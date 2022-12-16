Chẳng cần tập thể dục, 6 cách này đốt cháy calo hiệu quả, giảm cân nhanh chóng dễ dàng

Có một số cách dễ dàng và “lười biếng” để đốt cháy calo, và một số trong số đó cũng hiệu quả như tập thể dục.

Tắm nước nóng là một cách hay để thư giãn vào buổi tối và gột rửa căng thẳng. Nhưng hóa ra, dành tới một giờ dưới vòi hoa sen hoặc bồn tắm nước nóng cũng có thể "rửa trôi" số cân thừa.

Khi bạn tắm bằng nước nóng, cơ thể bạn phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bình thường, do đó, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tắm nước nóng trong một giờ có thể đốt cháy 130 calo và có thể là một chiến lược tốt để giảm cân.

2. Uống nước lạnh

Giữ đủ nước là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của bạn, nhưng cách bạn uống nước thực sự có thể làm tăng lượng calo đốt cháy của bạn.

Nếu bạn thích nước ở nhiệt độ phòng hoặc ấm hơn, thì việc thêm một vài viên đá vào nước thực sự có thể giúp bạn giảm được vài cân. Khi bạn uống nước lạnh, cơ thể bạn phải làm ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể, điều này sẽ tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn.

3. Ngửi mùi vani

Nếu bạn từng cảm thấy mùi bánh quy sô cô la mới nướng có thể khiến bạn tăng cân, thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng một số mùi nhất định thực sự có thể góp phần giảm cân.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thừa cân đeo miếng dán da có mùi vani cảm thấy ít thèm đồ ngọt hơn. Nếu bạn không thích ý tưởng đeo một miếng dán nào đó, hãy chọn một loại nước hoa có mùi vani sẽ khiến bạn có mùi thơm ngon và như một phần thưởng bổ sung, có thể ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.

4. Làm việc nhà

Lau sàn nhà và rửa bát đĩa có thể gây khó chịu, nhưng các hoạt động nhỏ trong gia đình thực sự có thể bổ sung và giúp bạn giảm cân cũng như giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ. Dành một giờ để rửa và làm khô một bồn đầy bát đĩa có thể giúp bạn đốt cháy 100 calo và cọ rửa phòng tắm trong 35 phút sẽ đốt cháy lượng calo tương đương với 35 phút đi bộ trên máy chạy bộ.

5. Uống trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngoài việc làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn, nó còn có thể đốt cháy calo hiệu quả. Bởi vì nó có chứa caffeine và catechin, nó có thể tăng cường trao đổi chất và giúp cơ thể bạn phân hủy chất béo dễ dàng hơn.

Nhưng chỉ một tách trà xanh mỗi ngày sẽ không làm được điều đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn cần 3 đến 5 ly mỗi ngày để thấy được kết quả.

6. Giảm nhiệt

Khi bên ngoài trời trở nên lạnh hơn, đương nhiên chúng ta muốn bật máy sưởi, nhưng giữ cho căn phòng của bạn luôn mát mẻ thực sự có thể giúp bạn giảm cân. Cũng giống như nhấm nháp nước lạnh, ở trong phòng lạnh có thể giúp đốt cháy calo. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể kích hoạt quá trình đốt cháy calo và góp phần giảm cân.

Theo Brightside