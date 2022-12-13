Loại thực phẩm này là "thủ phủ dinh dưỡng" giá lại cực rẻ tại chợ Việt: Ăn càng nhiều vừa sáng mắt lại rất tốt cho tim mạch

Lycopene và các đặc tính của nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách rât stuyetej vời mà khi biết được chắc chăn bạn không muốn bỏ qua món cà chua chút nào.

Theo nghiên cứu, cà chua có thể hỗ trợ bảo vệ chống lại các tia UV có hại và giảm nguy cơ bị cháy nắng. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này là do nồng độ cao của carotenoids, một thành phần của lycopene.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng chúng ta không thể thay thế kem chống nắng chỉ bằng việc ăn cà chua. Ngoài lợi ích sức khỏe này, một số bằng chứng chỉ ra rằng cà chua có đặc tính chống lão hóa.

2. Cà chua tốt cho tim của bạn

Lycopene là một chất chống oxy hóa có thể bảo vệ các tế bào trong cơ thể bạn khỏi quá trình oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ lycopene có nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ thấp hơn.

Lycopene cũng có thể đóng một vai trò trong việc giảm mức cholesterol “xấu” cũng như huyết áp của bạn. Do đó, khả năng mắc bệnh tim của bạn cũng có thể giảm. Ngoài ra, cà chua cũng là một nguồn phong phú các vitamin và chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như vitamin B, E và flavonoid có thể cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

3. Cà chua có thể cải thiện thị lực của bạn

Ngoài lycopene, cà chua còn chứa một số chất dinh dưỡng khác, như lutein và beta-carotene, tất cả đều tốt cho đôi mắt của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng những chất dinh dưỡng này bảo vệ mắt khỏi các bệnh như đục thủy tinh thể, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thị lực tổng thể của bạn.

Cà chua cũng chứa các chất, đặc biệt là zeaxanthin và lutein, có lợi trong việc bảo vệ thị lực của bạn khỏi ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại thông minh. Chúng cũng có thể đóng một vai trò trong việc giảm đau đầu do mỏi mắt.

4. Chúng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch

Bằng cách cung cấp cho cơ thể lycopene, hoạt động như một chất chống oxy hóa, bạn có thể giảm các phân tử gọi là gốc tự do có thể làm hỏng tế bào và làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Đó là lý do tại sao thực phẩm giàu chất này, như cà chua, có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi, tuyến tiền liệt hoặc ung thư dạ dày.

5. Cà chua giúp xương chắc khỏe

Cà chua có thể tăng cường sức khỏe cho xương của bạn. Chúng là nguồn cung cấp các chất giúp xương chắc khỏe như vitamin K và canxi, không chỉ giữ cho xương của bạn ở trạng thái tốt mà còn giúp sửa chữa các mô xương. Ngoài ra, mặc dù có tin đồn rằng cà chua có thể làm cho bệnh viêm xương khớp trở nên tồi tệ hơn, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này.

Theo Brightside