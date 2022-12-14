Loại thực phẩm trứ danh "mật hoa của những vị thần" nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này

Chọn thực phẩm 14/12/2022 12:59

Mật ong đã được gọi là "mật hoa của các vị thần" bởi vì lý do chính đáng. Nó được cho là có nhiều đặc tính chữa bệnh đã được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh và tăng cường sức khỏe từ thời xa xưa.

Dưới đây là một số cách mật ong có thể cải thiện sức khỏe của bạn.

Loại thực phẩm trứ danh 'mật hoa của những vị thần' nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên sử dụng mật ong thô, hữu cơ, được sản xuất tại địa phương cho các biện pháp khắc phục này vì nó chứa tối đa chất dinh dưỡng và sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Nếu không có sẵn, mật ong y tế là lựa chọn tốt nhất tiếp theo của bạn.

1. Tăng hiệu suất tập luyện

Mật ong rất giàu glucose và fructose, là những loại đường tự nhiên giúp tăng mức năng lượng của bạn và giảm mệt mỏi trong các hoạt động thể thao.

Glucose dễ dàng được hấp thụ trong cơ thể và cung cấp năng lượng tức thì, trong khi fructose được hấp thụ dần dần và do đó duy trì mức năng lượng của bạn trong một thời gian dài.

Một điều tốt nữa là chất làm ngọt tự nhiên này có chỉ số đường huyết tương đối thấp so với đường bình thường, có nghĩa là nó không làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhanh như đường bình thường. 

Loại thực phẩm trứ danh 'mật hoa của những vị thần' nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn không phải lo lắng về việc lượng đường trong máu tăng đột biến khi uống mật ong, miễn là nó được thực hiện một cách điều độ. Trên thực tế, tiêu thụ mật ong trước, trong hoặc sau khi tập thể dục có thể giúp bạn không bị hết hơi mà không gây hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu nghiêm ngặt và trên diện rộng hơn để phân tích đúng vai trò của mật ong trong cách tiếp cận thực phẩm đầu tiên đối với dinh dưỡng tập thể dục. 

Cách sử dụng:

  • Sử dụng mật ong thay vì đường thông thường hoặc chất làm ngọt nhân tạo trong trà, bánh kẹo và nấu ăn thông thường của bạn.
  • Ăn một thìa mật ong trước khi tập luyện hoặc bất kỳ hoạt động thể chất nào khác.

2. Điều trị vết cắt nhỏ, vết bỏng và vết thương

Mật ong từ lâu đã được sử dụng như một chất khử trùng tự nhiên để làm sạch và điều trị nhiều loại vết thương ngoài da bao gồm vết cắt nhỏ, trầy xước, bỏng và vết thương hở.

Nó được cho là có hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng giúp vết thương không bị nhiễm trùng. Ngoài ra, nó tạo thành một lớp dày trên vết thương để bảo vệ vết thương khỏi vi trùng và các chất kích thích bên ngoài có thể làm tổn thương da thêm.

Loại thực phẩm trứ danh 'mật hoa của những vị thần' nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, hàm lượng nước, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa phong phú của mật ong giúp làm dịu da và làm lành vết thương nhanh hơn.

Cách sử dụng:

  • Rửa vết thương bằng nước và xà phòng nhẹ.
  • Để nó khô tự nhiên.
  • Dùng một miếng bông sạch nhẹ nhàng chấm mật ong thô lên vết thương.

Lưu ý: Biện pháp khắc phục này không được khuyến nghị cho các vết thương lớn hoặc sâu cần được chăm sóc y tế chuyên nghiệp.

3. Làm dịu cơn ho

Mật ong được dùng như một chất thay thế tự nhiên và an toàn hơn cho thuốc ho thông thường để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên, đặc biệt là ở trẻ em.

Nó rẻ, có sẵn ở nhà và không có bất kỳ tác dụng phụ bất lợi nào. Ngoài ra, vị ngọt của nó rất dễ chịu, khiến nó phù hợp với trẻ em, những người có thể phàn nàn về việc nuốt phải xi-rô đắng.

Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp kiềm chế tình trạng viêm nhiễm ở đường hô hấp và làm loãng chất nhầy để giảm nghẹt mũi và ho.

Loại thực phẩm trứ danh 'mật hoa của những vị thần' nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không an toàn khi cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong thô vì nó có thể gây ngộ độc. 

Cách dùng mật ong trị ho:

  • Tiêu thụ 1 muỗng cà phê mật ong trực tiếp.
  • Pha mật ong với nước/trà ấm.

4. Thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn vào ban đêm

Ngủ đủ giấc thường xuyên là điều cần thiết cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Đây là thời điểm mà bộ não của bạn có thể nghỉ ngơi một chút trong khi cơ thể bạn có thể tự sửa chữa và trẻ hóa đúng cách sau quá trình hoạt động hàng ngày.

Mặt khác, ngủ không đủ giấc có thể khiến bạn mệt mỏi, cáu kỉnh, mất phương hướng và có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác. 

Loại thực phẩm trứ danh 'mật hoa của những vị thần' nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đáng buồn thay, rất nhiều người bị khó ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ và phải dựa vào thuốc an thần để có được giấc ngủ thích hợp, điều này có thể dẫn đến tác dụng phụ bất lợi sau khi sử dụng trong thời gian dài.

Một cách an toàn hơn để cải thiện chất lượng và thời lượng giấc ngủ của bạn là tiêu thụ mật ong trước khi đi ngủ. Mật ong kích hoạt giải phóng một chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu gọi là serotonin, sau đó chất này được chuyển hóa thành một hợp chất hóa học khác gọi là melatonin.

Melatonin được gọi là hormone ngủ vì nó đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ đánh thức giấc ngủ của cơ thể. Nhiều melatonin hơn có nghĩa là bạn sẽ có thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng và ngủ suốt đêm. 

5. Ngăn ngừa bệnh tim

Loại thực phẩm trứ danh 'mật hoa của những vị thần' nhà nào cũng hay dùng không ngờ lại có những lợi ích tuyệt đến khó tin này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong bảo vệ tim và mạch máu thông qua các cơ chế sinh học khác nhau. Nó cải thiện quá trình chuyển hóa lipid để giảm mức cholesterol, tăng chất chống oxy hóa đa âm trong máu để chống lại tác hại của các gốc tự do và giúp điều hòa huyết áp và nhịp tim tốt hơn, cùng với các tác dụng bảo vệ tim mạch khác. 

Cách sử dụng:

  • Sử dụng mật ong thay vì đường để làm ngọt cà phê và trà của bạn.

6. Cải thiện tâm trạng và tăng cường trí nhớ

Mật ong rất tốt cho sức khỏe thần kinh của bạn. Nó chứa đầy các hợp chất polyphenolic có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Các hợp chất này vô hiệu hóa các phân tử oxy phản ứng được gọi là các gốc tự do, có thể làm hỏng các tế bào não của bạn thông qua stress oxy hóa và do đó mở đường cho các rối loạn tâm trạng (trầm cảm, lo lắng, căng thẳng, v.v.), mất trí nhớ và suy giảm nhận thức.

Do đó, mật ong có thể giúp bảo vệ, giữ gìn và tăng cường sức khỏe tinh thần của bạn. 

Cách sử dụng:

  • Hòa tan 1 thìa mật ong với 200ml sữa ấm, uống mỗi tối trước khi đi ngủ.

Theo Emedihealth

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