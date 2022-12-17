Cơ thể hạnh phúc nhờ 1 thói quen đơn giản này giúp bôi trơn xương khớp, tim mạch khỏe mạnh, thận lọc trơn tru

Các khớp của bạn sẽ được bôi trơn tốt hơn

Sụn, được tìm thấy trong đĩa đệm của cột sống và các khớp giúp xương chuyển động trơn tru hơn được tạo thành từ 80% nước, cho hoặc lấy nước. Đó là lý do tại sao uống không đủ nước có thể làm giảm khả năng hấp thụ sốc của khớp và dẫn đến đau khớp.

Ngoài ra, uống đủ lượng nước mỗi ngày có thể giúp cơ thể loại bỏ các chất độc có thể làm viêm khớp và có thể ngăn ngừa bệnh gút (một tình trạng đau khớp).

Bạn có thể ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận

Thận chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải ra khỏi máu. Vì vậy, nếu bạn không uống đủ nước, chất thải đó cùng với axit có thể tích tụ và làm tắc nghẽn thận bằng một loại protein gọi là myoglobin. Ngoài ra, sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu đều có thể do mất nước.

Tâm trạng, trí nhớ và sự tập trung của bạn sẽ được cải thiện

Mức độ hydrat hóa có tác động lớn đến bộ não của chúng ta. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ, chẳng hạn như uống ít hơn một nửa lượng nước cần thiết mỗi ngày, có thể làm suy giảm một số khía cạnh của chức năng não.

Theo một nghiên cứu, việc mất 1,4% chất lỏng ở phụ nữ có thể làm giảm khả năng tập trung và tâm trạng, thậm chí làm tăng tần suất đau đầu. Mặt khác, ở nam giới, mất 1,6% chất lỏng có thể gây hại cho trí nhớ và có thể gây ra mệt mỏi và lo lắng.

Trái tim sẽ hoạt động tốt hơn

Khi bạn uống đủ nước, tim của bạn sẽ không phải làm việc vất vả như khi bạn uống quá ít. Mất nước nhẹ có thể dẫn đến giảm lượng máu trong cơ thể, đồng thời có thể làm tăng nhịp tim và hạ huyết áp, khiến cơ thể có nguy cơ bị sốc.

Bạn có thể trải qua những cơn đau đầu ít thường xuyên hơn

Một nghiên cứu được thực hiện trên 102 người đàn ông cho thấy rằng tiêu thụ thêm 1,5 lít nước mỗi ngày giúp cải thiện MSQOL (thang điểm chất lượng cuộc sống cụ thể của chứng đau nửa đầu), một hệ thống chấm điểm các triệu chứng đau nửa đầu. 47% số người được hỏi uống nhiều nước hơn cho biết đã cải thiện đáng kể chứng đau đầu, trong khi chỉ có 25% số người được hỏi trong nhóm đối chứng có cải thiện.

Bạn sẽ đi vệ sinh thường xuyên hơn

Tăng lượng nước uống vào có thể giúp làm giảm và ngăn ngừa táo bón. Trong trường hợp này, nước khoáng có thể đặc biệt có lợi, vì natri và magiê trong nước khoáng có thể cải thiện tần suất đi tiêu.

Theo Brightside