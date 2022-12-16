Tiết lộ 5 thói quen tốt cho sức khỏe, trường thọ lâu dài từ gia đình Hoàng gia Anh

Đây là 5 thói quen lành mạnh từ hoàng gia Anh mà chúng ta cũng có thể áp dụng vào cuộc sống của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 cho Tạp chí Best Health , Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ rằng cô ấy đã tập yoga gần như cả đời. Mặc dù Meghan thừa nhận rằng cô ấy đã miễn cưỡng khi lần đầu tiên bắt đầu tập yoga với người hướng dẫn của mẹ mình, nhưng khi trưởng thành, cô ấy bắt đầu tập yoga thường xuyên hơn.

2. Nữ hoàng Elizabeth rất thích ăn sô cô la đen

Theo cựu đầu bếp hoàng gia Darren McGrady, Nữ hoàng rất thích sô cô la đen. Tuy nhiên, cô ấy không phải là một fan hâm mộ lớn của các loại sô cô la khác, nữ hoàng thích loại có hàm lượng ca cao từ 60% trở lên.

Sô cô la đen là một sự thay thế lành mạnh hơn nhiều so với sữa và sô cô la trắng, và nó có rất nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh. Trong số đó có hạ huyết áp và cải thiện chức năng não.

3. Kate Middleton kết hợp nhiều thực phẩm thô trong chế độ ăn uống của mình

Nữ công tước xứ Cambridge là một fan hâm mộ lớn của thực phẩm thô. Món yêu thích của cô ấy bao gồm ceviche, quả goji và salad dưa hấu. Ăn thực phẩm sống thường xuyên, đặc biệt là trái cây và rau quả, cho phép cơ thể bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn và do đó có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, làn da sáng hơn và tiêu hóa tốt hơn.

4. Công chúa Beatrice là một vận động viên marathon

Khi cô ấy chạy London Marathon vào năm 2010, Công chúa Beatrice đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Anh từng làm như vậy. Kể từ đó, cô ấy đã tham gia rất nhiều cuộc đua, phần lớn thời gian là cho các tổ chức từ thiện.

Ngay cả khi hầu hết chúng ta không phải là vận động viên marathon, việc kết hợp một số bài tập tim mạch dưới hình thức chạy bộ hoặc đi bộ tốc độ vào thói quen của chúng ta sẽ giúp chúng ta có lối sống lành mạnh hơn nhiều.

5. Bữa sáng yêu thích của Thái tử Charles là món làm từ trứng

Trong một tweet năm 2020, Clarence House đã chia sẻ một trong những công thức nấu ăn yêu thích của Thái tử Charles là trứng nướng phô mai. Công thức này có thể được làm bằng trứng, bất kỳ loại pho mát Anh nào, rau bina, cà chua và kem đôi.

Trứng là một nguồn cung cấp protein, vitamin B2 và selen tuyệt vời và do đó được chứng minh là một lựa chọn bữa sáng rất no và bổ dưỡng.

Theo Brightside