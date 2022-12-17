Đột quỵ, tiềm ẩn rủi ro tử vong chỉ vì thói quen tắm đêm trước khi ngủ mà nhiều bạn trẻ vẫn hay làm

Sức khỏe 17/12/2022 21:20

Cảm giác thật tuyệt khi được đi ngủ sạch sẽ ngay sau khi tắm nước nóng lâu. Nhưng theo quan điểm y học, tắm trước khi ngủ không phải là cách tốt nhất để có một đêm ngon giấc. Trên thực tế, thói quen có vẻ lành mạnh này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Hãy cùng đi sâu vào bằng chứng cho thấy tắm trước khi đi ngủ có thể không thư giãn như chúng ta từng nghĩ.

1. Bạn có thể không dễ đi vào giấc ngủ

Tắm nước nóng hoặc tắm vòi hoa sen ngay trước khi gối đầu vào giấc ngủ có vẻ thư giãn, nhưng trên thực tế, nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Bạn nghỉ ngơi tốt hơn khi nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút và khi cơ thể bạn bắt đầu chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, nhiệt độ của bạn sẽ giảm xuống một chút.

Đột quỵ, tiềm ẩn rủi ro tử vong chỉ vì thói quen tắm đêm trước khi ngủ mà nhiều bạn trẻ vẫn hay làm - Ảnh 1

Tắm nước nóng sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể và khiến cơ thể bạn bối rối. Nếu bạn cảm thấy không thể đi ngủ nếu chưa tắm, hãy tắm nước ấm một hoặc hai giờ trước khi đi ngủ.

2. Nó có thể khiến tim bạn đập nhanh

Đột quỵ, tiềm ẩn rủi ro tử vong chỉ vì thói quen tắm đêm trước khi ngủ mà nhiều bạn trẻ vẫn hay làm - Ảnh 2

Nếu bạn từng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn sau khi tắm nước nóng, thì thực sự có một lời giải thích khoa học cho điều này. Nước nóng làm tăng huyết áp của bạn và các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nó thậm chí có thể làm cơ thể bạn quá nóng và gây căng thẳng cho tim.

Khi tim đập nhanh, bạn có thể sẽ trằn trọc cả đêm, điều này cuối cùng có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe hơn.

 

3. Nó có thể khiến bạn tăng cân

Đột quỵ, tiềm ẩn rủi ro tử vong chỉ vì thói quen tắm đêm trước khi ngủ mà nhiều bạn trẻ vẫn hay làm - Ảnh 3

 

Ăn một bữa tối ngon miệng và tắm nước nóng ngay sau đó có vẻ là một cách hoàn hảo để kết thúc một ngày và cuối cùng là đi ngủ. Nhưng trên thực tế, đi tắm sau khi ăn có thể khiến hệ tiêu hóa của bạn rối loạn và dẫn đến tăng cân.

Quá trình tiêu hóa đòi hỏi lưu lượng máu đến dạ dày tăng lên và việc tắm vòi sen khiến máu chảy đến các bộ phận khác của cơ thể. Nếu bạn cảm thấy nhất thiết phải rửa sạch trong ngày vào buổi tối, tốt hơn hết bạn nên đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn.

4. Nó không tốt cho mái tóc của bạn

Đột quỵ, tiềm ẩn rủi ro tử vong chỉ vì thói quen tắm đêm trước khi ngủ mà nhiều bạn trẻ vẫn hay làm - Ảnh 4

 

Tắm ngay trước khi đi ngủ và đi ngủ khi tóc còn ướt không có lợi cho mái tóc hay sức khỏe của bạn. Khi đi ngủ với mái tóc ẩm sẽ khiến vỏ gối của bạn hút ẩm và tạo ra môi trường ấm áp và ẩm ướt hoàn hảo cho vi khuẩn có hại phát triển. Do đó, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da đầu khác nhau, chẳng hạn như ngứa, kích ứng và gàu .

Theo Brightside

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