Cứ hay làm 5 thói quen xấu khó bỏ này, cơ thể dần bị phá hoại nghiêm trọng mà bạn không biết

Lột da là một phần của quá trình chữa bệnh và đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cố gắng loại bỏ các tế bào bị tổn thương. Trong khi điều này xảy ra, da của bạn lộ ra ngoài và dễ bị tổn thương, vì vậy tốt hơn hết bạn nên để lớp da này tự bong ra.

Bạn có thể muốn đẩy nhanh quá trình bong tróc bằng cách tự gãi hoặc loại bỏ lớp da đó, nhưng tốt hơn hết là bạn nên chống lại sự thôi thúc đó.

Cách hành động tốt nhất vào thời điểm này là dưỡng ẩm cho vùng da bị bỏng (để làm dịu vùng da bị bỏng) và uống thêm nước (để tránh mất nước). Bạn cũng có thể mặc quần áo bảo hộ khi đi ra ngoài để tránh tác hại thêm của tia cực tím. Để tránh bị bỏng trong tương lai, bạn nên bôi kem chống nắng 2 giờ một lần khi tiếp xúc với ánh nắng gay gắt.

2. Đi giày cao gót hàng ngày

Giày cao gót có thể tăng thêm vài cm cho chiều cao của bạn, nhưng mang chúng trong một thời gian dài có thể gây hại (theo nghĩa đen và nghĩa bóng) cho cơ thể bạn. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ đi giày cao gót hàng ngày có chất lượng cuộc sống kém hơn về sức khỏe đôi chân. Giới hạn số giờ bạn xuất hiện trong những đôi giày đó có thể giúp bạn tránh được những hậu quả có thể xảy ra sau :

Chấn thương mắt cá chân có thể do bước nhầm và mất thăng bằng.

Căng thẳng gãy xương do áp lực quá mức lên quả bóng của bàn chân của bạn.

Viêm xương khớp ở đầu gối, gây ra bởi sự căng thẳng trong khớp của bạn.

Biến dạng bàn chân và ngón chân (hay còn gọi là búi tóc) trong những trường hợp nghiêm trọng.

Các vấn đề về lưng do gót chân gây ra sự thay đổi vị trí của cột sống.

Đau và sưng chân.

3. Ăn quá nhanh

Trong thế giới có nhịp độ nhanh này, chúng ta có xu hướng vội vàng trong mọi việc, kể cả giờ ăn. Nhưng đây có thể là một thực hành bất lợi, có thể dẫn đến tăng cân. Theo một nghiên cứu, 60 phần trăm trẻ em nhai ngấu nghiến bữa ăn của mình cũng nhanh chóng ăn quá nhiều. Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu khác phát hiện ra rằng những người ăn nhanh phát triển các yếu tố nguy cơ dẫn đến béo phì quanh vòng eo, huyết áp cao, lượng đường trong máu và chất béo xấu cao.

Những người nhai nhanh cũng cắn những miếng lớn hơn và nhai ít hơn, điều này có thể dẫn đến tiêu hóa kém. Mặt khác, ăn chậm có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn với bữa ăn của mình và cho phép bạn nhai thức ăn kỹ hơn. Một nghiên cứu cũ cũng lưu ý rằng kiểm soát tốc độ ăn uống có thể là một biện pháp điều chỉnh cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

4. Chọn thực phẩm ít chất béo hoặc sản phẩm "có vẻ tốt cho sức khỏe"

Không phải tất cả các sản phẩm ít chất béo hoặc không chứa gluten đều tốt cho sức khỏe của bạn. Đôi khi, những thực phẩm chế biến sẵn này có thể chứa nhiều đường hơn so với thực phẩm không ăn kiêng. Một vài ví dụ về những sản phẩm "ít chất béo" này nhưng không thực sự tốt cho sức khỏe là ngũ cốc ăn sáng có đường, đồ uống có hương vị cà phê và sữa chua. Và ăn loại thực phẩm giàu đường này có thể gây đói quá mức, tăng cân và mắc một số bệnh.

Để tránh bị lừa bởi những mặt hàng này, hãy kiểm tra phần “Thành phần dinh dưỡng” trên bao bì và so sánh nó với các sản phẩm tương tự của các nhãn hiệu khác. Nạp nhiều rau, một lượng nhỏ carbs và vừa đủ thịt hoặc protein từ thực vật cũng là một lựa chọn cho một bữa ăn cân bằng không chứa quá nhiều calo.

5. Nhổ lông mũi

Các sợi nhỏ bên trong mũi của bạn là một phần của hệ thống phòng thủ của cơ thể, chúng giúp ngăn không cho bụi, chất gây dị ứng, côn trùng và những thứ khác xâm nhập và đi vào phổi của bạn. Ngoài tính thẩm mỹ, không có lợi ích thực sự nào của việc loại bỏ lông mũi. Và nhổ nó ra thậm chí có thể gây kích ứng và nhiễm trùng. Nó cũng có thể tạo ra lông mọc ngược, được đặc trưng bởi đau và ngứa.

Mũi cũng là một phần của khu vực hình tam giác trên khuôn mặt của chúng ta được kết nối với hộp sọ thông qua các mạch máu khác nhau. Đây là một khu vực rất nhạy cảm, nơi các bệnh nhiễm trùng dễ dàng lây lan và có thể nhanh chóng leo thang thành một thứ gì đó nghiêm trọng hơn.

Nếu bạn thực sự muốn loại bỏ những sợi lông nhỏ có thể lòi ra khỏi mũi, thay vì nhổ chúng bằng nhíp, hãy dùng kéo cắt tỉa để tỉa chúng.

Theo Brightside