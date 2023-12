Tiềm ẩn nguy cơ đau tim vào mùa đông, chặn đứng ngay những nguy hiểm gây đột quỵ này

Mùa lạnh không tạo môi trường tốt cho tim. Các mạch máu co lại do lạnh. Điều này sau đó làm tăng huyết áp và do đó có nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, cơn đau ngực do đau tim có thể trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông khi các động mạch co lại.

Một bài báo đánh giá về mô hình theo mùa của 12 bệnh tim mạch cho thấy nhiệt độ, vitamin D, mức cholesterol huyết thanh, không hoạt động thể chất, các yếu tố đông máu, hormone, ô nhiễm không khí, nhiễm trùng, tuổi tác, giới tính, chế độ ăn uống và béo phì đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mùa. sự đa dạng của các bệnh tim mạch. Mười hai bệnh tim mạch được thảo luận là: huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, bóc tách và vỡ động mạch chủ, đột quỵ, xuất huyết não, tăng huyết áp, suy tim, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, đột tử do tim, loạn nhịp thất và rung tâm nhĩ. Ảnh minh họa: Internet Bài báo tổng quan cho thấy rằng mặc dù chưa rõ mối liên hệ rõ ràng giữa các mùa và bệnh tim, nhưng một số giả thuyết đã phát hiện ra rằng sự phát triển của bệnh vào mùa đông nhiều hơn các thời điểm khác trong năm. Có vẻ như nguy cơ mắc các bệnh tim mạch là lớn nhất trong những tháng mùa đông, đặc biệt là ở người cao tuổi. Khi nhiệt độ giảm "Bất cứ khi nào nhiệt độ bên ngoài giảm xuống dưới nhiệt độ cơ thể của chúng ta, đặc biệt là khi xuống dưới 25 độ, bề mặt cơ thể sẽ cố gắng giữ ấm cho chúng ta. Do đó, BMR (Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản) tăng lên, làm tăng khối lượng công việc trên cơ thể và trái tim", Tiến sĩ Jayesh Prajapati, Giám đốc Phòng thí nghiệm Cath và Bác sĩ Tim mạch Can thiệp Cao cấp, Bệnh viện Apollo, Ahmedabad giải thích. Ảnh minh họa: Internet "Trong mùa đông, cơ hội co mạch tăng lên, có thể gây ra cơn đau. Sự gia tăng một số yếu tố đông máu như kết tập tiểu cầu và tăng mức độ fibrinogen vào sáng sớm làm tăng khả năng hình thành cục máu đông trong động mạch vành của tim", ông giải thích thêm. "Do lạnh, hoạt động thể chất của nhiều người bị hạn chế. Ngoài ra, mùa đông là thời điểm tổ chức lễ hội và đám cưới khi mọi người tiêu thụ thực phẩm nhiều calo. Những điều này làm tăng thêm nguy cơ bị tấn công vào mùa đông". Ai có nguy cơ cao hơn? Mặc dù tim thực sự gặp rủi ro trong mùa đông, nhưng có một số nhóm người nên rất cẩn thận về sức khỏe tim mạch của họ trong mùa đông. Những người có tiền sử đau tim, tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao có nguy cơ mắc bệnh cao. Tiến sĩ Prajapati cảnh báo những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim và những người uống nhiều rượu và thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro? Ảnh minh họa: Internet Chuyên gia khuyến nghị những người có các yếu tố nguy cơ nêu trên nên đi khám sức khỏe và uống thuốc đều đặn. Họ cũng phải thường xuyên theo dõi y tế, đặc biệt nếu họ có tiền sử đau tim hoặc đột quỵ. Kiểm tra y tế thường xuyên là điều cần thiết cho những người có biến chứng tim trước đó. Trong thời kỳ đại dịch, các chuyên gia đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng về sức khỏe tim mạch do mọi người chỉ tập trung vào COVID và bỏ qua các cuộc kiểm tra y tế khác. Liệu chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến tim không? Mùa đông đến với chế độ ăn kiêng riêng. Trong khi nhiều người trong chúng ta đam mê chế độ ăn kiêng mùa đông vì tin rằng chế độ ăn kiêng theo mùa tốt cho sức khỏe, chúng ta lại thường bỏ qua những tác dụng phụ của nó. Về việc liệu chế độ ăn uống mùa đông có ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch hay không, Tiến sĩ Prajapati nói: “Có, đúng vậy”. Ông nói: "Vào mùa đông, mọi người ăn một chế độ ăn nhiều calo, đặc biệt là đồ ngọt chứa bơ sữa trâu." Ông cho biết thêm, mọi người cũng phải kiểm soát mức tiêu thụ rượu trong mùa đông vì nó gây giãn mạch, điều này có thể gây hại. Ảnh minh họa: Internet Để có sức khỏe tim mạch tốt, ông đề nghị mọi người nên tăng cường ăn trái cây và rau quả tươi thay vì ăn đồ ăn vặt và béo như pizza và bánh mì kẹp thịt. Ông nói thêm: "Bạn phải bao gồm các loại hạt như hạnh nhân và các loại trái cây khô khác trong chế độ ăn uống của mình." Người có bệnh lý kèm theo có lo ngại về bệnh tim không Những người có bệnh đi kèm nên dùng thuốc thường xuyên. Bạn phải tự bảo vệ mình khỏi thời tiết lạnh giá. Nếu mọi người bắt đầu cảm thấy hoặc có bất kỳ triệu chứng nào của cơn đau tim, họ phải được trợ giúp y tế ngay lập tức. Chuyên gia này cho biết thêm: "Các triệu chứng như vậy thường xảy ra vào sáng sớm trong mùa đông." Theo Times of India Tiết lộ 5 thói quen tốt cho sức khỏe, trường thọ lâu dài từ gia đình Hoàng gia Anh Do lịch trình bận rộn và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, các thành viên hoàng gia cần phải cẩn thận về sức khỏe của mình. Đó là lý do tại sao các thành viên của hoàng gia Anh có nhiều thói quen lành mạnh mà họ đã hình thành trong suốt nhiều năm. Cho dù đó là tập yoga, ăn trứng vào bữa sáng hay tập thể dục thường xuyên, những thói quen này đều có thể giúp chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh hơn. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-an-nguy-co-dau-tim-vao-mua-dong-chan-dung-ngay-nhung-nguy-hiem-gay-dot-quy-nay-535738.html Theo Linh Chi (Dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-an-nguy-co-dau-tim-vao-mua-dong-chan-dung-ngay-nhung-nguy-hiem-gay-dot-quy-nay-535738.html