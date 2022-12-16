7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm

Sức khỏe 16/12/2022 06:00

Không phải lúc nào cũng dễ dàng ngồi xuống và nói ra điều khiến bạn phiền lòng. Bạn thậm chí có thể không có thời gian cho việc đó, hoặc bạn có thể đơn giản nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều hoàn hảo. Tuy nhiên, cơ thể bạn không bao giờ nói dối, và khi bạn không lắng nghe nó, bạn sẽ nhận được “thông điệp”. Chúng có xu hướng gây khó chịu, nhưng cơ thể bạn sử dụng chúng như một phương sách cuối cùng để liên hệ với bạn để được giúp đỡ.

1. Bạn nghiến răng

Nguyên nhân lớn nhất của nghiến răng là căng thẳng. Bạn có thể thấy mình cắn hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày hoặc khi ngủ. Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã hình thành thói quen này là hàm bị đau vào sáng hôm sau.

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 1

Bạn cũng có thể nhận thấy răng của mình trông ngắn hơn bình thường. Bạn nên sử dụng dụng cụ bảo vệ miệng để bảo vệ răng hoặc tham gia trị liệu.

2. Bạn luôn đổ mồ hôi quá nhiều

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 2

Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể dục, nhiệt độ cao hoặc khi não bạn nhận thấy mối đe dọa. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang lo lắng thái quá.

Cơ thể chúng ta cần loại bỏ tất cả nước qua da, sau đó qua thận, để không sử dụng nhà vệ sinh ngay giữa lúc tự vệ. Kết quả là, phản ứng chiến đấu trong cơ thể được kích hoạt, khiến bạn đổ mồ hôi quá nhiều.

3. Bạn bị rụng tóc nhiều hơn bình thường

Tìm thấy nhiều tóc hơn trong phòng tắm hoặc trên lược của bạn có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng tiềm ẩn. Bạn thậm chí có thể vò nát hoặc xé nó ra một cách vô thức. Rối loạn cảm xúc có thể làm gián đoạn giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ tóc.

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 3

Ngay cả khi không có gì khủng khiếp xảy ra gần đây, hãy nhớ rằng rụng tóc thường bị trì hoãn. Vì vậy, bạn có thể bị rụng tóc từ 6-12 tuần sau một sự kiện căng thẳng.

4. Bạn có những đốm hoặc mảng đỏ

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 4

Nếu bạn không bị dị ứng nhưng vẫn nổi mụn, có thể bạn đã trải qua một chuyến tàu lượn đầy cảm xúc. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể nổi nốt đỏ trong miệng do căng thẳng. Bạn có thể đã bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến mức cơ thể tiết ra một số hóa chất làm thay đổi phản ứng của cơ thể với các chức năng khác của nó.

5. Mắt bạn lúc nào cũng giật

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 5

Căng thẳng có thể đưa ra những tín hiệu bất thường đến não và cơ mặt của bạn. Kết quả là mắt bạn co giật không kiểm soát được. Bạn có thể nhận thấy cử động không chủ ý của mí mắt dưới hoặc trong một số ít trường hợp là mí mắt trên. Trong một số trường hợp, co giật kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.

6. Miệng của bạn luôn khô khốc

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 6

Nếu bạn thường xuyên khát nước và không ăn bất cứ thứ gì mặn, hãy chú ý đến sức khỏe cảm xúc của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn các tuyến nước bọt của bạn, khiến bạn bị khô miệng. Bạn cũng có thể cảm thấy khó nuốt vì bạn bị mất nước.

7. Cơ thể bị lạnh

7 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo mức độ căng thẳng cao mà bạn cần giải tỏa sớm - Ảnh 7

Căng thẳng cảm xúc có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng Raynaud, khiến các mạch máu ở tứ chi của chúng ta co thắt mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này dẫn đến cảm giác lạnh và tê ở một vùng cụ thể, chẳng hạn như mũi, và có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Hiện tượng Raynaud phổ biến hơn ở phụ nữ và những người sống ở vùng khí hậu lạnh.

Theo Brightside

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