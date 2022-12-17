Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu

Đây là 5 cách tự nhiên, đã được khoa học chứng minh để làm dịu và làm dịu đường thở của bạn hiệu quả hơn.

Mũi bị tắc có nghĩa là có nhiều chất nhầy bị mắc kẹt trong xoang khiến bạn không thể thở đúng cách. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải kê cao đầu trong đêm bằng cách thêm một chiếc gối thứ hai.

Điều quan trọng nữa là bạn nên cố gắng ngủ nghiêng thay vì nằm ngửa vì điều đó sẽ giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Mũi của bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để tự “thoát nước” trong đêm thay vì tích tụ nhiều chất nhầy hơn.

2. Bổ sung nước bằng súp và trà nóng

Uống nước nóng có thể không giúp bạn khỏi cảm lạnh nhanh hơn, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu rất cần thiết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị cảm lạnh uống đồ uống nóng thay vì đồ uống ở nhiệt độ phòng sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về tình trạng của họ.

Hoa cúc, trà xanh, súp gà và nước nóng với chanh và mật ong có thể xoa dịu bạn. Hiệu ứng giả dược mà chúng tạo ra là rất quan trọng để bạn cảm thấy tốt hơn và nhẹ nhõm hơn.

3. Chườm nóng lên xoang

Cách thức hoạt động của miếng gạc ấm là giảm viêm xoang và thông thoáng đường thở ở mũi. Chỉ cần lấy một miếng vải sạch, nhúng vào nước ấm (nhưng không nóng) và đặt lên mũi trên và trán dưới của bạn.

Hơi ấm của miếng gạc sẽ làm dịu chỗ viêm và giúp bạn thở dễ dàng hơn. Đảm bảo bạn không chườm quá lâu vì có thể khiến da bị bỏng.

4. Rửa sạch mũi bằng bình neti pot

Đây có thể không phải là điều thoải mái nhất để làm, nhưng nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm sạch xoang của bạn. Chỉ cần đứng trên bồn rửa và đặt vòi của bình neti vào một trong các lỗ mũi của bạn. Nước sẽ đi vào mũi của bạn và nó sẽ chảy ra từ lỗ mũi bên kia. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong 1 phút ở mỗi lỗ mũi.

Hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng bất kỳ loại nước độc hại nào. FDA khuyên bạn nên sử dụng nước cất hoặc nước vô trùng chứ không phải nước máy có thể chứa nhiều tạp chất.

5. Mua máy tạo độ ẩm

Không khí khô, lạnh thường có trong nhà của chúng ta càng làm cho tình trạng nghẹt mũi của bạn trở nên tồi tệ hơn. Và đó là lúc máy tạo độ ẩm trở nên hữu ích vì nó giải phóng độ ẩm rất cần thiết trong phòng của bạn. Bạn có thể bật nó cả ngày lẫn đêm, nhưng nó hữu ích hơn khi bạn ngủ vì nó giúp bạn nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn không phải lo lắng về bất kỳ mối nguy hiểm nghiêm trọng nào và bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện tuyệt vời cho chiếc mũi bị nghẹt của mình rất nhanh chóng.

Theo Brightside