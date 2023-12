Mùa lạnh không tạo môi trường tốt cho tim. Các mạch máu co lại do lạnh. Điều này sau đó làm tăng huyết áp và do đó có nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, cơn đau ngực do đau tim có thể trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông khi các động mạch co lại.