Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu

Sức khỏe 17/12/2022 11:08

Nghẹt mũi là một trong những triệu chứng cảm lạnh khó chịu nhất. Nó có thể khiến bạn suy sụp, nhưng đó là lý do tại sao bạn cần phải chống trả và không để cảm lạnh kiểm soát cuộc sống của mình. Có những phương pháp đơn giản để cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn mà không nhất thiết phải dùng đến thuốc. Tuy nhiên, bạn phải luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc nếu các triệu chứng không biến mất.

Đây là 5 cách tự nhiên, đã được khoa học chứng minh để làm dịu và làm dịu đường thở của bạn hiệu quả hơn.

1. Nằm nghiêng khi ngủ

Mũi bị tắc có nghĩa là có nhiều chất nhầy bị mắc kẹt trong xoang khiến bạn không thể thở đúng cách. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải kê cao đầu trong đêm bằng cách thêm một chiếc gối thứ hai.

Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu - Ảnh 1

Điều quan trọng nữa là bạn nên cố gắng ngủ nghiêng thay vì nằm ngửa vì điều đó sẽ giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Mũi của bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để tự “thoát nước” trong đêm thay vì tích tụ nhiều chất nhầy hơn.

2. Bổ sung nước bằng súp và trà nóng

Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu - Ảnh 2

 

Uống nước nóng có thể không giúp bạn khỏi cảm lạnh nhanh hơn, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu rất cần thiết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị cảm lạnh uống đồ uống nóng thay vì đồ uống ở nhiệt độ phòng sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về tình trạng của họ.

Hoa cúc, trà xanh, súp gà và nước nóng với chanh và mật ong có thể xoa dịu bạn. Hiệu ứng giả dược mà chúng tạo ra là rất quan trọng để bạn cảm thấy tốt hơn và nhẹ nhõm hơn.

3. Chườm nóng lên xoang

Cách thức hoạt động của miếng gạc ấm là giảm viêm xoang và thông thoáng đường thở ở mũi. Chỉ cần lấy một miếng vải sạch, nhúng vào nước ấm (nhưng không nóng) và đặt lên mũi trên và trán dưới của bạn.

Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu - Ảnh 3

Hơi ấm của miếng gạc sẽ làm dịu chỗ viêm và giúp bạn thở dễ dàng hơn. Đảm bảo bạn không chườm quá lâu vì có thể khiến da bị bỏng.

 

4. Rửa sạch mũi bằng bình neti pot

Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu - Ảnh 4

Đây có thể không phải là điều thoải mái nhất để làm, nhưng nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm sạch xoang của bạn. Chỉ cần đứng trên bồn rửa và đặt vòi của bình neti vào một trong các lỗ mũi của bạn. Nước sẽ đi vào mũi của bạn và nó sẽ chảy ra từ lỗ mũi bên kia. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong 1 phút ở mỗi lỗ mũi.

Hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng bất kỳ loại nước độc hại nào. FDA khuyên bạn nên sử dụng nước cất hoặc nước vô trùng chứ không phải nước máy có thể chứa nhiều tạp chất.

5. Mua máy tạo độ ẩm

Mùa lạnh đến rồi, nắm gọn 5 mẹo chữa nghẹt mũi hiệu quả, tạm biệt nỗi lo khó thở khó chịu - Ảnh 5

 

Không khí khô, lạnh thường có trong nhà của chúng ta càng làm cho tình trạng nghẹt mũi của bạn trở nên tồi tệ hơn. Và đó là lúc máy tạo độ ẩm trở nên hữu ích vì nó giải phóng độ ẩm rất cần thiết trong phòng của bạn. Bạn có thể bật nó cả ngày lẫn đêm, nhưng nó hữu ích hơn khi bạn ngủ vì nó giúp bạn nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn không phải lo lắng về bất kỳ mối nguy hiểm nghiêm trọng nào và bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện tuyệt vời cho chiếc mũi bị nghẹt của mình rất nhanh chóng.

Theo Brightside

Tiềm ẩn nguy cơ đau tim vào mùa đông, chặn đứng ngay những nguy hiểm gây đột quỵ này

Tiềm ẩn nguy cơ đau tim vào mùa đông, chặn đứng ngay những nguy hiểm gây đột quỵ này

Mùa lạnh không tạo môi trường tốt cho tim. Các mạch máu co lại do lạnh. Điều này sau đó làm tăng huyết áp và do đó có nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, cơn đau ngực do đau tim có thể trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông khi các động mạch co lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Trị nghẹt mũi hiệu quả mẹo dân gian chữa nghẹt mũi cách chữa nghẹt mũi khó thở

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 46 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm