Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng tất cả đều kết thúc với hương vị ngọt ngào sảng khoái thì chúng ta đã nhầm. Chúng ta hiếm khi nhìn xa hơn sự tươi mát trong ly nước mía đến những lợi ích thực sự của nước mía.

Nước mía chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, được cho là mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc cho cơ thể. Một trong những đặc điểm ít được biết đến nhất của nước mía là nó giúp giảm căng thẳng. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc uống nước mía.

Nước mía là thức uống phổ biến trong mùa hè ít chất béo và cholesterol, giàu muối, kali và magiê, đáp ứng tất cả các yêu cầu cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nước mía có chứa canxi giúp răng và xương chắc khỏe. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa và khoáng chất có lợi cho hệ thống miễn dịch.

Tăng cường năng lượng

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Sucrose, nguồn năng lượng chính của chúng ta được tìm thấy tự nhiên trong cây mía. Nó giúp điều trị lượng đường thấp và do đó cải thiện mức năng lượng của bạn bằng cách bình thường hóa việc giải phóng glucose trong cơ thể chúng ta. Nó bổ sung mức độ hydrat hóa cho cơ thể bạn đồng thời giảm mệt mỏi và căng thẳng.

Mẹo nhỏ: Một ly nước mía trong bữa ăn sáng chắc chắn sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Bạn cũng có thể thay thế nước mía tươi bằng cà phê trong khi làm việc để tăng cường năng lượng rất cần thiết mà không có tác dụng phụ tiêu cực.

Cải thiện tiêu hóa

Trong số vô số lợi ích của nước mía, hàm lượng kali trong loại đồ uống giải khát này là một trong những lợi ích quan trọng nhất. Nó cải thiện sức khỏe tiêu hóa bằng cách cân bằng độ pH của dạ dày và thúc đẩy sản xuất dịch tiêu hóa. Những người bị táo bón được cứu bởi sự hiện diện của chất xơ vì nó giữ cho đường tiêu hóa sạch sẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Thuốc bổ từ mía có thể được sử dụng cho mục đích chữa bệnh. Nó có thể được chuẩn bị bằng cách đun sôi nước mía với gừng tươi và một chút nước cốt chanh.

Giúp chống ung thư

Nước mía có tính kiềm tự nhiên và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể nhờ hàm lượng canxi, mangan, sắt, kali và magie cao. Do Flavonoid là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng trong thức uống, nó tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại các tế bào ác tính gây ung thư.

Mẹo chuyên nghiệp: Uống một ly nước mía ít nhất ba lần mỗi tuần đã được chứng minh là cải thiện khả năng miễn dịch tổng thể.

Ngăn ngừa lão hóa

Axit Glycolic là một nỗi ám ảnh mới trong thế giới các thành phần chăm sóc da, và thật ngạc nhiên, nó có mặt trong nước mía, giúp bạn dễ dàng đạt được vẻ rạng rỡ và chống lại nếp nhăn, nếp nhăn và lão hóa da tổng thể. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa, flavonoid và axit phenolic hỗ trợ lợi ích thực sự cho làn da của nước mía. Nó dưỡng ẩm sâu cho da, làm cho da mềm mại và dẻo dai.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn luôn có thể kết hợp nước mía vào thói quen làm đẹp của mình bằng cách tự làm mặt nạ tự làm đơn giản, nhưng không có gì tốt hơn việc kết hợp nó vào chế độ ăn uống của bạn.

Tăng cường miễn dịch

Lợi ích của vitamin C trong việc cải thiện khả năng miễn dịch đã được biết rõ, và sự phong phú của nó trong nước mía giúp tăng cường miễn dịch. Sự hiện diện của nhiều chất chống oxy hóa và vitamin, ngoài vitamin C, chống lại các vấn đề về gan và hệ tiêu hóa. Nước mía có thể giúp trung hòa mức độ sản xuất bilirubin cao trong một số trường hợp.

Mẹo chuyên nghiệp: Nước mía có thể được pha thành một thức uống ngon bằng cách kết hợp nó với các nguyên liệu tốt cho sức khỏe như bạc hà, nước cốt chanh và gừng. Mặc dù có hương vị thơm ngon nhưng các thành phần kết hợp với nhau có thể làm cho thức uống này trở thành một loại thức uống tăng cường miễn dịch hoàn hảo.

Cân bằng độ pH của cơ thể

Thành phần kiềm giúp tăng cường lợi ích của nước mía bằng cách phục vụ khả năng trung hòa của thức uống. Nó giúp duy trì sự cân bằng axit-bazơ của cơ thể, giúp kháng axit. Nó cũng điều chỉnh mức độ pH của đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chuyên nghiệp: Bao gồm nước mía trong chế độ ăn uống của bạn có thể phục vụ như một phương thuốc tự nhiên mà không có tác dụng phụ tiêu cực. Cân nhắc uống một ly nước mía tươi ép mỗi ngày để giữ cho cơ thể bạn có mức độ pH khỏe mạnh và cân bằng.

Duy trì sức khỏe thận

Nước mía là một loại thuốc lợi tiểu mạnh, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì vậy nó giúp giữ cho thận khỏe mạnh và ngăn ngừa các tình trạng như sỏi thận và uti. Điều này hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe như nhiễm trùng thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Mẹo nhỏ: Nếu bạn bị bệnh thận, bạn nên uống một ly nước mía mỗi ngày sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Theo Femina