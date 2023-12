5 dấu hiệu ở bụng phản ánh tình trạng sức khỏe bất thường mà bạn cần lưu ý

2. Có phải cơ bụng của bạn bị ẩn vì vài bệnh vặt?

Cuộc sống diễn ra theo vô số cách. Một số ngày bạn bị đầy hơi vì một số loại thực phẩm mà bạn đã quen dùng, những ngày khác là do thứ gì đó mà bạn có thể không dung nạp được. Một số loại đường khó tiêu hóa, chẳng hạn như đường sữa, và một số người chỉ mắc chứng ăn khí và họ nuốt quá nhiều không khí có thể gây căng bụng.

Bụng chướng, vì một trong những lý do nêu trên, có thể được so sánh với bụng bầu. Và không nhất thiết phải là cái bụng to tướng của bà bầu 3 tháng. Mang thai sớm thực sự có thể gây đầy hơi do hormone, chu kỳ kinh nguyệt cũng vậy. Vì vậy, biết điều gì đang xảy ra và nếu bạn có thể tránh hoặc kiểm soát nó, đó là bước đầu tiên.

3. Có phải cơ bụng của bạn bị ẩn chỉ vì một số nguyên nhân nội tiết tố?

Nội tiết tố, đặc biệt là khi nói đến cơ thể phụ nữ, có liên quan rất lớn. Và chúng dao động thông qua những thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như tuổi trưởng thành, mức độ căng thẳng hoặc thời kỳ mãn kinh. Bụng nội tiết tố là trọng lượng bụng dưới. Nó có thể biểu hiện đột ngột do mất cân bằng và điều rất quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ nếu điều này xảy ra.

Bụng căng căng thẳng là một cách để mô tả cách cơ thể bạn phản ứng với căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể khiến nồng độ hormone căng thẳng ở mức cao, và một số có liên quan mật thiết đến béo bụng. Dành “thời gian cho bản thân”, thiền định và giao tiếp xã hội là những cách hay để thư giãn, cũng như ngủ đủ 8 tiếng và tập thể dục vừa phải.

4. Có phải cơ bụng của bạn bị che đi chỉ vì hình dạng cơ khác nhau ở mỗi cá nhân không?

Mesomorphs, Ectomorphs và Endomorphs: Đây là tên gọi của các dạng cơ thể khác nhau . Mỗi người trong chúng ta phù hợp với một, hoặc nằm giữa 2 trong số đó. Tại sao chúng có liên quan? Bởi vì Mesomorphs có thể có xu hướng thể thao hơn và dễ tăng cơ bắp. Nhưng Ectomorphs có thể phải vật lộn với cân nặng và tăng cơ bắp, và Endomorphs có thể vật lộn với việc giảm cân, ngay cả khi họ thực sự khỏe mạnh.

Mỗi loại cơ thể sẽ đạt được lợi ích từ các loại bài tập khác nhau. Biết cơ thể của bạn sẽ giúp bạn kiểm tra xem bạn có đang thực hiện các bài tập phù hợp với mình hay không. Endomorphs có thể hưởng lợi nhiều hơn từ cardio, Ectomorphs có thể làm tốt nhất với sức bền và xây dựng cơ bắp.

5. Có phải cơ bụng của bạn bị ảnh hưởng bởi tư thế kém lành mạnh?

Gập người, thả lỏng vai, ngồi thụp xuống ghế hoặc đứng thẳng lưng hướng cơ thể về phía trước, là một số ví dụ về thói quen không tốt cho vòng bụng của chúng ta. Những tư thế này không chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của chúng ta mà còn khiến bụng của chúng ta nhô ra một cách hoàn toàn không tự nhiên.

Có nhiều bài tập có thể hữu ích, nhưng nếu bạn có ý thức về nó và cố gắng ngồi đúng tư thế, duỗi người thường xuyên và nghỉ giải lao để đi bộ xung quanh, bạn có thể sẽ nhận thấy sự khác biệt. Khi bạn giữ cho vùng xương chậu của bạn ở đúng vị trí, bạn cũng sẽ tránh được những cơn đau và căng tức khắp cơ thể cũng dần biến mất.

Theo Brightside