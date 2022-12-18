Chỉ vì thói quen tưởng chừng vô hại này khi ngủ, sức khỏe sinh sản, nội tiết và tinh thần gặp "thảm họa"

1. Nó có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản của bạn

Đây là những sự thật về thói quen tưởng chừng như vô hại này

Một nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ vô sinh. Thí nghiệm được tiến hành trên chuột cái. Những con chuột ngủ với ánh sáng vào ban đêm có nhiều khả năng bị vô sinh hơn. Người ta cũng tin rằng nhịp sinh học (đồng hồ bên trong cơ thể) ảnh hưởng đến thời gian của quá trình sinh sản ở phụ nữ.

Một nghiên cứu khác theo dõi các y tá làm việc ca đêm và tác động của việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm. Hóa ra hầu hết các y tá phàn nàn rằng chu kỳ kinh nguyệt của họ bị gián đoạn.

2. Nó có thể gây ra các vấn đề liên quan đến tim

Melatonin không chỉ làm giảm nhiệt độ cơ thể mà còn cả huyết áp. Nếu bạn tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm, quá trình sản xuất melatonin của bạn sẽ bị ức chế. Kết quả là, huyết áp của bạn tăng lên. Ngược lại, những biến động thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

3. Bạn có thể tăng cân

Quá nhiều ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có thể là nguyên nhân khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Bên cạnh đó, sự gián đoạn giấc ngủ và nhịp sinh học có thể góp phần gây béo phì. Một nghiên cứu theo dõi hơn 43.000 phụ nữ tiết lộ rằng những người ngủ khi xem TV đã nhận thấy sự tăng cân. Sự thay đổi xảy ra bất kể chất lượng hoặc thời lượng giấc ngủ của họ.

4. Nó có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố

Ngay cả một nguồn sáng duy nhất cũng có thể làm thay đổi sự cân bằng nội tiết tố. Ánh sáng từ điện thoại thông minh, TV hoặc máy tính góp phần gây thiếu hụt melatonin. Ngoài ra, các quá trình sinh học khác bị gián đoạn. Hầu hết thời gian, melatonin bị ảnh hưởng đầu tiên. Giấc ngủ bị gián đoạn làm tăng hormone lão hóa và giảm hormone chống lão hóa.

5. Bạn có thể bị trầm cảm

Một nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm làm tăng nguy cơ trầm cảm. Ngoài ra, sự gián đoạn nhịp sinh học có khả năng làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm hiện có.

Thật thú vị, ánh sáng đỏ có ít tác động bất lợi hơn vì chúng ta ít nhạy cảm hơn với bước sóng đỏ.

Theo Brightside