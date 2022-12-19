Thêm 5 loại gia vị này vào bữa ăn hàng ngày, huyết áp cao mấy cũng dễ dàng cải thiện

Huyết áp cao, còn được gọi là tăng huyết áp ngày nay ảnh hưởng đến nhiều người hơn bạn tưởng. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi xem xét các chiến lược điều trị tăng huyết áp là dùng thuốc. Nhưng điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Theo một nghiên cứu vào tháng 9 năm 2021 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, những người ăn nhiều thảo mộc và gia vị ghi lại chỉ số huyết áp (HA) thấp hơn 24 giờ sau đó. Vì vậy, bạn đã sẵn sàng sử dụng các đặc tính chữa bệnh của nó để hạ huyết áp cao chưa?

Sử dụng gia vị có thể giúp bạn đối phó tốt hơn với bệnh cao huyết áp và giảm nhiều nguy cơ mắc bệnh tim.

Một trong những loại gia vị thường có trong bếp là tỏi. Tỏi nổi tiếng với đặc tính chữa bệnh và người ta thường tìm thấy nó trong các bữa ăn của người Ấn Độ. Nó rất giàu nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Allicin là một trong những hợp chất chính của nó có thể giúp giảm huyết áp cao và làm giãn mạch máu của bạn. Hơn nữa, đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kháng sinh của nó làm cho nó trở thành một trong những loại gia vị tốt nhất.

2. Húng quế

Húng quế rất giàu chất chống oxy hóa thực vật là eugenol giúp giảm huyết áp. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, đã sử dụng hỗn hợp một số loại gia vị bao gồm húng quế, cho thấy chúng có thể làm giảm huyết áp của bạn. Ngoài ra, các loại tinh dầu trong húng quế làm giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol trong cơ thể bạn.

3. Quế

Không chỉ tốt cho tim, quế là một loại gia vị tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể của bạn. Đó là một loại gia vị có hương vị mà chúng ta lấy từ vỏ cây quế.

Ảnh minh họa: Internet

Loại gia vị này giúp giảm huyết áp cao, đồng thời thư giãn và làm giãn nở các mạch máu. Cùng với điều này, nó có thể cải thiện việc điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa các vấn đề về tóc và ngăn ngừa nhiễm trùng đường ruột.

4. Bạch đậu khấu

Thảo quả được biết đến với mùi thơm và hương vị tuyệt vời nhưng bạn có biết rằng loại gia vị ngọt ngào này có chứa chất chống oxy hóa được biết đến với tác dụng làm giảm huyết áp cao.

Trên thực tế, những bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn 1 tiêu thụ 1,5 gms (hai lần mỗi ngày) thảo quả trong ba tháng đã báo cáo giảm đáng kể huyết áp tâm thu, tâm trương và trung bình, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa sinh và Lý sinh Ấn Độ.

5. Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Nó là một loại gia vị đa năng được sử dụng rất phổ biến trong nhà bếp Ấn Độ. Tiêu thụ gừng giúp cải thiện nhiều khía cạnh của sức khỏe tim mạch, bao gồm tuần hoàn, mức cholesterol và huyết áp. Nó cũng giúp thư giãn các mạch máu.

Theo Healthshots