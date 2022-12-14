Dưới đây là những vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng điện thoại di động trên giường.

Ngược lại, giấc ngủ không đủ hoặc kém chất lượng trong một thời gian dài có thể khiến bạn kiệt sức và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Hơn nữa, thiếu ngủ được biết là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và suy nhược khác nhau như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp, đột quỵ và trầm cảm.

Sử dụng điện thoại quá nhiều trước khi đi ngủ ảnh hưởng đến giấc ngủ và dẫn đến béo phì.

Leptin và ghrelin là những hormone có tác dụng đối lập với sự thèm ăn của bạn. Cái trước hạn chế sự thèm ăn của bạn trong khi cái sau làm tăng nó.

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Cả hai hoạt động cùng nhau để duy trì sự cân bằng năng lượng hợp lý bên trong cơ thể để bạn không trở thành con mồi của những cơn đói quá mức.

Mất ngủ do sử dụng điện thoại di động quá nhiều trước khi đi ngủ được biết là làm thay đổi mức độ của các hormone này theo cách làm tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân sau đó.

2. Bệnh tiểu đường

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Những người thường xuyên phải vật lộn để có được giấc ngủ ngon do các rối loạn như ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) hoặc nói cách khác dễ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hơn. Trên thực tế, yếu tố rủi ro này gần giống với việc gia đình có tiền sử mắc bệnh tiểu đường.

3. Tăng huyết áp

Theo một nghiên cứu về sức khỏe tim mạch khi ngủ, những người ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ và nguy cơ gia tăng theo độ tuổi.

Nếu bạn đã bị tăng huyết áp, thiếu ngủ có thể làm cho nó tồi tệ hơn. Huyết áp giảm trong khi ngủ là điều bình thường. Nhưng nếu nó tiếp tục ở mức cao trong khi bạn ngủ, thì nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên.

4. Mức cholesterol cao

Thiếu ngủ được biết là có thể ức chế sự tiết ra leptin, một loại hormone chịu trách nhiệm ngăn chặn cơn đói.

Do đó, nồng độ leptin thấp vô tình làm tăng cảm giác thèm ăn của bạn và khiến bạn thèm ăn ngay cả khi cơ thể không cần năng lượng. Điều này mở đường cho việc nhai ngấu nghiến, ăn vặt, ăn quá nhiều và các chế độ ăn uống không lành mạnh khác có thể góp phần gây tăng cholesterol máu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều thứ khác nhau góp phần làm cho giấc ngủ kém chất lượng, nhưng việc sử dụng quá nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay và tivi đang nhanh chóng trở thành thủ phạm hàng đầu. Màn hình của các thiết bị này phát ra ánh sáng xanh, cản trở quá trình sản xuất melatonin, còn được gọi là hormone ngủ.

Melatonin được não tiết ra để phản ứng với bóng tối. Nó điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức hoặc nhịp sinh học của cơ thể bằng cách khiến bạn buồn ngủ và ngủ suốt đêm.

Tiếp xúc với ánh sáng xanh có xu hướng trung hòa hiệu ứng này, đặc biệt là khi thực hiện gần giờ đi ngủ. Nó kích thích hoạt động của não, chức năng nhận thức và sự tỉnh táo để giúp bạn tỉnh táo vào ban đêm.

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để đảm bảo giấc ngủ ngon:

Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của bạn (lý tưởng nhất là không quá 8 giờ một ngày).

Ngừng xem điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc TV sau khi bạn tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ nửa giờ trước khi đi ngủ.

Để điện thoại di động cách xa gối.

Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị nên nhắm mắt từ 7-9 giờ mỗi đêm là khoảng thời gian ngủ lý tưởng cho người lớn. Đôi khi bạn có thể phải thỏa hiệp, nhưng đây phải là mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là xây dựng một lịch trình và thói quen đi ngủ lành mạnh. Ngủ vào cùng một thời điểm mỗi đêm và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi sáng.

Ngoài ra, hãy làm cho môi trường phòng ngủ của bạn thân thiện với giấc ngủ. Giữ cho phòng tối, ấm cúng và yên tĩnh sẽ giúp tâm trí và cơ thể bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Quan trọng nhất, hãy hạn chế tối đa việc bạn tiếp xúc với màn hình ánh sáng xanh, thứ có thể kích thích quá mức tâm trí của bạn và khiến bạn mất ngủ.

Theo Emedihealth