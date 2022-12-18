Chúng ta cũng có lỗi trong việc chống lại báo thức vào sáng sớm, nhưng chúng ta nên nghiêm túc xem xét việc thay đổi thói quen này sau khi thực hiện nghiên cứu này.

Khoảng 2 giờ trước khi bạn thực sự thức dậy, cơ thể bạn bắt đầu chuẩn bị để bắt đầu ngày mới. Nhiệt độ của bạn tăng lên và cơ thể bạn giải phóng các hóa chất chịu trách nhiệm khiến bạn cảm thấy tỉnh táo.

Khi bạn thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức đầu tiên, cơ thể bạn đã chuẩn bị tốt cho quá trình thức dậy. Nhưng nếu bạn nhấn nút báo lại và ngủ tiếp, rất có thể bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ và lảo đảo rất lâu sau khi thực sự thức dậy.

2. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn trong ngày

Bạn có thể nghĩ rằng nhấn nút báo lại sẽ cho phép bạn ngủ thêm một giấc và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong suốt cả ngày, nhưng trên thực tế, nó hoạt động theo cách khác. Trên thực tế, một cuộc khảo sát với gần 20.000 người cho thấy những người hay ngủ nướng có nhiều khả năng cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày.

Mặc dù chợp mắt sau khi bạn thỉnh thoảng nhấn nút báo lại sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, nhưng nếu làm như vậy thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ về lâu dài.

3. Nó có hại cho sức khỏe đường ruột của bạn

Trôi vào giấc ngủ sau khi bạn đã chạm vào giấc ngủ sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Khi cơ thể bạn không chắc chắn về thời điểm đi ngủ và thức dậy, bạn có nhiều khả năng sẽ trằn trọc cả đêm và ngủ ít hơn mức cần thiết. Kết quả là, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và khiến bạn tăng cân.

4. Da của bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn

Ngay cả khi bạn đang chăm sóc tốt cho làn da của mình, việc thiếu ngủ liên tục có thể phá hỏng những nỗ lực của bạn và khiến da nổi mụn.

Khi bạn không ngủ đủ giấc, nó sẽ làm tăng nồng độ hormone gây căng thẳng trong cơ thể, từ đó dẫn đến viêm nhiễm, sản xuất quá nhiều bã nhờn và lỗ chân lông bị tắc.

5. Nó có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn

Ngủ thêm vài phút cho bản thân có thể khiến bạn cảm thấy hấp dẫn, nhưng việc biến nó thành thói quen sẽ khiến tất cả các tác động tiêu cực của việc chìm vào giấc ngủ tăng lên.

Ví dụ, bạn có thể thấy mình thường xuyên bị ốm hơn trước đây. Điều này xảy ra vì tình trạng thiếu ngủ liên tục làm suy yếu cơ chế phòng vệ của cơ thể và hệ thống miễn dịch của bạn không thể bảo vệ bạn chống lại vi-rút một cách hiệu quả như bình thường.

6. Nó có thể làm gián đoạn chu kỳ kinh nguyệt của bạn

Bạn có thể cảm thấy tốt như nhấn nút báo lại vào sáng sớm, nhưng làm như vậy hàng ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bạn. Các kiểu ngủ không đều ảnh hưởng đến hormone sinh sản của bạn, chịu trách nhiệm về thời gian và sự rụng trứng.

Bỏ qua giấc ngủ cuối cùng sẽ tạo ra nhiều căng thẳng hơn trong cơ thể bạn, do đó có thể gây ra kinh nguyệt không đều hoặc mất kinh.

Theo Brightside