Cách điều trị mũi thông qua hương liệu thảo mộc có thể giúp ích cho cơ thể chúng ta và hãy cùng khám phá về 5 bí mật của người Ấn Độ sau đây nhé.

Các loại dầu được sử dụng cho liệu pháp Nasya có tác động tích cực đến hệ thống tĩnh mạch và thần kinh. Nó làm giảm sự tắc nghẽn của các kênh trong mạch máu. Do đó, nó cũng có tác động lớn đến quá trình bạc tóc và chất lượng của tóc nói chung.

2. Trị chứng mất ngủ

Mất ngủ thường được điều trị bằng thuốc an thần. Nasya đưa ra một cách tự nhiên khác để điều trị vấn đề này. Các nhà nghiên cứu nói rằng nó có hiệu quả cao trong việc tạo ra chất lượng giấc ngủ tốt. Những bệnh nhân khó tỉnh táo khi lái xe hoặc tham gia các hoạt động xã hội vào ban ngày đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về thông số này.

3. Điều trị căng thẳng và lo âu

Nasya được phát hiện là rất có ý nghĩa trong việc điều trị chứng lo âu, căng cơ và căng thẳng. Tâm trí và cơ thể được kết nối với nhau. Bằng cách thư giãn cơ thể, liệu pháp xông mũi giúp điều trị chứng lo âu, cải thiện tâm trạng và nhận thức của bạn.

4. Chữa viêm xoang mãn tính

Thay đổi lối sống và gia tăng ô nhiễm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Một nghiên cứu nói rằng các bệnh nhân đã giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm xoang sau khi điều trị bằng Nasya. X-quang cho thấy kết quả rất có ý nghĩa ở cả hai xoang trán.

5. Trị dị ứng

Sau liệu pháp Nasya, một lớp bảo vệ hình thành như một hàng rào trên bề mặt niêm mạc mũi. Các chất gây dị ứng không còn tiếp xúc với các tế bào mũi và không gây ra các triệu chứng dị ứng.

Bạn đã bao giờ thử liệu pháp Nasya chưa? Bạn sử dụng những loại dầu và thảo mộc nào để chăm sóc sức khỏe của mình?

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