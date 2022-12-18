Những loại hạt trái cây này chúng ta thường vứt đi, không ngờ lại là "tinh chất" làm đẹp tuyệt vời, tăng cường năng lượng đỉnh cao

Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin. Kiểm tra với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi tiêu thụ các loại hạt được liệt kê dưới đây để ngăn ngừa bất kỳ rủi ro nào bạn có thể gặp phải.

Dẻo dai, ngọt ngào và sảng khoái, dưa hấu là một loại trái cây siêu mát lạnh khiến chúng ta nhớ về mùa hè và tất cả những rung cảm vui vẻ đi kèm với nó. Chúng ta có thói quen loại bỏ những hạt sẫm màu trước khi ăn trái cây, nhưng chúng ta có thực sự biết mình đang thiếu gì không? Hạt dưa hấu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa được sử dụng chủ yếu để điều trị mụn trứng cá và giúp có làn da đẹp hơn.

Cách ăn hạt: Có thể rang hạt dưa hấu, bạn có thể cho một ít dầu ô liu và một chút muối lên hạt trước khi nướng trong lò. Nó có hương vị tuyệt vời theo cách này. Tuy nhiên, không có hại gì khi ăn chúng trực tiếp từ trái cây vì chúng dễ tiêu hóa.

2. Hạt đu đủ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Bên cạnh hương vị tuyệt vời, đu đủ còn là một loại trái cây bổ dưỡng và những lợi ích của nó đã được biết đến một cách rõ ràng. Giống như các loại trái cây khác, chúng ta ném hạt ra trước khi ăn hoặc vô tình cắn phải một hạt. Ít ai biết rằng, hạt đu đủ rất giàu enzym papain, giúp tăng cường khả năng tiêu hóa.

Cách ăn hạt: Hoàn toàn có thể ăn hạt đu đủ. Trên thực tế, nó tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của bạn. Bạn có thể nhai chúng với trái cây và thưởng thức chúng tươi, hoặc bạn có thể để dành và sử dụng chúng như một loại gia vị cho món salad của mình.

3. Hạt lựu giảm cân

Mở một quả lựu có vẻ như tốn nhiều công sức, nhưng mật hoa mọng nước mà chúng ta thu được từ quả luôn khiến chúng ta hài lòng. Loại trái cây thanh mát này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, các loại hạt là một liều thuốc tuyệt vời cho sức khỏe và có thể giúp bạn giảm cân, theo các chuyên gia giảm cân.

Cách ăn hạt: Để tận hưởng những lợi ích của hạt lựu, hãy nhớ rắc chúng vào các bữa ăn giảm cân của bạn hoặc ép chúng để làm nước ép tốt cho sức khỏe.

4. Hạt bơ tốt cho tim mạch

Không cần phải nói nhiều thì ai cũng biết bơ là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt bơ là một nguồn ít được tận dụng và cực kỳ có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu.

Cách ăn hạt: Khi bạn cắt thành quả bơ, lấy hột và gọt bỏ lớp vỏ nâu trước khi để khô, sau đó cho hạt vào máy xay sinh tố cho đến khi tạo thành bột có thể dùng làm phụ gia cho sinh tố hoặc sinh tố. các loại trà.

5. Hạt cam tăng cường năng lượng

Khi bạn nghĩ đến một loại trái cây tươi mát, ngọt ngào tốt cho sức khỏe, cam là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn. Tuy nhiên, hạt không bao giờ là một phần của bữa ăn giàu màu cam mà chúng ta thích thưởng thức. Nhưng điều mà chúng ta không biết là những hạt giống đó có thể đẩy nhanh mức năng lượng trong cơ thể chúng ta.

Cách ăn hạt: Hạt cam có thể được tiêu thụ trong khi ăn cam hoặc thêm vào các bữa ăn và đồ uống để tăng cường năng lượng.

Theo Brightside