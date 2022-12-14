Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng "chặn đứng" quá trình viêm nhiễm

Sức khỏe 14/12/2022 17:03

Suy giáp, còn được gọi là tuyến giáp hoạt động kém hoặc tuyến giáp thấp, đề cập đến tình trạng tuyến giáp không thể tạo ra đủ hormone để giữ cho cơ thể hoạt động bình thường.

Hoạt động của tuyến nhỏ hình con bướm này nằm ở gốc cổ trước của bạn ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể. Các hormone do tuyến này sản xuất (TSH, T3 và T4) rất cần thiết cho sự phát triển, sửa chữa và trao đổi chất của cơ thể, đồng thời điều chỉnh tâm trạng, mức năng lượng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp của bạn.

Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng 'chặn đứng' quá trình viêm nhiễm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi các hormone này bị thiếu hụt do chức năng tuyến giáp hoạt động kém, các cơ quan trong cơ thể không nhận được đủ năng lượng để giữ cho chúng hoạt động ở mức tối ưu, và do đó các chức năng khác nhau của cơ thể bắt đầu chậm lại.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp cải thiện tình trạng tuyến giáp hoạt động kém.

1. Một nắm hạt Brazil

Selenium là một khoáng chất quan trọng cho hoạt động bình thường của tuyến giáp. Nó bảo vệ tuyến giáp khỏi các sản phẩm phụ gây viêm của quá trình sản xuất hormone. Nó cũng cần thiết để chuyển đổi hormone tuyến giáp hoạt động thích hợp.

Selenium cũng mang lại lợi ích chống oxy hóa, trong đó, nó bảo vệ tuyến giáp khỏi tác hại oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng 'chặn đứng' quá trình viêm nhiễm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa lưu ý rằng lượng selen thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp. Ngược lại, lượng selen tăng lên có thể giảm thiểu khả năng bạn phát triển tình trạng này. 

Nguồn selen tốt nhất là quả hạch Brazil. Một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho biết chỉ ăn hai quả hạch Brazil mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể tình trạng selen tổng thể của bạn. 

Hơn nữa, chỉ cần bao gồm thực phẩm giàu selen này trong chế độ ăn uống của bạn có thể ngăn chặn nhu cầu tăng cường bổ sung hoặc bổ sung selen. Điều này còn phức tạp hơn bởi thực tế là các loại hạt Brazil là một nguồn axit amin L-arginine phong phú, có thể giúp bạn giảm cân.

Lưu ý: Việc sử dụng các chất bổ sung selen có liên quan đến phần lớn các tác dụng phụ bất lợi của nó và do đó không được khuyến khích. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy cần phải bổ sung selen, hãy luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước vì lượng selen quá mức có thể gây độc.

2. Dùng dầu dừa để nấu ăn

Dầu dừa chứa các axit béo chuỗi trung bình lành mạnh giúp những người bị suy giáp kiểm soát các triệu chứng liên quan, bao gồm tăng cân. Các axit béo này kích thích sản xuất hormone tuyến giáp và do đó giữ cho tuyến giáp hoạt động bình thường.

Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng 'chặn đứng' quá trình viêm nhiễm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

  • Thay thế dầu ăn thông thường của bạn bằng dầu dừa nguyên chất.
  • Trong nướng bánh, bạn có thể sử dụng dầu dừa thay cho bơ.
  • Bạn cũng có thể tiêu thụ 1 đến 2 muỗng canh dầu dừa nguyên chất hàng ngày bằng cách thêm nó vào sữa, trà, sô cô la nóng hoặc sinh tố.

Lưu ý: Không tiêu thụ quá 3 muỗng canh dầu dừa mỗi ngày.

3. Ăn thực phẩm tăng cường vitamin D

Thiếu vitamin D thường liên quan đến bệnh Hashimoto, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của chứng suy giáp. Hầu hết mọi người có xu hướng thiếu vitamin D vì rất khó để có đủ lượng chất dinh dưỡng thiết yếu này chỉ từ thực phẩm.

Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí Endocrine Practice báo cáo rằng không đủ vitamin D có vai trò tiềm ẩn trong sự phát triển của bệnh Hashimoto hoặc tiến triển thành suy giáp. 

Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng 'chặn đứng' quá trình viêm nhiễm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sữa tăng cường vitamin D được cung cấp đầy đủ canxi, protein và iốt cùng với vitamin D bổ sung, đây là một lợi ích cho tuyến giáp cũng như sức khỏe tổng thể của bạn.

Một ví dụ tuyệt vời khác về thực phẩm tăng cường vitamin D là sữa chua. Sữa chua Probiotic không chỉ cung cấp lượng vitamin D cần thiết mà còn giúp duy trì sự cân bằng của “vi khuẩn tốt” trong ruột. Do đó, nó rất hữu ích trong việc giảm bớt một số triệu chứng tiêu hóa liên quan đến bệnh Hashimoto, chẳng hạn như chứng ợ nóng.

4. Thêm cá hồi vào chế độ ăn uống của bạn

Cá hồi là một trong những loại cá tốt nhất mà bạn có thể ăn cho sức khỏe tuyến giáp và quá trình trao đổi chất. Nó tự hào có đặc tính chống viêm đáng kể, do hàm lượng axit béo omega-3 phong phú. Nhiều nghiên cứu ghi nhận những lợi ích sức khỏe của cá hồi.

Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng 'chặn đứng' quá trình viêm nhiễm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Hóa sinh Dinh dưỡng cho thấy axit béo báo hiệu và kích thích các tế bào tuyến giáp trong gan đốt cháy nhiều chất béo hơn. 

Một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên Acta Physiologica Hungarica báo cáo rằng axit béo omega-3 có thể hữu ích như một tác nhân bảo vệ thần kinh chống lại sự suy giảm nhận thức bắt nguồn từ chứng suy giáp. 

Ngoài ra, axit béo omega-3 làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một tác dụng phụ khác của chứng suy giáp không được kiểm soát, bằng cách kiểm soát mức LDL hoặc cholesterol xấu.

5. Đưa rong biển vào chế độ ăn uống của bạn

Để giúp tuyến giáp của bạn hoạt động tốt, i-ốt là vô cùng cần thiết. Iốt đi trước quá trình sản xuất hormone tuyến giáp bằng cách tự gắn vào axit amin tyrosine để tạo thành thyroxin, chất cần thiết để tuyến giáp của bạn hoạt động bình thường. 

Mặc dù cơ thể chỉ cần dấu vết của khoáng chất này cho hoạt động tối ưu của tuyến giáp, nhưng mức độ không đủ có thể ức chế đáng kể việc sản xuất hormone tuyến giáp điều hòa chuyển hóa.

Ngăn ngừa suy giáp hiệu quả cùng 5 loại thực phẩm bổ dưỡng 'chặn đứng' quá trình viêm nhiễm - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để có được lượng iốt hàng ngày mà không làm tăng lượng muối ăn vào, rong biển là một trong những lựa chọn tốt nhất của bạn. Loại rau biển này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác, bao gồm canxi, chất xơ, protein, phốt pho, magiê, selen, mangan, sắt và vitamin A, B, C, E và K. 

Lưu ý: Nếu bạn có vấn đề về tuyến giáp tự miễn dịch, chẳng hạn như bệnh Hashimoto, hãy tránh ăn quá nhiều rong biển và các loại rau biển khác, điều này có thể làm tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, vì bạn có xu hướng bổ sung i-ốt từ chế độ ăn uống nên việc sử dụng chất bổ sung i-ốt để điều trị chứng suy giáp thường không được khuyến khích. Lượng i-ốt quá nhiều trong cơ thể có thể phản tác dụng và cuối cùng gây tổn thương thêm cho tuyến giáp của bạn.

Theo Emedihealth

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