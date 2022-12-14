Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này

Tin y tế 14/12/2022 06:11

Chăm sóc sức khỏe đường ruột của bạn có thể là một điều khó khăn. Khi hệ vi sinh vật tức là vùng lân cận của hàng nghìn tỷ vi khuẩn sống trong ruột của bạn bị mất cân bằng, kết quả có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng và thậm chí cả tiêu hóa của bạn.

Những gì bạn ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của bạn, đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều ăn nhiều chất xơ và men vi sinh và thói quen hàng ngày của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khu vực này.

Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy bắt đầu những thói quen sau để bảo đảm sức khỏe đưởng ruột được an toàn nhé.

1. Thưởng thức tách cà phê nhẹ buổi sáng

Cà phê thực sự đã có sẵn prebiotic, khi bạn bổ sung thêm chất xơ hòa tan và một số gia vị, thực sự đưa nó lên một tầm cao mới.

Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia vị có thể là một cách tuyệt vời để thêm một chút tác dụng chống viêm vào tách cà phê của bạn, đặc biệt là vì các loại gia vị ngọt ấm như quế và đinh hương là một trong những loại gia vị tốt nhất để chống viêm.

Mặc dù không phải lúc nào cũng nên dùng chất bổ sung, nhưng chất bổ sung chất xơ hòa tan có thể là một nguồn tài nguyên nếu bạn gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ chất xơ chỉ từ chế độ ăn uống của mình. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng ăn nhiều chất xơ hòa tan có thể rất tốt cho sức khỏe của bạn, từ việc làm cho thuốc kháng sinh hiệu quả hơn đến giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Chỉ cần nhớ rằng bạn cũng có thể nhận được nhiều chất xơ hòa tan từ thực phẩm toàn phần, như yến mạch, các loại đậu và trái cây.

2. Ăn thực phẩm lên men

Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lên men rất giàu men vi sinh, loại vi khuẩn tốt có thể giúp đường ruột của bạn tự cân bằng và thậm chí hỗ trợ tiêu hóa. Có rất nhiều cách để đưa mẹo này vào chế độ ăn uống của bạn, từ kim chi và dưa cải bắp đến sữa chua và kombucha.

3. Đừng đếm calo mà hãy ăn nhiều thực vật hơn

Hãy ngừng đếm số calo, bạn nên bắt đầu đếm thực vật có thể bạn ăn được. Hạn chế về chế độ ăn uống thế là đủ rồi, hãy sống một cuộc sống sung túc với càng nhiều loại thực vật khác nhau càng tốt.

Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn chế độ ăn dựa trên thực vật, nhưng chế độ ăn chủ yếu là thực vật với khẩu phần thịt hoặc sản phẩm động vật thỉnh thoảng cũng có thể có lợi. Loại chế độ ăn tập trung vào thực vật, ít nghiêm ngặt hơn chế độ ăn dựa trên thực vật, có thể đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn.

4. Đa dạng hóa món ăn của bạn

Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi lời khuyên cũ nhất vẫn là tốt nhất. Ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và protein tốt cho tim từ bữa này sang bữa khác là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết cũng như các bữa ăn ngon, đa dạng sẽ không khiến bạn bị mắc kẹt trong một lối mòn ăn tối.

5. Đeo kính cản ánh sáng xanh trước khi đi ngủ

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy mẹo này xuất hiện trong danh sách tập trung vào ăn uống lành mạnh, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh ngay trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của bạn.

Hạn chế đau bụng tối đa với đường ruột khỏe mạnh nhờ 5 điều được chuyên gia khuyến nghị này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ánh sáng xanh lam kích thích não bộ của bạn ngay cả khi bạn đang ngủ, vì vậy, đeo kính chặn ánh sáng xanh lam có thể giúp bạn thư giãn vào cuối ngày và ngủ ngon hơn. Một nghiên cứu gần đây thậm chí còn chỉ ra rằng việc tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh ngay trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của bạn, điều này có thể đặc biệt khó chịu đối với những người đang cố gắng duy trì cân nặng hợp lý hoặc giảm cân.

Theo Eating well

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