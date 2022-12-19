Món ngon dân giã nhà nào cũng thích với giá cực hời này cũng là "siêu phẩm" cho sức khỏe, da đẹp, cực lợi cho mẹ bầu

Một quả trứng chứa vitamin A, folate, vitamin B5, vitamin B12, vitamin D, sắt, carotenoid, phốt pho, selen và kẽm. Hiếm có loại thực phẩm nào lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vậy nên sẽ không có thắc mắc tại sao trứng được gọi là siêu thực phẩm.

Trứng luộc có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe , đó là lý do tại sao bạn nên bắt đầu ngày mới bằng cách lấy một cái nồi ra, thêm nước và trứng vào đó rồi đun sôi.

Giải thích về giá trị dinh dưỡng trong một quả trứng luộc, chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng nó chứa 78 kilocalories, 1 gam carbohydrate, 6 gam protein, 9 gam chất béo và 187 miligam cholesterol.

Một quả trứng luộc chứa chất béo lành mạnh hoặc tốt giúp bảo vệ các cơ quan và giúp giữ ấm cơ thể, khiến món trứng luộc trở nên hoàn hảo cho mùa đông.

2. Trứng luộc tăng cường miễn dịch

Ảnh minh họa: Internet

Mmột quả trứng chứa một lượng lớn vitamin B6 và B12 cùng với kẽm, và chúng “giúp tăng cường khả năng miễn dịch cũng như chống lại bệnh cúm và cảm lạnh”.

3. Trứng luộc giúp xương chắc khỏe

Trứng là nguồn cung cấp Vitamin D dồi dào, không chỉ giúp tăng cường khả năng miễn dịch mà còn giúp xương chắc khỏe.

4. Trứng luộc giúp giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Một quả trứng chứa nguồn protein nạc cũng như axit amin dồi dào, với lượng calo thấp có thể giúp giảm cân, điều không dễ thực hiện trong mùa đông vì tình trạng uể oải hoặc thời tiết se lạnh gây trở ngại cho chế độ tập luyện của bạn.

5. Trứng luộc giúp não bộ khỏe mạnh

Chuyên gia cho biết một quả trứng chứa một lượng lớn axit béo omega-3 và choline, giúp “xây dựng màng tế bào và có vai trò tạo ra phân tử truyền tín hiệu trong não”.

6. Trứng luộc có thể bảo vệ mắt

Lòng đỏ trứng hoặc phần màu vàng của trứng luộc giàu lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, vì vậy để có được đôi mắt khỏe mạnh, hãy ăn trứng luộc.

7. Trứng luộc giúp đẹp da

Ảnh minh họa: Internet

Da có một phần quan trọng là selen và trứng được coi là một nguồn tuyệt vời của chất dinh dưỡng này.

8. Trứng luộc giúp tóc chắc khỏe

Một quả trứng có chứa biotin, giúp tóc khỏe và bóng mượt và ai lại không muốn điều đó?

9. Trứng luộc tốt cho tim mạch

Một quả trứng luộc có chứa cholesterol tốt “giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh nếu ăn ở mức độ vừa phải”.

10. Trứng luộc rất tốt cho bà bầu và mẹ đang cho con bú

Ảnh minh họa: Internet

Nó rất có lợi trong cả hai giai đoạn này của cuộc đời người phụ nữ vì trứng chứa một lượng tốt protein, choline cũng như selen.

Theo Healthshots