Sợ cân nặng tăng nhanh, ngừng ăn đường có phải giải pháp tốt nhất cho sức khỏe và làn da không?

Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bạn có thể ăn một lượng đường vừa phải mỗi ngày mà không cảm thấy tội lỗi. Đây là những điều có thể xảy ra nếu bạn bỏ đường vĩnh viễn.

Mặc dù ăn quá nhiều đường tinh luyện không có lợi cho tóc, nhưng thêm một ít mía vào chế độ ăn uống của bạn thực sự có thể giúp tóc mọc nhanh hơn. Mía là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, nó giúp đào thải độc tố và loại bỏ lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp công việc của thận trở nên dễ dàng hơn. Khi thận của bạn không hoạt động bình thường, nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe , bao gồm cả rụng tóc.

Thêm một chút đường vào bữa ăn hàng ngày của bạn là một cách dễ dàng và ngon miệng để có được mái tóc dày và bóng mượt.

2. Làn da của bạn có thể dễ bị tổn thương hơn trước tác hại của môi trường

Mặc dù đúng là thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung có thể gây ra mụn trứng cá, nhưng các loại đường tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như mía, thực sự có thể có lợi cho làn da của bạn. Mía rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn chống lại các gốc tự do gây nám và lão hóa sớm. Thưởng thức một vài miếng sô cô la đen cũng có thể giúp bạn ăn theo cách của mình để có làn da rạng rỡ.

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong sô cô la đen cải thiện lưu lượng máu đến da và làm cho da trông đầy đặn và ngậm nước hơn.

3. Bạn có thể tăng thêm cân

Loại bỏ hoàn toàn đường khỏi chế độ ăn uống của bạn nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Nhưng việc không ăn đồ ngọt có thể dẫn đến cảm giác thèm đường khiến bạn ăn quá nhiều.

Ăn một lượng sô cô la đen vừa phải có thể mang lại cho bạn cảm giác no và giảm cân. Mía cũng có thể thỏa mãn vị giác của bạn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân dễ dàng hơn.

4. Tâm trạng thất thường của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn

Thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đối với chế độ ăn uống của bạn không bao giờ là điều dễ dàng và việc cắt bỏ hoàn toàn đường có thể khiến bạn cảm thấy cáu kỉnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một lượng nhỏ sô cô la đen hàng ngày có thể làm giảm mức độ căng thẳng của bạn và khiến bạn cảm thấy bình tĩnh và hạnh phúc hơn.

5. Bạn có thể thấy khó tập trung hơn

Sô cô la đen chất lượng tốt có thể giúp bạn có tinh thần tươi tỉnh chuẩn bị cho một kỳ thi hoặc một bài thuyết trình quan trọng. Sô cô la đen đã được chứng minh là cải thiện lưu lượng máu đến não và ăn nó với lượng vừa phải là một cách lành mạnh và ngon miệng để trở nên thông minh hơn.

Theo Brightside