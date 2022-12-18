Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt

Sống khỏe 18/12/2022 16:52

Mặc dù một đêm ngủ không ngon giấc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ngoại hình và chất lượng cuộc sống chung của bạn, nhưng 35% người trưởng thành ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm. Mặc dù những lo lắng và căng thẳng có thể làm rối trí não của bạn và gây ra những đêm trằn trọc, nhưng có một số thói quen hàng ngày chúng ta có thể thực hiện để có được giấc ngủ ngon hơn.

Một số nghiên cứu sau đây sẽ tìm ra thói quen trước khi đi ngủ nào đáng bỏ qua để có một đêm ngon giấc.

1. Nhảy ngay vào giường

Vào cuối một ngày bận rộn, tất cả những gì bạn có thể muốn làm là đặt đầu lên gối. Nhưng việc tạo ra một số nghi thức thư giãn vào buổi tối thực sự có thể giúp bộ não của bạn tạo khoảng cách giữa ban ngày và ban đêm và sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt - Ảnh 1

Thói quen đi ngủ của bạn có thể bao gồm một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ, tắm nước ấm hoặc đọc một cuốn sách hay. Các nghi thức buổi tối của bạn không cần phải phức tạp, chỉ cần chọn thứ gì đó khiến tâm trí bạn tĩnh lặng, điều đó sẽ giúp bạn thư giãn dễ dàng hơn.

2. Uống trà đen trước khi đi ngủ

Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt - Ảnh 2

Trà thảo dược được biết đến với tác dụng làm dịu và đã được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ trong nhiều năm. Và mặc dù nhiều loại trà, như hoa cúc hoặc hoa oải hương có thể giúp bạn thư giãn và thậm chí cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhưng một số loại đồ uống lại có tác dụng ngược lại. Ví dụ, trà đen có nhiều caffein và có thể gây căng thẳng và mất ngủ.

3. Ngủ sai loại chăn

Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt - Ảnh 3

Mặc dù chúng ta không thể ngủ nếu không có chăn, nhưng việc chọn một chiếc chăn phù hợp là rất quan trọng để có một đêm ngon giấc. Chăn làm từ polyester dễ giặt và chăm sóc, nhưng chúng không phải là lựa chọn tốt nhất để có giấc ngủ ngon hơn.

Polyester là một chất liệu tổng hợp, có nghĩa là nó không thonags và không cho phép cơ thể bạn điều chỉnh nhiệt độ, khiến bạn cảm thấy nóng và đổ mồ hôi.

Thay vì mua chăn polyester, hãy chọn chăn làm từ len, vì nó vừa giữ ấm cho bạn vừa giúp da bạn được thở.

4. Đi tập gym buổi tối

Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt - Ảnh 4

Tập thể dục giúp bạn thư giãn và thoát khỏi lo lắng, từ đó cải thiện giấc ngủ của bạn. Nhưng làm việc quá muộn trong ngày có thể gây hại nhiều hơn là có lợi và tàn phá giấc ngủ ngon của bạn.

Đến phòng tập thể dục trong vòng một giờ trước khi đi ngủ sẽ không cho phép nhiệt độ cơ thể của bạn giảm xuống, khiến bạn trằn trọc khi ngủ và thức dậy vào ban đêm. Nếu bạn là cú đêm và thích tập thể dục vào ban đêm, hãy tập các bài tập cường độ thấp ít nhất 4 giờ trước khi đi ngủ.

 

5. Bỏ bữa sáng

Bữa sáng được gọi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì một vài lý do. Và mặc dù bạn có thể không có thời gian vào những giờ bận rộn buổi sáng, nhưng việc vội vã ra khỏi cửa mà chưa kịp ăn gì không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng và khả năng tập trung mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt - Ảnh 5

Những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nhiều khả năng ngủ không ngon giấc và thức dậy với cảm giác cáu kỉnh.

6. Mặc đồ ngủ đi ngủ

Đừng để giấc ngủ bị tàn phá chỉ vì những điều không tưởng này, ngừng ngay trước khi cơ thể suy kiệt - Ảnh 6

Vào buổi tối, dường như không có gì hấp dẫn hơn là mặc những món mứt yêu thích của bạn và cuối cùng là đi ngủ. Nhưng một số bộ đồ ngủ thực sự quá ấm đối với bạn và có thể cản trở giấc ngủ của bạn.

Chúng ta ngủ ngon hơn khi nhiệt độ cơ thể giảm nhẹ. Và nếu việc đi ngủ khỏa thân không phù hợp với bạn, hãy chọn quần áo ngủ nhẹ làm từ vải tự nhiên và thoáng khí, như vải lanh hoặc bông.

 

Theo Brightside

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