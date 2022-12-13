Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp

Sức khỏe 13/12/2022 17:55

Ước tính có khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới bị thiếu vitamin D. Con số này rất lớn và sự thiếu hụt này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe thường cần được mọi người chú ý ngay lập tức. Tất nhiên, những triệu chứng này không chỉ do sự thiếu hụt này gây ra mà nó có thể là một trong nhiều lý do. Dù thế nào đi chăng nữa, bạn phải luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu cảm thấy mình có bất kỳ triệu chứng nào được đề cập dưới đây.

Hãy tìm hiểu về những biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin D trông như thế nào và những cách bạn có thể giúp tăng cường nó trong cơ thể.

1. Tóc rụng hoặc thưa

Vitamin D rất cần thiết cho các tế bào da xử lý chất sừng, loại protein cần thiết cho tóc và móng của chúng ta phát triển. Vì vậy, khi không có đủ, keratin không được sản xuất ở mức cần thiết và tóc của chúng ta bị ảnh hưởng.

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp - Ảnh 1

Trên thực tế, thiếu vitamin D thường liên quan đến chứng rụng tóc và tóc mỏng ở cả nam và nữ. Đã có nhiều nghiên cứu và nghiên cứu đưa ra kết luận giống nhau, điều đó có nghĩa là những thay đổi trong chế độ ăn uống của chúng ta là cần thiết.

2. Khó ngủ

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp - Ảnh 2

Vitamin này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc có được giấc ngủ thành công. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt nó có thể dẫn đến chứng mất ngủ, giấc ngủ bị gián đoạn, giấc ngủ ít phục hồi và số giờ ngủ ít hơn.

Ở một số người, nó thậm chí có thể dẫn đến ngưng thở khi ngủ, trong đó hơi thở của một người không được điều hòa và làm gián đoạn giấc ngủ của họ suốt đêm dài.

3. Bệnh tật thường xuyên hơn

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp - Ảnh 3

Một trong những lá chắn mà cơ thể và hệ thống miễn dịch của bạn có thể có để chống lại bệnh tật và vi-rút là vitamin D. Vì vậy, khi cơ thể thiếu loại vitamin này, bạn sẽ dễ dàng nhiễm vi-rút và bị ốm thường xuyên hơn rất nhiều.

Cảm lạnh, viêm phế quản và viêm phổi có thể dễ xảy ra hơn rất nhiều khi thiếu vitamin D. Nói cách khác, loại vitamin này rất quan trọng đối với hệ hô hấp của bạn và duy trì sức khỏe của nó.

4. Đau nhức xương khớp

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp - Ảnh 4

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp khi về già. Điều này là do nó giúp duy trì khối lượng xương trong cơ thể chúng ta bằng cách hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi. Một đánh giá khoa học khác cho thấy những người bị đau cơ mãn tính và các vấn đề liên quan đến xương khác có xu hướng có lượng vitamin D thấp hơn.

5. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp - Ảnh 5

Mệt mỏi có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và thiếu vitamin D. Một nghiên cứu với sự tham gia của 480 người mắc chứng thiếu hụt này cho thấy tất cả họ đều cảm thấy mệt mỏi. Điều này là do xương và cơ bắp yếu hơn có thể khiến toàn bộ cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi hơn. Điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn và bắt đầu bổ sung có thể thành công trong việc lấy lại năng lượng đã mất.

6. Vết thương lâu lành hơn

Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D nghiêm trọng cần được bổ sung gấp - Ảnh 6

Y học cho biết rằng những người mắc bệnh tiểu đường gặp khó khăn trong việc chữa lành vết thương, nhưng nếu bạn không bị như vậy, thì có thể bạn bị thiếu vitamin D. Y học đã chứng minh rằng loại vitamin này có thể điều chỉnh các yếu tố tăng trưởng của mô mới.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị loét chân thường dễ bị thiếu hụt chất này. Trong những trường hợp đơn giản hơn, bạn có thể nhận thấy rằng các vết thương nhỏ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành, điều đó có thể có nghĩa là bạn đang thiếu chất.

Theo Brightside

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