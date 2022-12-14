Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì

Sống khỏe 14/12/2022 06:10

Nếu bạn đang sống chung với chứng đau nửa đầu, có lẽ bạn biết rằng một số loại thực phẩm và đồ uống có thể gây ra cơn đau. Mặc dù điều quan trọng là phải biết những gì cần tránh, nhưng việc tập trung vào các loại thực phẩm để thêm vào chế độ ăn uống của bạn cũng quan trọng: Nó có thể giúp giảm số lượng hoặc mức độ nghiêm trọng của các cơn đau nửa đầu hoặc các loại đau đầu khác.

Wynne Brown, giám đốc y tế về y học tích hợp tại Wake Forest Baptist Health ở Winston-Salem, Bắc Carolina cho biết: "Thực phẩm thực sự là liều thuốc đầu tiên. Khi bạn đang cố gắng kiểm soát chứng đau nửa đầu, những gì bạn ăn và thời điểm bạn ăn có thể tạo nên sự khác biệt."

Sẵn sàng thay đổi chế độ ăn uống của bạn là một khởi đầu tốt. Thông thường, chúng ta có thể rơi vào lối mòn và ăn đi ăn lại những thứ giống nhau. Bằng cách thêm các loại trái cây và rau quả tươi khác nhau vào chế độ ăn uống của mình, chúng ta có thể thu được lợi ích về hàm lượng nước cũng như vitamin và khoáng chất.

Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Brown cho biết một chế độ ăn uống với nhiều loại thực phẩm tốt sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát chứng đau nửa đầu và sức khỏe tổng thể, đồng thời có thể cải thiện sự mất cân bằng góp phần gây ra chứng đau đầu.

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi chế độ ăn uống để kiểm soát chứng đau nửa đầu của mình tốt hơn, đây là một số lời khuyên của chuyên gia về thực phẩm và đồ uống để giúp bạn trong hành trình của mình.

1. Chuối cung cấp cho bạn năng lượng

Tìm kiếm thứ gì đó nhanh chóng và dễ dàng có thể giúp ngăn chặn cơn đau nửa đầu hoặc cơn hạ đường huyết có thể dẫn đến đau đầu? Bạn nên ăn một quả chuối thay vì các loại thực phẩm chế biến sẵn như thanh granola hoặc kẹo.

Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuối là một loại thực phẩm tuyệt vời để phục hồi năng lượng nhanh chóng và chúng chứa nhiều magiê, có thể hữu ích khi mọi người bị đau đầu.

Chuối có khoảng 74% là nước, vì vậy chuối cũng có những lợi ích về hydrat hóa.

 

 

 

2. Dưa hấu cung cấp chất lỏng giúp bạn luôn đủ nước

Sự thật thú vị: Dưa hấu thực sự được coi là một loại rau vì cách nó được trồng, mặc dù một số người cho rằng nó chắc chắn thuộc loại trái cây vì hương vị ngọt ngào và hàm lượng đường cao hơn.

Dưa hấu cũng rất nhiều nước trong đó. Nó thực sự có đên 92 phần trăm nước. Uống nhiều nước cả bằng cách uống nước và bằng cách tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều nước sẽ giúp bạn giữ nước.

Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước là điều quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của sức khỏe, bao gồm cả chứng đau nửa đầu. Theo Tổ chức Chứng đau nửa đầu Hoa Kỳ, khoảng một phần ba số người bị chứng đau nửa đầu nói rằng mất nước là nguyên nhân.

Nhiều loại trái cây và rau quả có thể có tác dụng dưỡng ẩm và càng tươi thì hàm lượng nước càng cao.

3. Hạt và Quả hạch cung cấp Magiê và Chất xơ

Thiếu magiê là một trong những nguyên nhân dinh dưỡng phổ biến nhất gây ra chứng đau đầu dai dẳng hoặc đau từng cơn.

Ưu tiên ăn nhiều thực phẩm giàu magiê hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa những cơn đau đầu này.

Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh, hạt bí ngô nảy mầm và hạt chia đều là những nguồn cung cấp magie dồi dào . Hạt bí ngô cũng có nhiều chất xơ, ngăn ngừa chứng táo bón đôi khi đi kèm với chứng đau nửa đầu. Ngoài ra, hạt điều cũng chứa nhiều magie.

4. Trà thảo dược có nhiều lợi ích cho bệnh đau đầu

Trà có thể giúp hydrat hóa tổng thể, bản thân nó có thể ngăn ngừa hoặc giảm đau đầu, và tùy thuộc vào loại trà, trà cũng có những lợi ích khác.

Bạc hà có thể có hiệu quả trong việc giảm áp lực xoang. Theo Tổ chức Chứng đau nửa đầu Hoa Kỳ, tắc nghẽn và áp lực xoang là những triệu chứng phổ biến của chứng đau đầu do viêm xoang gây ra do viêm và sưng xoang.

Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu bạc hà được sử dụng như một loại tinh dầu trị đau đầu hoặc đau nửa đầu. Bạn có thể cho dầu bạc hà hoặc bạc hà tươi vào một cốc nước nóng và hít hơi nước cũng như uống nước.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2019 trên Tạp chí Y tế Dự phòng Quốc tế cho thấy nhỏ một giọt dầu bạc hà pha loãng vào mũi có hiệu quả trong việc giảm cường độ đau đầu do chứng đau nửa đầu ở khoảng 42% những người tham gia thử nghiệm.

Cũng có một số bằng chứng cho thấy trà gừng có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng.

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên Phytotherapy Research cho thấy uống nửa muỗng cà phê bột gừng trong nước ấm giúp giảm mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu.

5. Cà phê có thể ngăn chặn cơn đau đầu hoặc gây ra một cơn đau đầu

Cà phê có chứa caffein, được thêm vào một số loại thuốc đau đầu. Theo Tổ chức Nhức đầu Quốc gia Hoa Kỳ, cà phê có thể dẫn đến “sự hồi phục của caffein” hoặc chứng đau đầu do cai caffein.

Thoát khỏi chứng đau nửa đầu nhờ 5 loại thực phẩm siêu giàu dưỡng chất, lưu thông máu não cho bạn tỉnh táo tức thì - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một tách cà phê là cách khắc phục nhanh chóng chứng đau đầu này. Điều quan trọng cần nhớ là caffein có thể tồn tại trong hệ thống của bạn tới 5 giờ. Đối với một số người, điều này có thể dẫn đến đau đầu vào buổi chiều sau khi tách cà phê buổi sáng của họ hết tác dụng.

Nếu việc tiêu thụ caffein của bạn gây ra chứng đau đầu khi cai nghiện, bạn có thể thử cắt giảm bằng cách uống "chỉ một nửa" hoặc cà phê đã khử caffein. Hãy lưu ý, ngay cả cà phê decaf cũng có một số caffein trong đó.

Theo Everyday health

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp

Ước tính có khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới bị thiếu vitamin D. Con số này rất lớn và sự thiếu hụt này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe thường cần được mọi người chú ý ngay lập tức. Tất nhiên, những triệu chứng này không chỉ do sự thiếu hụt này gây ra mà nó có thể là một trong nhiều lý do. Dù thế nào đi chăng nữa, bạn phải luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu cảm thấy mình có bất kỳ triệu chứng nào được đề cập dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa bệnh đau nửa đầu thực phẩm giảm đau đầu cách chữa đau đầu

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 51 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 51 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?