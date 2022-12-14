Sẵn sàng thay đổi chế độ ăn uống của bạn là một khởi đầu tốt. Thông thường, chúng ta có thể rơi vào lối mòn và ăn đi ăn lại những thứ giống nhau. Bằng cách thêm các loại trái cây và rau quả tươi khác nhau vào chế độ ăn uống của mình, chúng ta có thể thu được lợi ích về hàm lượng nước cũng như vitamin và khoáng chất.

Wynne Brown, giám đốc y tế về y học tích hợp tại Wake Forest Baptist Health ở Winston-Salem, Bắc Carolina cho biết: "Thực phẩm thực sự là liều thuốc đầu tiên. Khi bạn đang cố gắng kiểm soát chứng đau nửa đầu, những gì bạn ăn và thời điểm bạn ăn có thể tạo nên sự khác biệt."

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi chế độ ăn uống để kiểm soát chứng đau nửa đầu của mình tốt hơn, đây là một số lời khuyên của chuyên gia về thực phẩm và đồ uống để giúp bạn trong hành trình của mình.

Chuyên gia Brown cho biết một chế độ ăn uống với nhiều loại thực phẩm tốt sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát chứng đau nửa đầu và sức khỏe tổng thể, đồng thời có thể cải thiện sự mất cân bằng góp phần gây ra chứng đau đầu.

1. Chuối cung cấp cho bạn năng lượng

Tìm kiếm thứ gì đó nhanh chóng và dễ dàng có thể giúp ngăn chặn cơn đau nửa đầu hoặc cơn hạ đường huyết có thể dẫn đến đau đầu? Bạn nên ăn một quả chuối thay vì các loại thực phẩm chế biến sẵn như thanh granola hoặc kẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối là một loại thực phẩm tuyệt vời để phục hồi năng lượng nhanh chóng và chúng chứa nhiều magiê, có thể hữu ích khi mọi người bị đau đầu.

Chuối có khoảng 74% là nước, vì vậy chuối cũng có những lợi ích về hydrat hóa.

2. Dưa hấu cung cấp chất lỏng giúp bạn luôn đủ nước

Sự thật thú vị: Dưa hấu thực sự được coi là một loại rau vì cách nó được trồng, mặc dù một số người cho rằng nó chắc chắn thuộc loại trái cây vì hương vị ngọt ngào và hàm lượng đường cao hơn.

Dưa hấu cũng rất nhiều nước trong đó. Nó thực sự có đên 92 phần trăm nước. Uống nhiều nước cả bằng cách uống nước và bằng cách tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều nước sẽ giúp bạn giữ nước.

Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước là điều quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của sức khỏe, bao gồm cả chứng đau nửa đầu. Theo Tổ chức Chứng đau nửa đầu Hoa Kỳ, khoảng một phần ba số người bị chứng đau nửa đầu nói rằng mất nước là nguyên nhân.

Nhiều loại trái cây và rau quả có thể có tác dụng dưỡng ẩm và càng tươi thì hàm lượng nước càng cao.

3. Hạt và Quả hạch cung cấp Magiê và Chất xơ

Thiếu magiê là một trong những nguyên nhân dinh dưỡng phổ biến nhất gây ra chứng đau đầu dai dẳng hoặc đau từng cơn.

Ưu tiên ăn nhiều thực phẩm giàu magiê hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa những cơn đau đầu này.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh, hạt bí ngô nảy mầm và hạt chia đều là những nguồn cung cấp magie dồi dào . Hạt bí ngô cũng có nhiều chất xơ, ngăn ngừa chứng táo bón đôi khi đi kèm với chứng đau nửa đầu. Ngoài ra, hạt điều cũng chứa nhiều magie.

4. Trà thảo dược có nhiều lợi ích cho bệnh đau đầu

Trà có thể giúp hydrat hóa tổng thể, bản thân nó có thể ngăn ngừa hoặc giảm đau đầu, và tùy thuộc vào loại trà, trà cũng có những lợi ích khác.

Bạc hà có thể có hiệu quả trong việc giảm áp lực xoang. Theo Tổ chức Chứng đau nửa đầu Hoa Kỳ, tắc nghẽn và áp lực xoang là những triệu chứng phổ biến của chứng đau đầu do viêm xoang gây ra do viêm và sưng xoang.

Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu bạc hà được sử dụng như một loại tinh dầu trị đau đầu hoặc đau nửa đầu. Bạn có thể cho dầu bạc hà hoặc bạc hà tươi vào một cốc nước nóng và hít hơi nước cũng như uống nước.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2019 trên Tạp chí Y tế Dự phòng Quốc tế cho thấy nhỏ một giọt dầu bạc hà pha loãng vào mũi có hiệu quả trong việc giảm cường độ đau đầu do chứng đau nửa đầu ở khoảng 42% những người tham gia thử nghiệm.

Cũng có một số bằng chứng cho thấy trà gừng có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng.

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên Phytotherapy Research cho thấy uống nửa muỗng cà phê bột gừng trong nước ấm giúp giảm mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu.

5. Cà phê có thể ngăn chặn cơn đau đầu hoặc gây ra một cơn đau đầu

Cà phê có chứa caffein, được thêm vào một số loại thuốc đau đầu. Theo Tổ chức Nhức đầu Quốc gia Hoa Kỳ, cà phê có thể dẫn đến “sự hồi phục của caffein” hoặc chứng đau đầu do cai caffein.

Ảnh minh họa: Internet

Một tách cà phê là cách khắc phục nhanh chóng chứng đau đầu này. Điều quan trọng cần nhớ là caffein có thể tồn tại trong hệ thống của bạn tới 5 giờ. Đối với một số người, điều này có thể dẫn đến đau đầu vào buổi chiều sau khi tách cà phê buổi sáng của họ hết tác dụng.

Nếu việc tiêu thụ caffein của bạn gây ra chứng đau đầu khi cai nghiện, bạn có thể thử cắt giảm bằng cách uống "chỉ một nửa" hoặc cà phê đã khử caffein. Hãy lưu ý, ngay cả cà phê decaf cũng có một số caffein trong đó.

Theo Everyday health