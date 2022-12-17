Chỉ với 1 thao tác đơn giản, người Ấn Độ khiến cả thế giới nể phục bởi phương pháp trị bách bệnh thần kỳ, sức khỏe và tình thần đều cải thiện

Sức khỏe 17/12/2022 11:13

Nasya là một phương pháp làm sạch cơ thể cổ xưa của Ấn Độ thông qua mũi bằng các loại thảo mộc và dầu tự nhiên. Các nghiên cứu cho biết phương pháp điều trị mũi từ việc hít mùi hương dịu nhẹ này có thể là một trong những cách hiệu quả để chữa bệnh cho một người ngày nay. Nó không được sử dụng thường xuyên trên khắp thế giới, nhưng người Ấn Độ có những bí mật riêng về lý do tại sao họ thực hành nó.

Cách điều trị mũi thông qua hương liệu thảo mộc có thể giúp ích cho cơ thể chúng ta và hãy cùng khám phá về 5 bí mật của người Ấn Độ sau đây nhé.

1. Trị tóc bạc sớm

 

Chỉ với 1 thao tác đơn giản, người Ấn Độ khiến cả thế giới nể phục bởi phương pháp trị bách bệnh thần kỳ, sức khỏe và tình thần đều cải thiện - Ảnh 1

Các loại dầu được sử dụng cho liệu pháp Nasya có tác động tích cực đến hệ thống tĩnh mạch và thần kinh. Nó làm giảm sự tắc nghẽn của các kênh trong mạch máu. Do đó, nó cũng có tác động lớn đến quá trình bạc tóc và chất lượng của tóc nói chung.

2. Trị chứng mất ngủ

Chỉ với 1 thao tác đơn giản, người Ấn Độ khiến cả thế giới nể phục bởi phương pháp trị bách bệnh thần kỳ, sức khỏe và tình thần đều cải thiện - Ảnh 2

 

Mất ngủ thường được điều trị bằng thuốc an thần. Nasya đưa ra một cách tự nhiên khác để điều trị vấn đề này. Các nhà nghiên cứu nói rằng nó có hiệu quả cao trong việc tạo ra chất lượng giấc ngủ tốt. Những bệnh nhân khó tỉnh táo khi lái xe hoặc tham gia các hoạt động xã hội vào ban ngày đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về thông số này.

3. Điều trị căng thẳng và lo âu

Chỉ với 1 thao tác đơn giản, người Ấn Độ khiến cả thế giới nể phục bởi phương pháp trị bách bệnh thần kỳ, sức khỏe và tình thần đều cải thiện - Ảnh 3

 

Nasya được phát hiện là rất có ý nghĩa trong việc điều trị chứng lo âu, căng cơ và căng thẳng. Tâm trí và cơ thể được kết nối với nhau. Bằng cách thư giãn cơ thể, liệu pháp xông mũi giúp điều trị chứng lo âu, cải thiện tâm trạng và nhận thức của bạn.

 

4. Chữa viêm xoang mãn tính

Chỉ với 1 thao tác đơn giản, người Ấn Độ khiến cả thế giới nể phục bởi phương pháp trị bách bệnh thần kỳ, sức khỏe và tình thần đều cải thiện - Ảnh 4

 

Thay đổi lối sống và gia tăng ô nhiễm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Một nghiên cứu nói rằng các bệnh nhân đã giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm xoang sau khi điều trị bằng Nasya. X-quang cho thấy kết quả rất có ý nghĩa ở cả hai xoang trán.

5. Trị dị ứng

Chỉ với 1 thao tác đơn giản, người Ấn Độ khiến cả thế giới nể phục bởi phương pháp trị bách bệnh thần kỳ, sức khỏe và tình thần đều cải thiện - Ảnh 5

 

Sau liệu pháp Nasya, một lớp bảo vệ hình thành như một hàng rào trên bề mặt niêm mạc mũi. Các chất gây dị ứng không còn tiếp xúc với các tế bào mũi và không gây ra các triệu chứng dị ứng.

Bạn đã bao giờ thử liệu pháp Nasya chưa? Bạn sử dụng những loại dầu và thảo mộc nào để chăm sóc sức khỏe của mình?

Thei Brightside

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