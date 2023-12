Giảm cân bằng cách bỏ bữa, chỉ ăn 1 lần 1 ngày: Hiểm họa sức khỏe từ việc nhịn ăn sai cách

Trong trường hợp thiếu dinh dưỡng, cơ thể bạn sẽ bật “chế độ đói” và dự trữ tất cả thực phẩm bạn tiêu thụ, bằng cách này, bạn sẽ có nó sau này khi cần nhất. Về cơ bản, nó làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Trên hết, việc sản xuất cortisol (một loại hormone gây căng thẳng) tăng lên và điều này khiến bạn tích trữ chất béo.

2. Lượng đường trong máu của bạn có thể trở nên không ổn định

Thời gian dài không ăn thường dẫn đến lượng đường trong máu không ổn định. Hạ đường huyết (lượng đường trong máu cực thấp) thường do nhịn ăn, đặc biệt nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2. Sau đó, bạn có thể bị căng cơ gây đau đầu.

3. Bạn có thể thiếu chất dinh dưỡng

Một bữa ăn trong ngày có thể không cung cấp đủ lượng vitamin cần thiết cho bạn. Kết quả là, bạn có nguy cơ cao bị thiếu hụt vitamin. Ví dụ, rụng tóc thường liên quan đến việc thiếu chất dinh dưỡng. Trong khi đó, các đốm trắng trên móng tay (leukonychia) thường do thiếu kẽm và canxi .

4. Đời sống xã hội của bạn có thể xấu đi

Bữa trưa tại nơi làm việc, họp mặt gia đình và sinh nhật, tất cả những sự kiện xã hội này sẽ trôi qua bạn vì bạn bị giới hạn chỉ một bữa ăn. Kết quả là, gia đình và bạn bè của bạn sẽ thuyết giảng cho bạn về chế độ ăn uống phù hợp và chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về lẽ thường tình của bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ dễ cáu kỉnh hơn do đói.

5. Bạn có thể bị đau đầu

“Đau đầu vì ăn kiêng” khá phổ biến đối với những người muốn giảm thêm vài cân càng nhanh càng tốt. Chúng xảy ra vì nhiều lý do, cho dù đó là do giai đoạn điều chỉnh, giảm lượng đường trong máu, thiếu hụt magiê và nhiều lý do khác.

6. Bạn có thể luôn lạnh lùng

Ăn một bữa mỗi ngày sẽ chuyển hướng lưu lượng máu của bạn theo hướng lưu trữ chất béo. Bằng cách này, nó tích trữ năng lượng và trong trường hợp khẩn cấp, nó cung cấp cho bạn sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Lượng calo thấp khiến bạn thường xuyên cảm thấy lạnh và đói.

7. Bạn có nhiều khả năng ăn uống không lành mạnh

Bạn có thể bị cám dỗ ăn ngấu nghiến những thực phẩm giàu carbs và đường không tốt cho sức khỏe vì một bữa ăn mỗi ngày mang lại cảm giác đáng tin cậy sai lầm. Bạn có nhiều khả năng ăn quá nhiều và chọn những lựa chọn không lành mạnh.

Sau 24 giờ đói, một bát bông cải xanh có thể là điều cuối cùng bạn nghĩ đến. Sau một bữa ăn no, bạn cũng có thể cảm thấy uể oải và không có động lực làm việc.

Theo Brightside