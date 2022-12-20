Thường xuyên bị dày sừng nang lông và nổi da gà, đâu là nguyên nhân sức khỏe tiềm ẩn cần chú ý?

Hãy cùng tìm hiểu xem những hành động hàng ngày nào có thể gây ra tình trạng khó chịu này và những gì chúng tôi có thể làm để kiểm soát những vết sưng khó chịu đó.

Khi bạn đang cố gắng giảm thêm cân, điều đầu tiên bạn thường muốn loại bỏ khỏi chế độ ăn kiêng của mình là chất béo. Nhưng trên thực tế, việc loại bỏ chất béo lành mạnh có thể khiến bạn tăng cân và có thể làm cho một số tình trạng da trở nên tồi tệ hơn. Khi cơ thể bạn không nhận đủ axit béo omega 3 và omega 6 thiết yếu, nó có thể góp phần gây viêm da, khiến những vết sưng khó chịu đó nổi rõ hơn.

Thay vào đó nên làm gì : Hãy thử ăn nhiều thực phẩm giàu axit béo. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung cá hoang dã (không nuôi) và trứng nuôi trên đồng cỏ trong chế độ ăn uống của bạn.

2. Bạn đang sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết mạnh cho cơ thể

Mặc dù tẩy tế bào chết hàng ngày có thể giúp làm mịn da gà, nhưng việc tẩy tế bào chết mạnh trên cơ thể có thể làm tình trạng hiện tại trở nên tồi tệ hơn. Các hạt thô ráp trong tẩy tế bào chết có thể gây kích ứng da, khiến da bị ngứa và bong tróc.

Thay vào đó nên làm gì : Thay vì sử dụng tẩy tế bào chết với các hạt lớn, có hình dạng không đều, hãy thử mát xa nhẹ nhàng làn da của bạn bằng xơ mướp hoặc đá bọt.

3. Bạn đang tắm nước nóng

Mặc dù tắm nước nóng không gây nổi mụn trên da, nhưng ngâm mình trong nước nóng quá lâu có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tắm quá lâu sẽ lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da bị khô và kích ứng.

Thay vào đó, bạn nên làm gì : Tắm nước ấm trong thời gian ngắn và nhẹ nhàng lau khô da để tránh kích ứng thêm. Tắm vòi hoa sen mỗi ngày thứ hai cũng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng.

4. Có thể bạn đang dùng quá nhiều sữa

Hầu hết chúng ta không thể tưởng tượng một ngày không có một tách cà phê với sữa hoặc kem, nhưng các sản phẩm từ sữa thường gây nhạy cảm với thực phẩm và có thể góp phần gây ra một số tình trạng khó chịu, bao gồm cả da gà. Nhiều người trở nên không dung nạp một loại protein có trong sữa theo thời gian, điều này có thể dẫn đến kích ứng da, mụn trứng cá và bệnh dày sừng nang lông.

Thay vào đó nên làm gì : Tin tốt là bạn sẽ không phải cắt bỏ hoàn toàn các sản phẩm từ sữa khỏi chế độ ăn uống của mình để chống lại chứng da gà. Chỉ cần thử loại bỏ chúng trong ít nhất 6 tuần để xem tình trạng có được cải thiện hay không.

5. Bạn đang dùng xà phòng thơm

Vì da gà là do sự tích tụ chất sừng trong lỗ chân lông nên các sản phẩm chăm sóc da gây mụn có thể làm cho tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Loại xà phòng yêu thích của bạn có thể có mùi thơm như vườn hoa hồng, nhưng rất có thể nó chứa các chất phụ gia nhân tạo có thể làm tắc lỗ chân lông và dẫn đến viêm da.

Thay vào đó nên làm gì : Lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da nhẹ nhàng, không gây dị ứng, không gây kích ứng da nhạy cảm.

6. Bạn đang mặc quần áo chật

Mặc quần áo không phù hợp không tốt cho sức khỏe của bạn vì nhiều lý do, và trong số các biến chứng khác, nó có thể làm trầm trọng thêm bệnh sùi mào gà. Quần áo chật không cho da thở và có thể gây ra ma sát khiến da bị kích ứng thêm.

Thay vào đó nên làm gì : Xem xét quần áo rộng hơn được làm từ các loại vải thân thiện với da, chẳng hạn như bông hữu cơ.

Theo Brightside