gắng uống 2-4 ly sữa đậu nành mỗi ngày để cải thiện và làm sáng vẻ ngoài của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ăn và uống các sản phẩm làm từ đậu nành hầu như không qua chế biến để đạt được kết quả tối đa vì vậy việc thêm đậu phụ, miso và các sản phẩm thay thế sữa từ thực vật vào chế độ ăn uống của bạn có thể trở thành thói quen mới của bạn.

6. Nó có thể giảm mỡ bụng

Sữa đậu nành thực chất là một trong những sản phẩm làm từ đậu nành có đầy đủ các chất cần thiết và hữu ích để hỗ trợ kiểm soát cân nặng, chống béo phì và ổn định huyết áp. Nó có các protein có thể xây dựng cơ bắp, và nó có thể khiến bạn cảm thấy no đồng thời ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.

Trong khi sữa bò có loại chất béo xấu thì sữa đậu nành có loại tốt, bạn có thể uống mà không cảm thấy tội lỗi với cân nặng. Không chỉ vậy, nó còn chứa các vitamin giúp đốt cháy chất béo và rất tốt cho việc duy trì mức năng lượng của bạn. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ uống sữa đậu nành có vòng eo giảm đi chỉ sau 4 tuần.

Theo Brightside